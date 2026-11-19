Programa Caminhos da Comunidade, da Prefeitura de Duque de Caxias, na Vila Operária - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Programa Caminhos da Comunidade, da Prefeitura de Duque de Caxias, na Vila OperáriaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/11/2026 18:00

acessibilidade e à melhoria da mobilidade urbana em comunidades do município. Por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, a administração desenvolve o programa Caminhos da Comunidade, que promove intervenções em escadões, becos, vielas e passagens, além de melhorias em fachadas e iniciativas de grafite. O objetivo é recuperar espaços públicos, facilitar o deslocamento dos moradores e proporcionar mais segurança e qualidade de vida à população. Prefeitura de Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, vem ampliando as ações voltadas àe à melhoria daem comunidades do município. Por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, a administração desenvolve o programa Caminhos da Comunidade, que promove intervenções em escadões, becos, vielas e passagens, além de melhorias em fachadas e iniciativas de grafite. O objetivo é recuperar espaços públicos, facilitar o deslocamento dos moradores e proporcionar mais segurança e qualidade de vida à população.





As intervenções contemplam diferentes serviços de infraestrutura, como correção de degraus irregulares, instalação de corrimãos, implantação de iluminação em LED, recuperação de acessos e melhorias no sistema de drenagem. As medidas buscam tornar os trajetos mais seguros e acessíveis, especialmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que enfrentam dificuldades diárias para circular por áreas com escadarias e passagens em condições precárias.



De acordo com o levantamento atualizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, o programa já identificou e mapeou mais de 60 escadões distribuídos por 17 comunidades de Duque de Caxias. Desse total, quatro estruturas tiveram as intervenções concluídas e entregues à população, enquanto outras nove estão com obras em andamento.



Entre os locais que já receberam melhorias estão a Rua Silva Lisboa, no bairro Olavo Bilac; a Rua Paranapiacaba, na esquina com a Rua Itambi, no Parque Comercial; e dois acessos no Jardim Gramacho: o Beco da Dona Júlia, localizado na Avenida Monte Castelo, e a passagem entre a Rua Manicoré e a Rua Raul Veiga. LEIA MAIS: Moradores de Caxias participam de simulado para ações de emergência As intervenções contemplam diferentes serviços de infraestrutura, como correção de degraus irregulares, instalação de corrimãos, implantação de iluminação em LED, recuperação de acessos e melhorias no sistema de drenagem. As medidas buscam tornar os trajetos mais seguros e acessíveis, especialmente para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que enfrentam dificuldades diárias para circular por áreas com escadarias e passagens em condições precárias.De acordo com o levantamento atualizado pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, o programa já identificou e mapeou mais de 60 escadões distribuídos por 17 comunidades de. Desse total, quatro estruturas tiveram as intervenções concluídas e entregues à população, enquanto outras nove estão com obras em andamento.Entre os locais que já receberam melhorias estão a Rua Silva Lisboa, no bairro Olavo Bilac; a Rua Paranapiacaba, na esquina com a Rua Itambi, no Parque Comercial; e dois acessos no Jardim Gramacho: o Beco da Dona Júlia, localizado na Avenida Monte Castelo, e a passagem entre a Rua Manicoré e a Rua Raul Veiga.

Intervenções na Vila Operária

Atualmente, as equipes trabalham em diferentes pontos do município. As intervenções acontecem na Rua da Mina, na Vila Operária; nas ruas Iapu e Juruá, no Morro da Lagoinha; e na Rua Coelho Neto, no bairro Dr. Laureano. Também estão em execução obras em cinco escadões nas proximidades da Rua Euclides da Cunha, abrangendo as regiões do Olavo Bilac e do Morro do Sapo.



Durante uma visita a uma das frentes de trabalho, o secretário municipal de Ação Comunitária, João Frauches, ressaltou a importância das intervenções para a rotina das famílias que vivem nessas localidades. Segundo ele, a recuperação dos escadões vai além das melhorias estruturais, pois representa a transformação de caminhos utilizados diariamente pelos moradores para chegar ao trabalho, à escola e às próprias residências.



“Para muitos, é só uma escada, mas, para quem mora aqui, é o caminho de casa, do trabalho e da escola. E é esse caminho que estamos transformando. Cada escadão faz parte da rotina de muitas famílias, e é por elas que seguimos trabalhando, levando mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida. Porque cuidar da nossa cidade é, acima de tudo, cuidar das pessoas”, destacou o secretário.



Além da recuperação das escadarias, o Caminhos da Comunidade vem ampliando seu campo de atuação e incorporando outras iniciativas de urbanização e valorização dos territórios. O programa também prevê melhorias em becos, vielas e fachadas, além de intervenções artísticas por meio do grafite, que contribuem para renovar o aspecto visual dos espaços públicos e fortalecer a identidade das comunidades.



Uma das iniciativas de valorização artística está em andamento no Parque Vila Nova, onde o grafite integra as ações de transformação dos espaços. A proposta é associar as melhorias de infraestrutura à recuperação visual das áreas, tornando os ambientes mais agradáveis para quem vive e circula pelos bairros.



Com a continuidade do mapeamento e a execução de novas intervenções, a Prefeitura pretende ampliar o alcance do programa em diferentes regiões de Duque de Caxias. A iniciativa busca enfrentar problemas históricos de infraestrutura nas comunidades, especialmente em locais onde as características do terreno tornam o deslocamento mais difícil.



A expectativa é que a recuperação dos acessos e a requalificação dos espaços públicos contribuam para melhorar a circulação, ampliar a segurança e promover a valorização dos bairros. Dessa forma, o Caminhos da Comunidade reúne ações de infraestrutura, acessibilidade e urbanização com foco nas necessidades cotidianas dos moradores.