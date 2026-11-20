Duque de Caxias vai receber peças premiadas em festival - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias vai receber peças premiadas em festivalDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 20/11/2026 15:30

Festival de Teatro do município. Com entrada gratuita, a programação será realizada no Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebe, entre os dias 1º e 3 de dezembro, a 19ª edição do tradicionaldo município. Com entrada gratuita, a programação será realizada no Teatro Raul Cortez , na Praça do Pacificador, no Centro, e reunirá espetáculos teatrais, oficinas, atividades de formação, debates e atrações musicais. A iniciativa tem como principal objetivo valorizar a produção artística da Baixada Fluminense, especialmente os profissionais e grupos culturais que desenvolvem seus trabalhos em Duque de Caxias.





A história do festival começou a ser construída ainda em 1999, quando importantes nomes do teatro brasileiro, como Bibi Ferreira e Amir Haddad, assinaram uma carta de apoio ao movimento que deu origem ao evento. A primeira edição, no entanto, só foi realizada em 2003, no antigo Teatro Municipal Procópio Ferreira, atualmente extinto.



Desde então, o festival acumulou números expressivos. Ao longo das 18 edições anteriores, foram realizadas 462 apresentações gratuitas, que reuniram mais de 200 mil espectadores. A trajetória consolidou o evento como uma das principais iniciativas de incentivo às artes cênicas na Baixada Fluminense, ampliando o acesso da população às produções teatrais e criando oportunidades para artistas e coletivos da região.



Para a coordenadora do festival, Bruna Amancio, alcançar a 19ª edição representa o reconhecimento de um trabalho construído coletivamente ao longo dos anos. LEIA MAIS: Hospital de Caxias reimplanta dedo de jovem após acidente de trabalho A história do festival começou a ser construída ainda em 1999, quando importantes nomes do teatro brasileiro, como Bibi Ferreira e Amir Haddad, assinaram uma carta de apoio ao movimento que deu origem ao evento. A primeira edição, no entanto, só foi realizada em 2003, no antigo Teatro Municipal Procópio Ferreira, atualmente extinto.Desde então, o festival acumulou números expressivos. Ao longo das 18 edições anteriores, foram realizadas 462 apresentações gratuitas, que reuniram mais de 200 mil espectadores. A trajetória consolidou o evento como uma das principais iniciativas de incentivo às artes cênicas na, ampliando o acesso da população às produções teatrais e criando oportunidades para artistas e coletivos da região.Para a coordenadora do festival, Bruna Amancio, alcançar a 19ª edição representa o reconhecimento de um trabalho construído coletivamente ao longo dos anos.

Encenações vão acontecer no Teatro Raul Cortez, no Centro de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



“Chegar à 19ª edição do Festival de Teatro de Duque de Caxias é a prova da consolidação e da importância desse evento para o município e para toda a Baixada Fluminense. Hoje, somos o maior encontro de artes cênicas da região. São 19 edições promovendo o acesso gratuito à cultura e possibilitando que a população de Duque de Caxias tenha contato com a arte e com produções teatrais de qualidade. É uma conquista coletiva e, acima de tudo, um compromisso com a valorização da cultura e do teatro em nossa cidade”, afirmou.



O evento é realizado pelo Centro de Pesquisas Teatrais, considerado o coletivo de teatro mais antigo de Duque de Caxias. A iniciativa conta com o apoio do Teatro Raul Cortez e da Casa dos Frangos, além do patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Duque de Caxias. O festival também recebe recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.



O secretário municipal de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, também destacou a importância da continuidade do projeto e da utilização dos equipamentos culturais públicos para aproximar a população das manifestações artísticas.



