Ruas do Parque Estrela, em Duque de Caxias, receberam mutirão de limpezaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Os trabalhos chegaram a seis vias do bairro: Rua Rodrigues Alves, Rua Almirante Cochrane, Rua Marechal Hermes, Rua Quinze de Novembro, Rua Vinte e Quatro de Fevereiro e Rua Projetada Flores, no acesso à Rua Doze de Outubro. Somadas, as intervenções abrangeram uma extensão de 3.542 metros, o equivalente a aproximadamente 3,5 quilômetros de vias públicas.
A infraestrutura de drenagem também recebeu atenção durante o mutirão. As equipes realizaram a desobstrução de sete caixas-ralo, utilizando procedimentos de limpeza manual e o apoio de um caminhão Vac All, equipamento empregado na sucção de resíduos e na limpeza de estruturas de drenagem. A medida busca facilitar o escoamento das águas pluviais e reduzir problemas provocados pelo acúmulo de sujeira nos dispositivos de captação.
Além dos serviços de zeladoria e drenagem, a operação incluiu a substituição de um transformador da rede de distribuição de energia elétrica. De acordo com a administração municipal, os demais trechos previstos no planejamento serão atendidos gradualmente, conforme o cronograma de continuidade das ações de conservação e manutenção urbana no terceiro distrito.
Durante a atividade, o secretário municipal de Ação Comunitária, João Frauches, ressaltou a importância da presença das equipes nos bairros e do diálogo direto com os moradores para identificar as necessidades de cada localidade.
“Estamos nas ruas conversando com os moradores, entendendo de perto as necessidades da comunidade. É assim que a gente consegue direcionar nosso trabalho. Na ação de hoje, contamos com 62 profissionais, em parceria com a Secretaria de Obras, e com a atenção do prefeito Netinho Reis, que tem tido compromisso com todas as nossas comunidades. Nosso trabalho é estar perto, ouvir e atender às necessidades da população”, afirmou.
Interlocução com moradores
A proposta é manter uma atuação descentralizada, com equipes percorrendo as localidades e identificando pontos que necessitam de intervenções. Os mutirões envolvem diferentes setores da administração municipal, permitindo concentrar, em um mesmo dia, serviços de limpeza, manutenção e conservação dos espaços públicos.
No Parque Estrela, a operação integra esse planejamento de atendimento aos bairros de Duque de Caxias. A expectativa da administração municipal é dar continuidade aos trabalhos nos demais trechos previstos, ampliando gradualmente as ações de manutenção no terceiro distrito. As intervenções têm como foco melhorar as condições das vias, contribuir para o funcionamento da drenagem urbana e garantir espaços públicos mais limpos e conservados para os moradores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.