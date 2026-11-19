Caminhão roubado com carga de frango e chester é recuperado em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
De acordo com as informações da prefeitura, o motorista do caminhão foi surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Os criminosos abordaram o trabalhador e realizaram o roubo do veículo, dando início à fuga pelas ruas do município. Durante o deslocamento, um dos suspeitos assumiu a direção do caminhão, enquanto o outro participou da ação criminosa.
No decorrer da fuga, o homem que conduzia o veículo roubado acabou se envolvendo em uma colisão com um automóvel Renault Sandero, na Avenida República do Paraguai, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sarapuí.
Após o acidente, o criminoso conversou com o motorista do carro atingido e com o acompanhante que estava no veículo. Na ocasião, teria informado que não possuía habilitação para dirigir e que retornaria ao local. Em seguida, abandonou o caminhão ainda ligado e fugiu, deixando para trás o veículo e toda a carga transportada.
Atuação da Força Municipal
Durante a verificação da ocorrência, os agentes constataram que os ocupantes do automóvel haviam sido atingidos pelo caminhão durante a fuga dos criminosos e também poderiam contribuir com informações sobre a dinâmica do acidente e o abandono do veículo.
A operação terminou com a recuperação do caminhão e de toda a carga de alimentos, sem registro de perda da mercadoria. O caso foi encaminhado à 59ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada. Até o momento, as informações divulgadas pela prefeitura não apontam a identificação ou a prisão dos envolvidos no roubo.
Força Municipal recebe denúncias pelo WhatsApp
Os moradores podem entrar em contato com a corporação pelo WhatsApp (21) 92017-9042. O canal está disponível para o recebimento de denúncias e informações que auxiliem as ações de segurança no município.
A prefeitura reforça que a participação da população, aliada aos investimentos em tecnologia e à integração entre as forças de segurança, é importante para ampliar a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências em Duque de Caxias.
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