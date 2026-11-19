Escritora, poeta e educadora literária Bela LopesArquivo pessoal
A história apresenta o encontro entre dois personagens que carregam experiências distintas. De um lado, um coveiro que convive com a tensão das despedidas. Do outro, uma bailarina que mantém uma relação intensa e, ao mesmo tempo, dolorosa com o palco. A partir desse encontro, a narrativa aborda temas como perdas, afeto e recomeços, tendo o teatro, a dança e a poesia como elementos centrais.
A obra é ilustrada por Albuleo, arte-educador e pesquisador da região, e faz referência ao Teatro Municipal Raul Cortez, importante espaço cultural de Duque de Caxias. A proposta do lançamento é levar elementos da narrativa para além das páginas, aproximando o público das diferentes linguagens artísticas presentes no livro.
Durante o encontro, a programação inclui uma oficina de ilustração conduzida por Albuleo, contação dramatizada da história com apresentação de balé, bate-papo com os autores e sessão de autógrafos com Bela Lopes. A atividade também prevê um momento de criação artística para os participantes.
A acessibilidade é outro aspecto contemplado no projeto. O espaço do evento conta com áreas livres para circulação de pessoas em cadeiras de rodas, sinalização tátil no piso e banheiros acessíveis. O livro também terá uma versão digital com audiodescrição e narração realizadas pela Ypará Korá Acessibilidade, ampliando as possibilidades de acesso à história por pessoas com deficiência visual.
Para Bela Lopes, o lançamento também representa a força da produção cultural desenvolvida na Baixada Fluminense. A autora destaca a participação de profissionais da própria região na realização do projeto e a importância de iniciativas que ampliem o acesso à literatura e valorizem artistas que atuam fora dos circuitos culturais tradicionalmente mais privilegiados.
“A maioria dos profissionais envolvidos no nascimento do meu livro é, como eu, da Baixada Fluminense. Seu lançamento é a prova da importância das políticas públicas de incentivo à leitura e à cultura, valorizando a potência de artistas e produtores culturais da região e descentralizando o circuito cultural dos espaços mais privilegiados para a periferia, berço de tantos talentos”, afirma.
Além de A Bailarina e o Coveiro, Bela Lopes é autora dos livros infantis Num Miado de Estrelas e Charada, e das antologias Propássus e Caminho do Poeta e 33 Rotações. Formada em Letras (Português/Alemão) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), é especialista em Literatura Infantil e Juvenil, contadora de histórias e coordenadora do clube literário feminino Literandas. Também integra a organização do coletivo Marimba Literária, que reúne autores da Baixada Fluminense e de outras regiões, e produz o Sarau e Festa Literária Jardim Secreto, em Duque de Caxias.
Programação
10h: Abertura e acolhimento ao público.
10h10: Oficina de ilustração com Albuleo.
11h: Contação dramatizada de A Bailarina e o Coveiro, com apresentação de balé.
11h35: Bate-papo com os autores.
11h50: Sessão de autógrafos com Bela Lopes.
12h: Encerramento.
Ficha técnica
Autoria: Bela Lopes
Ilustração: Albuleo
Edição e publicação: Editora Patuá
Audiodescrição e narração: Ypará Korá Acessibilidade
Coordenação de produção: Thalyta Helena
Assistência de produção: Dayse Alves
Comunicação: Juliana Portella
Design: Jonik (João Miguel)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.