Caminhão roubado com carga de frango e chester é recuperado em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caminhão roubado com carga de frango e chester é recuperado em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/11/2026 18:38 | Atualizado 19/11/2026 18:47

caminhão carregado de chester e frango roubado por criminosos na manhã desta quinta-feira, 19. A ação contou com a integração entre a O sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, contribuiu para a recuperação de umroubado por criminosos na manhã desta quinta-feira, 19. A ação contou com a integração entre a central de vigilância do Smart Duque e agentes da Força Municipal, que foram acionados e conseguiram localizar o veículo com toda a mercadoria preservada.





De acordo com as informações da prefeitura, o motorista do caminhão foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os criminosos abordaram o trabalhador e realizaram o roubo do veículo, dando início à fuga pelas ruas do município. Durante o deslocamento, um dos suspeitos assumiu a direção do caminhão, enquanto o outro participou da ação criminosa.



No decorrer da fuga, o homem que conduzia o veículo roubado acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel Renault Sandero, na Avenida República do Paraguai, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sarapuí. LEIA MAIS: Mulher procura ajuda e homem é preso após agressões em Caxias De acordo com as informações da prefeitura, o motorista do caminhão foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os criminosos abordaram o trabalhador e realizaram o roubo do veículo, dando início à fuga pelas ruas do município. Durante o deslocamento, um dos suspeitos assumiu a direção do caminhão, enquanto o outro participou da ação criminosa.No decorrer da fuga, o homem que conduzia o veículo roubado acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel Renault Sandero, na Avenida República do Paraguai, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sarapuí.

Carga roubada foi recuperada em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Após o acidente, o criminoso conversou com o motorista do carro atingido e com o acompanhante que estava no veículo. Na ocasião, teria informado que não possuía habilitação para dirigir e que retornaria ao local. Em seguida, abandonou o caminhão ainda ligado e fugiu, deixando para trás o veículo e toda a carga transportada. Após o acidente, o criminoso conversou com o motorista do carro atingido e com o acompanhante que estava no veículo. Na ocasião, teria informado que não possuía habilitação para dirigir e que retornaria ao local. Em seguida, abandonou o caminhão ainda ligado e fugiu, deixando para trás o veículo e toda a carga transportada.

Atuação da Força Municipal

Assim que recebeu as informações sobre o roubo, a central de monitoramento do Smart Duque acionou os agentes da Força Municipal, que se deslocaram imediatamente até o endereço indicado. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o caminhão abandonado, com a mercadoria intacta, além do proprietário do Renault Sandero e de seu acompanhante.



Durante a verificação da ocorrência, os agentes constataram que os ocupantes do automóvel haviam sido atingidos pelo caminhão durante a fuga dos criminosos e também poderiam contribuir com informações sobre a dinâmica do acidente e o abandono do veículo.



A operação terminou com a recuperação do caminhão e de toda a carga de alimentos, sem registro de perda da mercadoria. O caso foi encaminhado à 59ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, as informações divulgadas pela prefeitura não apontam a identificação ou a prisão dos envolvidos no roubo.

Força Municipal ajudou a recuperar caminhão roubado em Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal recebe denúncias pelo WhatsApp

A Força Municipal de Duque de Caxias também orienta a população a colaborar com o trabalho das equipes, comunicando situações suspeitas e informações que possam ajudar na prevenção de crimes.



Os moradores podem entrar em contato com a corporação pelo WhatsApp (21) 92017-9042. O canal está disponível para o recebimento de denúncias e informações que auxiliem as ações de segurança no município.



A prefeitura reforça que a participação da população, aliada aos investimentos em tecnologia e à integração entre as forças de segurança, é importante para ampliar a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências em Duque de Caxias.