Programa Caminhos da Comunidade, da Prefeitura de Duque de Caxias, na Vila OperáriaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
As intervenções contemplam diferentes serviços de infraestrutura, como correção de degraus irregulares, instalação de corrimãos, implantação de iluminação em LED, recuperação de acessos e melhorias no sistema de drenagem. As medidas buscam tornar os trajetos mais seguros e acessíveis, especialmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que enfrentam dificuldades diárias para circular por áreas com escadarias e passagens em condições precárias.
De acordo com o levantamento atualizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, o programa já identificou e mapeou mais de 60 escadões distribuídos por 17 comunidades de Duque de Caxias. Desse total, quatro estruturas tiveram as intervenções concluídas e entregues à população, enquanto outras nove estão com obras em andamento.
Entre os locais que já receberam melhorias estão a Rua Silva Lisboa, no bairro Olavo Bilac; a Rua Paranapiacaba, na esquina com a Rua Itambi, no Parque Comercial; e dois acessos no Jardim Gramacho: o Beco da Dona Júlia, localizado na Avenida Monte Castelo, e a passagem entre a Rua Manicoré e a Rua Raul Veiga.
Intervenções na Vila Operária
Durante uma visita a uma das frentes de trabalho, o secretário municipal de Ação Comunitária, João Frauches, ressaltou a importância das intervenções para a rotina das famílias que vivem nessas localidades. Segundo ele, a recuperação dos escadões vai além das melhorias estruturais, pois representa a transformação de caminhos utilizados diariamente pelos moradores para chegar ao trabalho, à escola e às próprias residências.
“Para muitos, é só uma escada, mas, para quem mora aqui, é o caminho de casa, do trabalho e da escola. E é esse caminho que estamos transformando. Cada escadão faz parte da rotina de muitas famílias, e é por elas que seguimos trabalhando, levando mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida. Porque cuidar da nossa cidade é, acima de tudo, cuidar das pessoas”, destacou o secretário.
Além da recuperação das escadarias, o Caminhos da Comunidade vem ampliando seu campo de atuação e incorporando outras iniciativas de urbanização e valorização dos territórios. O programa também prevê melhorias em becos, vielas e fachadas, além de intervenções artísticas por meio do grafite, que contribuem para renovar o aspecto visual dos espaços públicos e fortalecer a identidade das comunidades.
Uma das iniciativas de valorização artística está em andamento no Parque Vila Nova, onde o grafite integra as ações de transformação dos espaços. A proposta é associar as melhorias de infraestrutura à recuperação visual das áreas, tornando os ambientes mais agradáveis para quem vive e circula pelos bairros.
Com a continuidade do mapeamento e a execução de novas intervenções, a Prefeitura pretende ampliar o alcance do programa em diferentes regiões de Duque de Caxias. A iniciativa busca enfrentar problemas históricos de infraestrutura nas comunidades, especialmente em locais onde as características do terreno tornam o deslocamento mais difícil.
A expectativa é que a recuperação dos acessos e a requalificação dos espaços públicos contribuam para melhorar a circulação, ampliar a segurança e promover a valorização dos bairros. Dessa forma, o Caminhos da Comunidade reúne ações de infraestrutura, acessibilidade e urbanização com foco nas necessidades cotidianas dos moradores.
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