Equipe especializada, coordenada pelo Dr. João Recalde (à esquerda), realiza procedimentos de alta precisão no Hospital de SaracurunaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O acidente aconteceu no fim do expediente, quando o jovem utilizava uma máquina de corte de carnes. Segundo o relato do trabalhador, ele já estava realizando o último corte do dia quando começou a se sentir mal e acabou atingindo o polegar no equipamento. Com a força da máquina, o dedo foi amputado.
“Já estava no último corte do dia quando me senti mal, e a máquina levou meu dedo. Na hora, eu não senti dor e nem vi nada. Quando me dei conta, o dedo estava na bancada da serra. Saí correndo, buscando socorro, e me levaram para o Hospital Getúlio Vargas. Lá fui informado que o único hospital onde poderiam fazer o reimplante do dedo seria aqui no Adão, por ser um hospital referência nesses casos. E aqui estou!”, contou Crhistyan.
Após receber os primeiros atendimentos no Hospital Getúlio Vargas, o paciente foi encaminhado ao HMAPN, localizado em Duque de Caxias. A unidade possui uma equipe especializada em procedimentos de reimplante e reconstrução de membros, serviço que funciona desde 2008, sob a liderança do médico microcirurgião Dr. João Recalde.
Ao longo dos anos, o hospital consolidou sua atuação como referência no estado do Rio de Janeiro em microcirurgias de alta complexidade. A equipe realiza procedimentos em mãos, braços e dedos, atendendo pacientes adultos e crianças. Entre as intervenções estão reimplantes de membros amputados e cirurgias reconstrutivas decorrentes de acidentes e traumas graves.
De acordo com o Dr. João Recalde, o hospital mantém uma equipe de sobreaviso para atender situações que exigem reimplantes. Assim que um paciente com indicação para o procedimento é identificado, os profissionais são acionados para organizar a estrutura necessária à cirurgia.
No caso de Crhistyan, o jovem chegou à unidade por volta da meia-noite. Após avaliação inicial da equipe de ortopedia, os médicos identificaram condições favoráveis para tentar o reimplante do polegar. Com isso, os profissionais foram mobilizados e a cirurgia começou nas primeiras horas da manhã.
“Com o tempo, fomos diversificando os serviços e, nos casos de reimplante, passamos a contar com uma equipe de sobreaviso, que é acionada nos casos de pacientes aptos ao procedimento. No caso do Christyan, ele chegou aqui à unidade por volta da meia-noite, foi atendido pela ortopedia e, diante da avaliação positiva do reimplante do dedo polegar, a equipe se organizou, e a cirurgia teve início logo ao amanhecer”, explicou o médico.
Cuidados são fundamentais para o sucesso do reimplante
Em geral, cortes mais limpos apresentam melhores condições para a reconstrução do que lesões provocadas por esmagamentos, que podem comprometer vasos sanguíneos, nervos e outras estruturas fundamentais para a recuperação.
Outro cuidado importante é a maneira como o segmento amputado deve ser transportado até o hospital. A orientação é envolver o membro em gaze ou pano limpo e seco, colocá-lo dentro de um saco plástico bem fechado e manter esse recipiente resfriado em outro recipiente com água e gelo. O contato direto do gelo com o tecido amputado deve ser evitado para não provocar danos adicionais.
Segundo Recalde, no caso do jovem trabalhador, o material chegou à unidade acondicionado adequadamente, o que contribuiu para a avaliação das condições necessárias ao procedimento.
“Geralmente, no primeiro momento, o paciente se dirige para um hospital geral, como foi o caso do Christyan. De lá, foi encaminhado para o Adão, já com o membro acondicionado da forma indicada para o reimplante. Enquanto isso, a unidade de origem já entra em contato com o hospital e deixa em sobreaviso da chegada do paciente. No caso do Christyan, foi um corte sem trauma e sem esmagamento na região. A gente precisa desse tecido para poder refazer a circulação sanguínea no segmento amputado”, destacou o microcirurgião.
Unidade já realizou 300 reimplantes bem-sucedidos
Desde o início do serviço, em 2008, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já atendeu aproximadamente 600 pacientes com amputações. Desse total, cerca de 300 procedimentos resultaram em reimplantes bem-sucedidos, números que reforçam a importância da unidade para a assistência especializada na rede pública de saúde.
O tratamento, no entanto, não termina com a cirurgia. O acompanhamento pós-operatório é considerado fundamental para garantir a recuperação do paciente e preservar os resultados do procedimento.
No caso de Crhistyan, uma semana após a cirurgia, a previsão era de alta hospitalar, com continuidade do acompanhamento médico. Segundo o Dr. João Recalde, o jovem deverá permanecer com o polegar totalmente imobilizado durante o período necessário para a consolidação da fratura óssea, estimado entre seis e oito semanas.
Após essa etapa, os pinos utilizados na cirurgia serão retirados e o paciente iniciará o processo de reabilitação, com o objetivo de recuperar gradualmente os movimentos e voltar às atividades cotidianas com segurança.
“Hoje, completa uma semana da cirurgia, e ele vai ter alta hospitalar, mas seguirá com o acompanhamento pós-operatório. Vai levar de seis a oito semanas para a consolidação do osso fraturado, com imobilização total do polegar. Neste período, o paciente segue monitorado, com acompanhamento clínico e, após a retirada dos pinos, o paciente passa para o período de reabilitação, até retomar sua rotina com segurança”, explicou o especialista.
Paciente agradece acolhimento da equipe
“Eu cheguei aqui muito assustado, não conhecia o hospital, mas logo na recepção fui muito bem recebido. Todos me atenderam com muita atenção e cuidado, me deixando mais tranquilo e confiante no sucesso do procedimento”, relatou.
Para a direção do hospital, a realização de cirurgias desse nível demonstra a importância de manter equipes qualificadas e estruturas preparadas para atender casos que exigem assistência especializada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O gerente médico do HMAPN, Dr. Pedro Veloso, destacou o empenho dos profissionais e ressaltou o papel da unidade na oferta de tratamentos de alta complexidade para a população.
“Quero destacar e parabenizar toda a nossa equipe pelo trabalho de excelência, pela dedicação e pelo comprometimento com os pacientes. Estamos falando de procedimentos extremamente complexos, que exigem uma estrutura hospitalar adequada e profissionais altamente qualificados. Para nós, enquanto direção, é motivo de muito orgulho oferecer um serviço dessa importância à população, por meio do SUS, proporcionando aos pacientes acesso a tratamentos altamente especializados”, declarou.
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