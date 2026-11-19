O curso de "Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação" está entre as ofertas de vagas gratuitas - Divulgação Senac RJ

O curso de "Camareira - Técnicas de Limpeza e Arrumação" está entre as ofertas de vagas gratuitasDivulgação Senac RJ

Publicado 19/11/2026 18:56

qualificação profissional ainda em novembro de 2026. O Senac RJ está com inscrições abertas para Moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terão novas oportunidades deainda em novembro de 2026. O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação em diferentes áreas do mercado de trabalho. As formações fazem parte de uma iniciativa da instituição, que disponibiliza mais de 5 mil vagas em todo o estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar as oportunidades de empregabilidade e contribuir para o desenvolvimento econômico.





Na unidade de Duque de Caxias, as aulas são presenciais e contemplam diferentes segmentos profissionais, incluindo Gastronomia, Tecnologia da Informação, Mercado Pet, Beleza e Bem-Estar, Saúde, Design e Comunicação Visual, Turismo e Hotelaria, Audiovisual, Eventos, Moda e Administração. As atividades têm início previsto ainda neste mês, e os interessados podem consultar diretamente a unidade para obter informações sobre a disponibilidade das turmas, os horários e os requisitos para participar.



A iniciativa atende tanto quem está em busca do primeiro emprego quanto profissionais que desejam atualizar conhecimentos, desenvolver novas habilidades ou até mesmo mudar de área de atuação. As oportunidades de Formação Inicial e Continuada foram planejadas para atender às demandas de diferentes setores, oferecendo conhecimentos técnicos que podem facilitar o ingresso ou a recolocação no mercado de trabalho.



Entre as opções com inscrições abertas estão cursos voltados para as áreas de tecnologia e inovação, como Fotografia e Filmagem com Drone, Inteligência Artificial Sem Mistério, Programador Front-End e Programação em Python. As formações acompanham a crescente procura por profissionais com conhecimentos digitais e habilidades relacionadas às novas tecnologias.



Na área de Gastronomia, há oportunidades como Cozinha Profissional: Técnicas Clássicas, Pães Variados – Lucro Diferenciado – Módulo Prático e Doces para Eventos. Os cursos são voltados para quem deseja trabalhar no setor de alimentação, aprimorar técnicas culinárias ou desenvolver habilidades que também podem ser utilizadas na criação de um negócio próprio.



O segmento de Beleza e Bem-Estar também conta com alternativas de qualificação. Entre elas estão Barbeiro, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro e Maquiador. Já na área da Saúde, os interessados podem buscar formação em Cuidador de Idoso e Assistência de Enfermagem Oncológica, setores que exigem conhecimentos específicos e preparação profissional.



Outras oportunidades incluem os cursos de Organizador de Eventos, Adestrador de Cães, Terapias Holísticas Aplicadas, Aromaterapia, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Modelista e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras.



A variedade de formações busca atender a diferentes perfis e interesses profissionais. Além de preparar trabalhadores para vagas em empresas e estabelecimentos comerciais, alguns cursos também podem contribuir para quem pretende empreender e conquistar uma fonte própria de renda. LEIA MAIS: Fórum em Caxias reúne mulheres para discutir empreendedorismo Na unidade de Duque de Caxias, as aulas são presenciais e contemplam diferentes segmentos profissionais, incluindo Gastronomia, Tecnologia da Informação, Mercado Pet, Beleza e Bem-Estar, Saúde, Design e Comunicação Visual, Turismo e Hotelaria, Audiovisual, Eventos, Moda e Administração. As atividades têm início previsto ainda neste mês, e os interessados podem consultar diretamente a unidade para obter informações sobre a disponibilidade das turmas, os horários e os requisitos para participar.A iniciativa atende tanto quem está em busca doquanto profissionais que desejam atualizar conhecimentos, desenvolver novas habilidades ou até mesmo mudar de área de atuação. As oportunidades de Formação Inicial e Continuada foram planejadas para atender às demandas de diferentes setores, oferecendo conhecimentos técnicos que podem facilitar o ingresso ou a recolocação no mercado de trabalho.Entre as opções com inscrições abertas estão cursos voltados para as áreas de, como Fotografia e Filmagem com Drone, Inteligência Artificial Sem Mistério, Programador Front-End e Programação em Python. As formações acompanham a crescente procura por profissionais com conhecimentos digitais e habilidades relacionadas às novas tecnologias.Na área de Gastronomia, há oportunidades como Cozinha Profissional: Técnicas Clássicas, Pães Variados – Lucro Diferenciado – Módulo Prático e Doces para Eventos. Os cursos são voltados para quem deseja trabalhar no setor de alimentação, aprimorar técnicas culinárias ou desenvolver habilidades que também podem ser utilizadas na criação de um negócio próprio.O segmento de Beleza e Bem-Estar também conta com alternativas de qualificação. Entre elas estão Barbeiro, Práticas de Trabalho do Cabeleireiro e Maquiador. Já na área da Saúde, os interessados podem buscar formação em Cuidador de Idoso e Assistência de Enfermagem Oncológica, setores que exigem conhecimentos específicos e preparação profissional.Outras oportunidades incluem os cursos de Organizador de Eventos, Adestrador de Cães, Terapias Holísticas Aplicadas, Aromaterapia, Camareira – Técnicas de Limpeza e Arrumação, Modelista e Rotinas Administrativas de Estoque e Compras.A variedade de formações busca atender a diferentes perfis e interesses profissionais. Além de preparar trabalhadores para vagas em empresas e estabelecimentos comerciais, alguns cursos também podem contribuir para quem pretende empreender e conquistar uma fonte própria de renda.

Qualificação profissional e oportunidades

Com 80 anos de atuação no estado do Rio de Janeiro, o Senac RJ trabalha na formação de profissionais para os setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A instituição investe em iniciativas de educação profissional e inclusão social, com cursos direcionados às necessidades do mercado de trabalho.



Desde janeiro de 2023, o Senac RJ também é signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa que reúne organizações comprometidas com princípios relacionados ao desenvolvimento sustentável e à responsabilidade social.



SERVIÇO



Cursos gratuitos do Senac RJ – Unidade Duque de Caxias



Local: Senac Duque de Caxias



Endereço: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 764, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias.



Início das aulas: Novembro de 2026.



Modalidade: Presencial.



Inscrições: Abertas, conforme disponibilidade de vagas.



E-mail: duquedecaxias@rj.senac.br