Debate na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Debate na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 19/11/2026 18:47

Instituto de Segurança Pública (ISP). A proposta foi fortalecer a cooperação regional, ampliar o compartilhamento de informações e alinhar estratégias conjuntas de prevenção e enfrentamento à criminalidade. integração entre os municípios da Baixada Fluminense foi tema de uma reunião estratégica realizada nesta quinta-feira, 19, em Duque de Caxias. O encontro reuniu secretários, subsecretários e representantes das áreas de segurança pública de dez cidades da região, além de integrantes da direção do. A proposta foi fortalecer a cooperação regional, ampliar o compartilhamento de informações e alinhar estratégias conjuntas de prevenção e enfrentamento à criminalidade.





A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias e foi organizada pelo coronel Dantas, do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA). O encontro foi recebido pelo secretário municipal de Segurança Pública, coronel Vinícius Carvalho, que participou das discussões e apresentou as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal na área.



Além de Duque de Caxias, estiveram representadas as cidades de Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São João de Meriti. A participação de diferentes administrações municipais teve como objetivo aproximar as equipes responsáveis pela segurança pública e criar oportunidades para o desenvolvimento de ações coordenadas em toda a Baixada Fluminense.



Durante a programação, a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública apresentou a estrutura de funcionamento do órgão, suas atribuições e as ferramentas disponíveis para auxiliar os municípios. A representante também colocou a equipe técnica do ISP à disposição das administrações municipais para colaborar com a análise de dados, elaboração de diagnósticos e produção de informações estratégicas que possam contribuir para o planejamento das políticas de segurança.



O compartilhamento de dados foi um dos pontos centrais da reunião. A proposta é permitir que os municípios tenham acesso a informações que ajudem a identificar padrões de criminalidade, compreender as particularidades de cada território e planejar medidas de prevenção mais direcionadas.



Na ocasião, o secretário de Segurança Pública de Duque de Caxias, coronel Vinícius Carvalho, apresentou os resultados alcançados pelo município na redução dos indicadores de criminalidade. A exposição também abordou os investimentos realizados pela prefeitura em tecnologia, equipamentos e estrutura operacional, além das iniciativas voltadas ao fortalecimento da Guarda Civil Municipal e da Força Municipal. LEIA MAIS: Mais bairros de Duque de Caxias ganham reforço da Força Municipal A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias e foi organizada pelo coronel Dantas, do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA). O encontro foi recebido pelo secretário municipal de Segurança Pública, coronel Vinícius Carvalho, que participou das discussões e apresentou as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal na área.Além de Duque de Caxias, estiveram representadas as cidades de Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São João de Meriti. A participação de diferentes administrações municipais teve como objetivo aproximar as equipes responsáveis pela segurança pública e criar oportunidades para o desenvolvimento de ações coordenadas em toda a Baixada Fluminense.Durante a programação, a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública apresentou a estrutura de funcionamento do órgão, suas atribuições e as ferramentas disponíveis para auxiliar os municípios. A representante também colocou a equipe técnica do ISP à disposição das administrações municipais para colaborar com a análise de dados, elaboração de diagnósticos e produção de informações estratégicas que possam contribuir para o planejamento das políticas de segurança.foi um dos pontos centrais da reunião. A proposta é permitir que os municípios tenham acesso a informações que ajudem a identificar padrões de criminalidade, compreender as particularidades de cada território e planejar medidas de prevenção mais direcionadas.Na ocasião, o secretário de Segurança Pública de Duque de Caxias, coronel Vinícius Carvalho, apresentou os resultados alcançados pelo município na redução dos indicadores de criminalidade. A exposição também abordou os investimentos realizados pela prefeitura em tecnologia, equipamentos e estrutura operacional, além das iniciativas voltadas ao fortalecimento da

“Segurança pública não se constrói com ações isoladas. É preciso união, inteligência, planejamento e integração. Duque de Caxias tem investido fortemente em tecnologia, estrutura e capacitação para fortalecer a segurança da nossa população, mas sabemos que os desafios da criminalidade não respeitam limites territoriais. Por isso, essa aproximação entre os municípios é fundamental”, destacou coronel Vinícius Carvalho.



A apresentação abriu espaço para que os representantes das demais cidades compartilhassem experiências, iniciativas e desafios enfrentados em seus territórios. A troca de informações busca contribuir para a construção de estratégias que considerem a realidade de cada município, mas que também levem em conta a dinâmica regional da criminalidade.

Investimentos em tecnologia e estrutura operacional

Nos últimos dois anos, a Prefeitura de Duque de Caxias ampliou os investimentos destinados à segurança pública municipal. Entre as medidas estão a expansão da Guarda Civil Municipal Armada e da Força Municipal, que, segundo os dados apresentados pela administração, contam com mais de 500 novos agentes nas ruas.



A estrutura operacional também foi ampliada, com uma frota de 100 viaturas, 132 torres de monitoramento, 19 módulos integrados de segurança e oito estruturas de Muralhas Digitais. Os equipamentos fazem parte da estratégia municipal de ampliar a presença das equipes nos bairros e fortalecer o acompanhamento de ocorrências em diferentes regiões da cidade.



Outro destaque é o Smart Duque, sistema que integra imagens e informações captadas pelas câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos do município. A tecnologia permite acompanhar movimentações em tempo real e auxiliar as equipes em campo na identificação de situações que exigem intervenção.



De acordo com os números divulgados pela prefeitura, as câmeras do sistema realizam a leitura de aproximadamente 1,1 milhão de placas de veículos por dia. Entre janeiro e novembro deste ano, as ações relacionadas ao monitoramento contribuíram para 45 prisões e para o encaminhamento de 164 ofícios com resultados positivos à Polícia Civil.



Os dados foram apresentados como parte do balanço dos investimentos e das iniciativas operacionais adotadas pelo município. A administração destaca que a combinação entre monitoramento eletrônico, presença de agentes nas ruas e integração com as forças policiais estaduais faz parte do planejamento para ampliar a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências.