“É uma honra para nós receber a 19ª edição deste evento que já é tradicional na nossa querida Caxias. O Teatro Raul Cortez é o maior palco da Baixada Fluminense e está a serviço do povo. Nosso trabalho é garantir que a população tenha acesso ao melhor do que é produzido de Cultura na nossa região”, declarou. “Chegar à 19ª edição do Festival de Teatro de Duque de Caxias é a prova da consolidação e da importância desse evento para o município e para toda a Baixada Fluminense. Hoje, somos o maior encontro de artes cênicas da região. São 19 edições promovendo o acesso gratuito à cultura e possibilitando que a população de Duque de Caxias tenha contato com a arte e com produções teatrais de qualidade. É uma conquista coletiva e, acima de tudo, um compromisso com a valorização da cultura e do teatro em nossa cidade”, afirmou.O evento é realizado pelo Centro de Pesquisas Teatrais, considerado o coletivo de teatro mais antigo de Duque de Caxias. A iniciativa conta com o apoio do Teatro Raul Cortez e da Casa dos Frangos, além do patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura de Duque de Caxias. O festival também recebe recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.O secretário municipal de Cultura e Turismo, Aroldo Brito, também destacou a importância da continuidade do projeto e da utilização dos equipamentos culturais públicos para aproximar a população das manifestações artísticas.“É uma honra para nós receber a 19ª edição deste evento que já é tradicional na nossa querida Caxias. O Teatro Raul Cortez é o maior palco da Baixada Fluminense e está a serviço do povo. Nosso trabalho é garantir que a população tenha acesso ao melhor do que é produzido de Cultura na nossa região”, declarou.

Festival de Teatro de Duque de Caxias tem entrada gratuita Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Espetáculos premiados integram a programação





Outra atração é “Ubu Rei”, apresentado pelo Grupo CETA. O coletivo recebeu o Prêmio Shell de Teatro em 2017 por sua participação no movimento Rede Baixada em Cena. Já o espetáculo “Teresas” conquistou o prêmio de Melhor Esquete pelo Júri Popular no 15º FESTU.



A montagem “Cabeça de Porco – Retratos de um Território” também faz parte da programação. O trabalho recebeu indicação ao 36º Prêmio Shell de Teatro, na categoria Direção, e aborda questões relacionadas à moradia, à organização coletiva e aos desafios enfrentados pela população trabalhadora nas periferias.



Além das apresentações, o público poderá participar de oficinas sobre diferentes aspectos do fazer teatral, da roda de conversa “Diálogos do Território” e do lançamento do livro “Elaine Cristina: a Ancestralidade”, de Gê Coelho. A abertura ficará por conta do coletivo musical Grupo Mantiquira. Também será realizada uma Menção Honrosa para reconhecer mestres, artistas, educadores e agentes culturais que contribuíram para o fortalecimento da cena artística de Duque de Caxias.



As oficinas são gratuitas, mas exigem inscrição prévia por meio de formulário disponibilizado pela organização: Um dos destaques desta edição é a presença de montagens reconhecidas em importantes premiações do teatro brasileiro. Entre elas está o espetáculo “Maldita”, vencedor do 20º Prêmio APTR de Teatro na categoria Melhor Direção. A peça também recebeu indicações em Dramaturgia, Música e Movimento, além de duas indicações ao Prêmio do Humor, nas categorias Elenco e Direção.Outra atração é “Ubu Rei”, apresentado pelo Grupo CETA. O coletivo recebeu o Prêmio Shell de Teatro em 2017 por sua participação no movimento Rede Baixada em Cena. Já o espetáculo “Teresas” conquistou o prêmio de Melhor Esquete pelo Júri Popular no 15º FESTU.A montagem “Cabeça de Porco – Retratos de um Território” também faz parte da programação. O trabalho recebeu indicação ao 36º Prêmio Shell de Teatro, na categoria Direção, e aborda questões relacionadas à moradia, à organização coletiva e aos desafios enfrentados pela população trabalhadora nas periferias.Além das apresentações, o público poderá participar de oficinas sobre diferentes aspectos do fazer teatral, da roda de conversa “Diálogos do Território” e do lançamento do livro “Elaine Cristina: a Ancestralidade”, de Gê Coelho. A abertura ficará por conta do coletivo musical Grupo Mantiquira. Também será realizada uma Menção Honrosa para reconhecer mestres, artistas, educadores e agentes culturais que contribuíram para o fortalecimento da cena artística de Duque de Caxias.As oficinas são gratuitas, mas exigem inscrição prévia por meio de formulário disponibilizado pela organização: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0j6vscL7sRshpaf7K8nVAyYi-xIiQpBaZvy3V4fukduJ91A/viewform

Programação completa

1º de dezembro – terça-feira



10h – “Brincado Romance de Flora e Valentin”



Espetáculo infantil que acompanha a aventura de Valentin em busca do coração de sua amada, Flora. A história se desenvolve às margens do Rio São Francisco, em uma jornada marcada por desafios, enigmas e descobertas sobre o amor. A apresentação contará com tradução em Libras, tem classificação livre e duração de 55 minutos.



