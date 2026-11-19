Equipe especializada, coordenada pelo Dr. João Recalde (à esquerda), realiza procedimentos de alta precisão no Hospital de Saracuruna - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Equipe especializada, coordenada pelo Dr. João Recalde (à esquerda), realiza procedimentos de alta precisão no Hospital de SaracurunaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/11/2026 18:26

Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após sofrer um acidente de trabalho que provocou a amputação do dedo polegar. O caso aconteceu na última terça-feira, 17, enquanto Crhistyan Cesar Martins trabalhava em um açougue, no bairro de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O procedimento foi realizado pela equipe especializada em microcirurgia da unidade, Um jovem de 20 anos passou por uma cirurgia de alta complexidade no(HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após sofrer um acidente de trabalho que provocou a amputação do dedo polegar. O caso aconteceu na última terça-feira, 17, enquanto Crhistyan Cesar Martins trabalhava em um açougue, no bairro de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O procedimento foi realizado pela equipe especializada emda unidade, referência estadual nesse tipo de atendimento.





O acidente aconteceu no fim do expediente, quando o jovem utilizava uma máquina de corte de carnes. Segundo o relato do trabalhador, ele já estava realizando o último corte do dia quando começou a se sentir mal e acabou atingindo o polegar no equipamento. Com a força da máquina, o dedo foi amputado.



“Já estava no último corte do dia quando me senti mal, e a máquina levou meu dedo. Na hora, eu não senti dor e nem vi nada. Quando me dei conta, o dedo estava na bancada da serra. Saí correndo, buscando socorro, e me levaram para o Hospital Getúlio Vargas. Lá fui informado que o único hospital onde poderiam fazer o reimplante do dedo seria aqui no Adão, por ser um hospital referência nesses casos. E aqui estou!”, contou Crhistyan.



Após receber os primeiros atendimentos no Hospital Getúlio Vargas, o paciente foi encaminhado ao HMAPN, localizado em Duque de Caxias. A unidade possui uma equipe especializada em procedimentos de reimplante e reconstrução de membros, serviço que funciona desde 2008, sob a liderança do médico microcirurgião Dr. João Recalde. LEIA MAIS: Alunos da Fundec conhecem estrutura e rotina do SAMU em Caxias O acidente aconteceu no fim do expediente, quando o jovem utilizava uma máquina de corte de carnes. Segundo o relato do trabalhador, ele já estava realizando o último corte do dia quando começou a se sentir mal e acabou atingindo o polegar no equipamento. Com a força da máquina, o dedo foi amputado.“Já estava no último corte do dia quando me senti mal, e a máquina levou meu dedo. Na hora, eu não senti dor e nem vi nada. Quando me dei conta, o dedo estava na bancada da serra. Saí correndo, buscando socorro, e me levaram para o Hospital Getúlio Vargas. Lá fui informado que o único hospital onde poderiam fazer o reimplante do dedo seria aqui no Adão, por ser um hospital referência nesses casos. E aqui estou!”, contou Crhistyan.Após receber os primeiros atendimentos no Hospital Getúlio Vargas, o paciente foi encaminhado ao HMAPN, localizado em Duque de Caxias. A unidade possui uma equipe especializada em procedimentos de reimplante e reconstrução de membros, serviço que funciona desde 2008, sob a liderança do médico microcirurgião Dr. João Recalde.

Jovem perdeu parte do dedo em acidente de trabalho Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Ao longo dos anos, o hospital consolidou sua atuação como referência no estado do Rio de Janeiro em microcirurgias de alta complexidade. A equipe realiza procedimentos em mãos, braços e dedos, atendendo pacientes adultos e crianças. Entre as intervenções estão reimplantes de membros amputados e cirurgias reconstrutivas decorrentes de acidentes e traumas graves.



De acordo com o Dr. João Recalde, o hospital mantém uma equipe de sobreaviso para atender situações que exigem reimplantes. Assim que um paciente com indicação para o procedimento é identificado, os profissionais são acionados para organizar a estrutura necessária à cirurgia.



