Donna Dona anuncia o lançamento de seu novo trabalho: "Eu Sonho como Martin Luther King - Divulgação/El Fredo

Donna Dona anuncia o lançamento de seu novo trabalho: "Eu Sonho como Martin Luther KingDivulgação/El Fredo

Publicado 20/11/2026 15:40

Novembro Negro e propõe um debate sobre desigualdade racial, violência policial e barreiras sociais e territoriais que ainda fazem parte da realidade brasileira. A faixa conta com a participação de TonyErreJota e também ganhou um videoclipe, disponibilizado no canal oficial da artista no YouTube. cantora e compositora Donna Dona , de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, lançou nesta quinta-feira, 19, o single “Eu Sonho como Martin Luther King”. A novidade chega em meio às reflexões e mobilizações doe propõe um debate sobre desigualdade racial, violência policial e barreiras sociais e territoriais que ainda fazem parte da realidade brasileira. A faixa conta com a participação de TonyErreJota e também ganhou um videoclipe, disponibilizado no canal oficial da artista no YouTube.

Inspirada no legado do ativista norte-americano Martin Luther King Jr., conhecido mundialmente pela luta pelos direitos civis e pela defesa da transformação social por meio da não violência, a composição aproxima os ideais de igualdade e liberdade da realidade vivida pela população negra no Brasil. A música traz referências à experiência cotidiana na Baixada Fluminense, incluindo os desafios relacionados ao transporte público e às dificuldades de circulação impostas pelas desigualdades sociais.



A proposta é mostrar como as barreiras territoriais também interferem no acesso a direitos e oportunidades, determinando, muitas vezes, quem consegue circular livremente pela cidade e ocupar diferentes espaços. A partir dessa perspectiva, Donna Dona transforma o sonho de igualdade em uma reflexão sobre pertencimento, dignidade e resistência coletiva.

O samba é pop

Musicalmente, a artista escolheu o samba pop como base para a produção. A sonoridade dialoga com a tradição afro-brasileira de transformar manifestações culturais em instrumentos de identidade e resistência. A escolha também reforça a ideia de que a alegria e a celebração podem coexistir com a denúncia das desigualdades e das dificuldades enfrentadas pela população negra.



Segundo a cantora, a festa e a alegria não devem ser interpretadas como conformismo ou ausência de sofrimento, mas como formas legítimas de resistência, afirmação cultural e ressignificação de territórios historicamente marginalizados.



O videoclipe acompanha essa proposta estética e amplia o diálogo com manifestações tradicionais da cultura popular brasileira, como a congada. A produção busca valorizar referências ancestrais e expressões culturais negras, contrapondo-se à representação frequentemente associada à dor e ao sofrimento quando se trata das populações negras e periféricas.



A composição também apresenta uma reflexão sobre a diferença entre esperança e resistência. Enquanto a primeira pode parecer distante diante das desigualdades estruturais, a segunda se manifesta nas atitudes cotidianas de quem continua lutando por mudanças. Entre a denúncia social e a celebração da vida, a música defende a cultura como um dos principais caminhos para fortalecer identidades e promover transformações coletivas.



Com o trabalho, Donna Dona leva para sua produção artística questões que atravessam a realidade da Baixada Fluminense e reforça a importância de ampliar a presença de artistas e narrativas negras nos espaços culturais. A obra também dialoga com o significado do Novembro Negro, período dedicado à valorização da história, da memória e das contribuições da população negra, além da discussão sobre o enfrentamento ao racismo no país.

Produção audiovisual

A direção, o roteiro e o figurino do videoclipe são assinados por Ivaldo Correia. O elenco reúne Rosania Coutinho, Antônio da Silva Filho e Mirella Galvão Ferreira. A produção também conta com os bailarinos Marcos Silva e Zoel Esperanza, além da participação do capoeirista Matheus Caetano.



A produção musical e audiovisual tem ainda Cíntia Guedes na produção, Frederick Assis como videomaker e Kathyn Silva na fotografia. EL FREDO assina os registros fotográficos e os bastidores.



As gravações passaram por cenários conhecidos da capital fluminense, como a Praça da Cruz Vermelha, os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón.



O single “Eu Sonho como Martin Luther King” está disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Apple Music. O videoclipe oficial também pode ser conferido no canal da artista no YouTube.



Serviço



Música: Eu Sonho como Martin Luther King



Artista: Donna Dona, com participação de TonyErreJota



Lançamento: 19 de novembro de 2026



Onde ouvir: Spotify, Deezer, Apple Music e demais plataformas digitais



Videoclipe: Canal oficial de Donna Dona no YouTube