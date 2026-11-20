Ruas do Parque Estrela, em Duque de Caxias, receberam mutirão de limpeza - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Ruas do Parque Estrela, em Duque de Caxias, receberam mutirão de limpezaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 20/11/2026 15:19 | Atualizado 20/11/2026 15:20

mutirão de zeladoria em diferentes pontos do bairro, com ações voltadas à limpeza de espaços públicos, manutenção das vias e Moradores do Parque Estrela, em Imbariê, no terceiro distrito de Duque de Caxias, foram contemplados com uma série de serviços de conservação e manutenção urbana durante a semana. A Prefeitura realizou umem diferentes pontos do bairro, com ações voltadas à limpeza de espaços públicos, manutenção das vias e melhoria das condições de infraestrutura . A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária, em parceria com a Secretaria de Obras e Agricultura.

Ao todo, 62 profissionais participaram da operação, que contou com equipes de manutenção, equipamentos mecanizados e maquinário utilizado nos serviços de limpeza urbana. Entre as atividades executadas estiveram poda de árvores, roçagem, capina, varrição e recolhimento de resíduos. Também foram realizadas a limpeza de calçadas e acostamentos e a pintura de meio-fio, com o objetivo de melhorar as condições de conservação e circulação nas ruas atendidas.



Os trabalhos chegaram a seis vias do bairro: Rua Rodrigues Alves, Rua Almirante Cochrane, Rua Marechal Hermes, Rua Quinze de Novembro, Rua Vinte e Quatro de Fevereiro e Rua Projetada Flores, no acesso à Rua Doze de Outubro. Somadas, as intervenções abrangeram uma extensão de 3.542 metros, o equivalente a aproximadamente 3,5 quilômetros de vias públicas.



A infraestrutura de drenagem também recebeu atenção durante o mutirão. As equipes realizaram a desobstrução de sete caixas-ralo, utilizando procedimentos de limpeza manual e o apoio de um caminhão Vac All, equipamento empregado na sucção de resíduos e na limpeza de estruturas de drenagem. A medida busca facilitar o escoamento das águas pluviais e reduzir problemas provocados pelo acúmulo de sujeira nos dispositivos de captação.



Além dos serviços de zeladoria e drenagem, a operação incluiu a substituição de um transformador da rede de distribuição de energia elétrica. De acordo com a administração municipal, os demais trechos previstos no planejamento serão atendidos gradualmente, conforme o cronograma de continuidade das ações de conservação e manutenção urbana no terceiro distrito.

Ao todo, 62 profissionais participaram da operação, que contou com equipes de manutenção, roçadeiras mecanizadas e equipamentos de limpeza urbana Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Durante a atividade, o secretário municipal de Ação Comunitária, João Frauches, ressaltou a importância da presença das equipes nos bairros e do diálogo direto com os moradores para identificar as necessidades de cada localidade.



“Estamos nas ruas conversando com os moradores, entendendo de perto as necessidades da comunidade. É assim que a gente consegue direcionar nosso trabalho. Na ação de hoje, contamos com 62 profissionais, em parceria com a Secretaria de Obras, e com a atenção do prefeito Netinho Reis, que tem tido compromisso com todas as nossas comunidades. Nosso trabalho é estar perto, ouvir e atender às necessidades da população”, afirmou. Durante a atividade, o secretário municipal de Ação Comunitária, João Frauches, ressaltou a importância da presença das equipes nos bairros e do diálogo direto com os moradores para identificar as necessidades de cada localidade.“Estamos nas ruas conversando com os moradores, entendendo de perto as necessidades da comunidade. É assim que a gente consegue direcionar nosso trabalho. Na ação de hoje, contamos com 62 profissionais, em parceria com a Secretaria de Obras, e com a atenção do, que tem tido compromisso com todas as nossas comunidades. Nosso trabalho é estar perto, ouvir e atender às necessidades da população”, afirmou.

Interlocução com moradores

A Secretaria de Ação Comunitária atua como um canal de interlocução entre a Prefeitura e os moradores, promovendo iniciativas que buscam aproximar os serviços públicos das comunidades. Além dos mutirões de zeladoria, a pasta desenvolve ações em diferentes bairros, levando atendimentos e atividades voltadas às demandas apresentadas pela população.



A proposta é manter uma atuação descentralizada, com equipes percorrendo as localidades e identificando pontos que necessitam de intervenções. Os mutirões envolvem diferentes setores da administração municipal, permitindo concentrar, em um mesmo dia, serviços de limpeza, manutenção e conservação dos espaços públicos.



No Parque Estrela, a operação integra esse planejamento de atendimento aos bairros de Duque de Caxias. A expectativa da administração municipal é dar continuidade aos trabalhos nos demais trechos previstos, ampliando gradualmente as ações de manutenção no terceiro distrito. As intervenções têm como foco melhorar as condições das vias, contribuir para o funcionamento da drenagem urbana e garantir espaços públicos mais limpos e conservados para os moradores.