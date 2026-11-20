Donna Dona anuncia o lançamento de seu novo trabalho: "Eu Sonho como Martin Luther KingDivulgação/El Fredo
A proposta é mostrar como as barreiras territoriais também interferem no acesso a direitos e oportunidades, determinando, muitas vezes, quem consegue circular livremente pela cidade e ocupar diferentes espaços. A partir dessa perspectiva, Donna Dona transforma o sonho de igualdade em uma reflexão sobre pertencimento, dignidade e resistência coletiva.
O samba é pop
Segundo a cantora, a festa e a alegria não devem ser interpretadas como conformismo ou ausência de sofrimento, mas como formas legítimas de resistência, afirmação cultural e ressignificação de territórios historicamente marginalizados.
O videoclipe acompanha essa proposta estética e amplia o diálogo com manifestações tradicionais da cultura popular brasileira, como a congada. A produção busca valorizar referências ancestrais e expressões culturais negras, contrapondo-se à representação frequentemente associada à dor e ao sofrimento quando se trata das populações negras e periféricas.
A composição também apresenta uma reflexão sobre a diferença entre esperança e resistência. Enquanto a primeira pode parecer distante diante das desigualdades estruturais, a segunda se manifesta nas atitudes cotidianas de quem continua lutando por mudanças. Entre a denúncia social e a celebração da vida, a música defende a cultura como um dos principais caminhos para fortalecer identidades e promover transformações coletivas.
Com o trabalho, Donna Dona leva para sua produção artística questões que atravessam a realidade da Baixada Fluminense e reforça a importância de ampliar a presença de artistas e narrativas negras nos espaços culturais. A obra também dialoga com o significado do Novembro Negro, período dedicado à valorização da história, da memória e das contribuições da população negra, além da discussão sobre o enfrentamento ao racismo no país.
Produção audiovisual
A produção musical e audiovisual tem ainda Cíntia Guedes na produção, Frederick Assis como videomaker e Kathyn Silva na fotografia. EL FREDO assina os registros fotográficos e os bastidores.
As gravações passaram por cenários conhecidos da capital fluminense, como a Praça da Cruz Vermelha, os Arcos da Lapa e a Escadaria Selarón.
O single “Eu Sonho como Martin Luther King” está disponível nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Apple Music. O videoclipe oficial também pode ser conferido no canal da artista no YouTube.
Serviço
Música: Eu Sonho como Martin Luther King
Artista: Donna Dona, com participação de TonyErreJota
Lançamento: 19 de novembro de 2026
Onde ouvir: Spotify, Deezer, Apple Music e demais plataformas digitais
Videoclipe: Canal oficial de Donna Dona no YouTube
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