No caso de Crhistyan, o jovem chegou à unidade por volta da meia-noite. Após avaliação inicial da equipe de ortopedia, os médicos identificaram condições favoráveis para tentar o reimplante do polegar. Com isso, os profissionais foram mobilizados e a cirurgia começou nas primeiras horas da manhã.



“Com o tempo, fomos diversificando os serviços e, nos casos de reimplante, passamos a contar com uma equipe de sobreaviso, que é acionada nos casos de pacientes aptos ao procedimento. No caso do Christyan, ele chegou aqui à unidade por volta da meia-noite, foi atendido pela ortopedia e, diante da avaliação positiva do reimplante do dedo polegar, a equipe se organizou, e a cirurgia teve início logo ao amanhecer”, explicou o médico. Ao longo dos anos, o hospital consolidou sua atuação como referência no estado do Rio de Janeiro em microcirurgias de alta complexidade. A equipe realiza procedimentos em mãos, braços e dedos, atendendo pacientes adultos e crianças. Entre as intervenções estão reimplantes de membros amputados e cirurgias reconstrutivas decorrentes de acidentes e traumas graves.De acordo com o Dr. João Recalde, o hospital mantém uma equipe de sobreaviso para atender situações que exigem reimplantes. Assim que um paciente com indicação para o procedimento é identificado, os profissionais são acionados para organizar a estrutura necessária à cirurgia.No caso de Crhistyan, o jovem chegou à unidade por volta da meia-noite. Após avaliação inicial da equipe de ortopedia, os médicos identificaram condições favoráveis para tentar o reimplante do polegar. Com isso, os profissionais foram mobilizados e a cirurgia começou nas primeiras horas da manhã.“Com o tempo, fomos diversificando os serviços e, nos casos de reimplante, passamos a contar com uma equipe de sobreaviso, que é acionada nos casos de pacientes aptos ao procedimento. No caso do Christyan, ele chegou aqui à unidade por volta da meia-noite, foi atendido pela ortopedia e, diante da avaliação positiva do reimplante do dedo polegar, a equipe se organizou, e a cirurgia teve início logo ao amanhecer”, explicou o médico.

Cuidados são fundamentais para o sucesso do reimplante

A equipe médica ressalta que nem toda amputação permite a realização de um reimplante. A possibilidade de recuperar o membro depende de uma série de fatores, como o tipo de acidente, a extensão dos danos, as condições do tecido amputado e o tempo em que a região permanece sem circulação sanguínea, conhecido como tempo de isquemia.



Em geral, cortes mais limpos apresentam melhores condições para a reconstrução do que lesões provocadas por esmagamentos, que podem comprometer vasos sanguíneos, nervos e outras estruturas fundamentais para a recuperação.



Outro cuidado importante é a maneira como o segmento amputado deve ser transportado até o hospital. A orientação é envolver o membro em gaze ou pano limpo e seco, colocá-lo dentro de um saco plástico bem fechado e manter esse recipiente resfriado em outro recipiente com água e gelo. O contato direto do gelo com o tecido amputado deve ser evitado para não provocar danos adicionais.

Crhistyan Cesar Martins, de 20 anos, sofreu um grave acidente utilizando a máquina de corte de carnes, o que causou a amputação do dedo polegar Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Segundo Recalde, no caso do jovem trabalhador, o material chegou à unidade acondicionado adequadamente, o que contribuiu para a avaliação das condições necessárias ao procedimento.