14h30 – “Cabeça de Porco – Retratos de um Território”



A montagem parte de uma antiga crença popular para discutir as dificuldades de acesso à moradia, a luta da classe trabalhadora e a construção coletiva nas periferias. Entre referências ao forró e ao funk, os personagens buscam criar algo capaz de resistir à precariedade e ao tempo. Classificação: a partir de 10 anos. Duração: 60 minutos. Com acessibilidade em Libras.



18h30 – Abertura oficial



Apresentação do Grupo Mantiquira, coletivo musical local.



19h – Menção Honrosa: Mestres e Multiplicadores



Homenagem a artistas, educadores e agentes culturais que contribuíram para a construção e o fortalecimento da cena artística de Duque de Caxias.



19h30 – “Maldita”



A peça apresenta uma releitura das tragédias gregas, como “Édipo Rei” e “Antígona”, com uma abordagem marcada pela ironia, pelo humor e por referências à cultura pop. Classificação: a partir de 14 anos. Duração: 75 minutos. Com acessibilidade em Libras.



2 de dezembro – quarta-feira



10h – Oficina “Da Pesquisa à Cena”, com Rafael O'Santza



A atividade será acompanhada pela apresentação do espetáculo “Auto da Camisinha”, do Centro de Pesquisas Teatrais. Duração total informada: 80 minutos.



14h30 – “Jotinha – O Menino que Brincava com as Palavras”



Espetáculo infantil inspirado na infância do poeta e cordelista Jota Rodrigues. Com elementos da literatura de cordel e trilha sonora original executada ao vivo, a montagem conta a história de um menino pobre e analfabeto que encontra nos versos e nas palavras uma maneira de expressar sua criatividade. Classificação livre. Duração: 60 minutos. Com Libras e audiodescrição.



16h30 – Oficina “As Dores e as Delícias do Fazer Teatral”, com Ediélio Mendonça



A atividade propõe uma reflexão sobre o ofício teatral, considerando suas experiências passadas, os desafios do presente e as possibilidades para o futuro. Duração: 80 minutos.



19h – “Ubu Rei”



A peça de Alfred Jarry apresenta Pai Ubu, personagem covarde e ganancioso que planeja assassinar o rei da Polônia para assumir o poder. Depois de conquistar o trono, passa a governar de maneira autoritária e absurda, aumentando impostos, confiscando riquezas e perseguindo opositores. Classificação: a partir de 16 anos. Duração: 60 minutos. Com Libras e audiodescrição.



3 de dezembro – quinta-feira



11h – Roda de conversa “Diálogos do Território” e lançamento do livro “Elaine Cristina: a Ancestralidade”, de Gê Coelho



O encontro reunirá representantes da Escola Livre de Artes, de Duque de Caxias, da Escola Popular de Teatro da Baixada, de São João de Meriti, além de mestres do teatro e artistas locais. Mediado pelo artista Edilson Salles, o debate abordará os desafios e as possibilidades de criação, produção e circulação teatral em territórios periféricos. A conversa também discutirá a produção literária e a valorização das iniciativas culturais locais. Classificação livre. Duração: 90 minutos.



15h – Oficina “Corpo que Fala”, com Victória Saraiva



Atividade voltada à expressão corporal e às possibilidades de comunicação por meio do corpo. Duração: 80 minutos.



19h – “Teresas”



A montagem acompanha Teresa Maria, moradora de um subúrbio carioca que vive entre a rotina doméstica, o samba e os desejos de liberdade. Ao entrelaçar passado e presente, a história aborda as expectativas impostas às mulheres e os desafios de quem busca romper limites e construir a própria trajetória. Classificação: a partir de 16 anos. Duração: 75 minutos. Com acessibilidade em Libras.



Serviço



Evento: 19º Festival de Teatro de Duque de Caxias



Data: 1º, 2 e 3 de dezembro



Local: Teatro Raul Cortez



Endereço: Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias



Entrada: Gratuita



Inscrições para oficinas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0j6vscL7sRshpaf7K8nVAyYi-xIiQpBaZvy3V4fukduJ91A/viewform