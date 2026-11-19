Capacitação foi realizada por meio do programa gratuito De Grão em Pão, promovido pela Fundação Bunge em parceria com o Senai - Divulgação/Assessoria de imprensa

Capacitação foi realizada por meio do programa gratuito De Grão em Pão, promovido pela Fundação Bunge em parceria com o SenaiDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 19/11/2026 19:17

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) participou da formação de uma nova turma de profissionais para o mercado de panificação e confeitaria no Rio de Janeiro. A capacitação foi realizada por meio do programa gratuito De Grão em Pão, promovido pela Fundação Bunge em parceria com o Senai, e tem como objetivo preparar trabalhadores para atuar em um setor que enfrenta dificuldades para preencher vagas em todo o país.





A iniciativa busca aproximar pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho de empresas que precisam de profissionais qualificados. Além do aprendizado técnico, os alunos recebem preparação para os desafios da rotina profissional e, ao concluir o curso, passam a ter acesso a oportunidades de contratação no segmento.



A formação teve duração de quatro meses e combina aulas teóricas e práticas, com conteúdos voltados às atividades de panificação e confeitaria. Durante esse período, os participantes desenvolvem conhecimentos específicos da profissão e competências socioemocionais, consideradas importantes para o relacionamento no ambiente de trabalho, a organização das atividades e o desenvolvimento de uma trajetória profissional.



O curso também oferece uma etapa de conexão com empregadores. Após a conclusão da capacitação, os formandos serão apresentados a empresas do setor que estão em busca de trabalhadores preparados para atuar na produção de pães, doces e outros produtos de panificação e confeitaria. As oportunidades incluem contratações pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com remuneração compatível com o mercado. LEIA MAIS: Duque de Caxias recebe 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras A iniciativa busca aproximar pessoas interessadas em ingressar node empresas que precisam de profissionais qualificados. Além do aprendizado técnico, os alunos recebem preparação para os desafios da rotina profissional e, ao concluir o curso, passam a ter acesso a oportunidades de contratação no segmento.A formação teve duração de quatro meses e combina aulas teóricas e práticas, com conteúdos voltados às atividades de panificação e confeitaria. Durante esse período, os participantes desenvolvem conhecimentos específicos da profissão e competências socioemocionais, consideradas importantes para o relacionamento no ambiente de trabalho, a organização das atividades e o desenvolvimento de uma trajetória profissional.O curso também oferece uma etapa de conexão com empregadores. Após a conclusão da capacitação, os formandos serão apresentados a empresas do setor que estão em busca de trabalhadores preparados para atuar na produção de pães, doces e outros produtos de panificação e confeitaria. As oportunidades incluem contratações pelo regime da, com remuneração compatível com o mercado.

Setor de panificação em crescimento

A iniciativa ganha relevância diante da demanda por mão de obra no segmento. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o setor registrou faturamento superior a R$ 164 bilhões em 2025 e tem projeções de crescimento até o fim de 2026. Apesar da movimentação econômica, a atividade enfrenta dificuldades para preencher aproximadamente 140 mil vagas disponíveis em todo o Brasil.



Nesse cenário, a formação profissional oferecida pelo Senai representa uma oportunidade para quem deseja conquistar o primeiro emprego, retornar ao mercado de trabalho ou iniciar uma carreira em uma área com demanda por trabalhadores especializados.



Para Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge, o objetivo do projeto não se limita à oferta de conhecimento técnico. A proposta também é garantir que os participantes encontrem caminhos para aplicar o que aprenderam e tenham acesso a oportunidades concretas de trabalho.



“Oferecer formação técnica é fundamental, mas nosso desafio vai além da sala de aula. Queremos criar oportunidades para que os participantes possam aplicar seus conhecimentos, desenvolver suas carreiras e ampliar suas perspectivas de geração de renda. O De Grão em Pão foi estruturado justamente para aproximar talentos das oportunidades que existem no setor de panificação e confeitaria”, explicou.

Formação abre novas perspectivas profissionais

Entre os participantes que concluíram a formação está Jaqueline Vilas Boa, de 32 anos. Ela conta que chegou ao programa em um momento de incertezas profissionais, buscando novas possibilidades e tentando encontrar um caminho para retornar ao mercado de trabalho.



Segundo a aluna, a experiência proporcionada pelo curso foi importante para recuperar a confiança e descobrir novas perspectivas de carreira.



“Essa experiência foi um divisor de águas na minha vida. Fazer um curso que transmite conhecimento e segurança me ajudou a recuperar a confiança em mim mesma, redescobrir meu potencial e me sentir preparada para voltar ao mercado de trabalho. Agora quero colocar em prática tudo o que aprendi, construir uma trajetória na área e, no futuro, também inspirar outras pessoas”, relatou.

Novas turmas em 2027

A Fundação Bunge já prevê a abertura de novas turmas do De Grão em Pão em 2027. As inscrições estão programadas para janeiro, e os interessados em participar poderão cadastrar seus dados para receber informações antecipadas sobre o processo seletivo e as próximas etapas da formação.



Serviço



Curso: De Grão em Pão



Realização: Fundação Bunge, em parceria com o Senai.



Modalidade: Gratuita.



Duração: Quatro meses.



Próximas inscrições: Janeiro de 2027.



Informações: Cadastro para receber novidades sobre a próxima turma no programa De Grão em Pão 2027 – 1º semestre.