“Geralmente, no primeiro momento, o paciente se dirige para um hospital geral, como foi o caso do Christyan. De lá, foi encaminhado para o Adão, já com o membro acondicionado da forma indicada para o reimplante. Enquanto isso, a unidade de origem já entra em contato com o hospital e deixa em sobreaviso da chegada do paciente. No caso do Christyan, foi um corte sem trauma e sem esmagamento na região. A gente precisa desse tecido para poder refazer a circulação sanguínea no segmento amputado”, destacou o microcirurgião. Segundo Recalde, no caso do jovem trabalhador, o material chegou à unidade acondicionado adequadamente, o que contribuiu para a avaliação das condições necessárias ao procedimento.“Geralmente, no primeiro momento, o paciente se dirige para um hospital geral, como foi o caso do Christyan. De lá, foi encaminhado para o Adão, já com o membro acondicionado da forma indicada para o reimplante. Enquanto isso, a unidade de origem já entra em contato com o hospital e deixa em sobreaviso da chegada do paciente. No caso do Christyan, foi um corte sem trauma e sem esmagamento na região. A gente precisa desse tecido para poder refazer a circulação sanguínea no segmento amputado”, destacou o microcirurgião.

Unidade já realizou 300 reimplantes bem-sucedidos

As microcirurgias exigem precisão e estrutura especializada, já que envolvem a reconstrução de estruturas muito delicadas. Para realizar os procedimentos, os profissionais utilizam microscópios cirúrgicos e técnicas específicas que permitem reconectar vasos sanguíneos, nervos e tendões, possibilitando a recuperação da circulação e, em muitos casos, das funções do membro afetado.



Desde o início do serviço, em 2008, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já atendeu aproximadamente 600 pacientes com amputações. Desse total, cerca de 300 procedimentos resultaram em reimplantes bem-sucedidos, números que reforçam a importância da unidade para a assistência especializada na rede pública de saúde.



O tratamento, no entanto, não termina com a cirurgia. O acompanhamento pós-operatório é considerado fundamental para garantir a recuperação do paciente e preservar os resultados do procedimento.



No caso de Crhistyan, uma semana após a cirurgia, a previsão era de alta hospitalar, com continuidade do acompanhamento médico. Segundo o Dr. João Recalde, o jovem deverá permanecer com o polegar totalmente imobilizado durante o período necessário para a consolidação da fratura óssea, estimado entre seis e oito semanas.



Após essa etapa, os pinos utilizados na cirurgia serão retirados e o paciente iniciará o processo de reabilitação, com o objetivo de recuperar gradualmente os movimentos e voltar às atividades cotidianas com segurança.



“Hoje, completa uma semana da cirurgia, e ele vai ter alta hospitalar, mas seguirá com o acompanhamento pós-operatório. Vai levar de seis a oito semanas para a consolidação do osso fraturado, com imobilização total do polegar. Neste período, o paciente segue monitorado, com acompanhamento clínico e, após a retirada dos pinos, o paciente passa para o período de reabilitação, até retomar sua rotina com segurança”, explicou o especialista.

Paciente agradece acolhimento da equipe

Depois de passar pelo procedimento, Crhistyan também fez questão de agradecer aos profissionais que participaram de seu atendimento. Segundo ele, o acolhimento recebido desde a chegada ao hospital ajudou a diminuir o medo e a ansiedade diante da gravidade do acidente.



“Eu cheguei aqui muito assustado, não conhecia o hospital, mas logo na recepção fui muito bem recebido. Todos me atenderam com muita atenção e cuidado, me deixando mais tranquilo e confiante no sucesso do procedimento”, relatou.



Para a direção do hospital, a realização de cirurgias desse nível demonstra a importância de manter equipes qualificadas e estruturas preparadas para atender casos que exigem assistência especializada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



O gerente médico do HMAPN, Dr. Pedro Veloso, destacou o empenho dos profissionais e ressaltou o papel da unidade na oferta de tratamentos de alta complexidade para a população.



“Quero destacar e parabenizar toda a nossa equipe pelo trabalho de excelência, pela dedicação e pelo comprometimento com os pacientes. Estamos falando de procedimentos extremamente complexos, que exigem uma estrutura hospitalar adequada e profissionais altamente qualificados. Para nós, enquanto direção, é motivo de muito orgulho oferecer um serviço dessa importância à população, por meio do SUS, proporcionando aos pacientes acesso a tratamentos altamente especializados”, declarou.

