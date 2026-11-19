Debate na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A reunião aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias e foi organizada pelo coronel Dantas, do 3º Comando de Policiamento de Área (3º CPA). O encontro foi recebido pelo secretário municipal de Segurança Pública, coronel Vinícius Carvalho, que participou das discussões e apresentou as iniciativas desenvolvidas pela administração municipal na área.
Além de Duque de Caxias, estiveram representadas as cidades de Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados e São João de Meriti. A participação de diferentes administrações municipais teve como objetivo aproximar as equipes responsáveis pela segurança pública e criar oportunidades para o desenvolvimento de ações coordenadas em toda a Baixada Fluminense.
Durante a programação, a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública apresentou a estrutura de funcionamento do órgão, suas atribuições e as ferramentas disponíveis para auxiliar os municípios. A representante também colocou a equipe técnica do ISP à disposição das administrações municipais para colaborar com a análise de dados, elaboração de diagnósticos e produção de informações estratégicas que possam contribuir para o planejamento das políticas de segurança.
O compartilhamento de dados foi um dos pontos centrais da reunião. A proposta é permitir que os municípios tenham acesso a informações que ajudem a identificar padrões de criminalidade, compreender as particularidades de cada território e planejar medidas de prevenção mais direcionadas.
Na ocasião, o secretário de Segurança Pública de Duque de Caxias, coronel Vinícius Carvalho, apresentou os resultados alcançados pelo município na redução dos indicadores de criminalidade. A exposição também abordou os investimentos realizados pela prefeitura em tecnologia, equipamentos e estrutura operacional, além das iniciativas voltadas ao fortalecimento da Guarda Civil Municipal e da Força Municipal.
A apresentação abriu espaço para que os representantes das demais cidades compartilhassem experiências, iniciativas e desafios enfrentados em seus territórios. A troca de informações busca contribuir para a construção de estratégias que considerem a realidade de cada município, mas que também levem em conta a dinâmica regional da criminalidade.
Investimentos em tecnologia e estrutura operacional
A estrutura operacional também foi ampliada, com uma frota de 100 viaturas, 132 torres de monitoramento, 19 módulos integrados de segurança e oito estruturas de Muralhas Digitais. Os equipamentos fazem parte da estratégia municipal de ampliar a presença das equipes nos bairros e fortalecer o acompanhamento de ocorrências em diferentes regiões da cidade.
Outro destaque é o Smart Duque, sistema que integra imagens e informações captadas pelas câmeras de monitoramento instaladas em pontos estratégicos do município. A tecnologia permite acompanhar movimentações em tempo real e auxiliar as equipes em campo na identificação de situações que exigem intervenção.
De acordo com os números divulgados pela prefeitura, as câmeras do sistema realizam a leitura de aproximadamente 1,1 milhão de placas de veículos por dia. Entre janeiro e novembro deste ano, as ações relacionadas ao monitoramento contribuíram para 45 prisões e para o encaminhamento de 164 ofícios com resultados positivos à Polícia Civil.
Os dados foram apresentados como parte do balanço dos investimentos e das iniciativas operacionais adotadas pelo município. A administração destaca que a combinação entre monitoramento eletrônico, presença de agentes nas ruas e integração com as forças policiais estaduais faz parte do planejamento para ampliar a capacidade de prevenção e resposta às ocorrências.
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