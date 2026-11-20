Ação da PM recuperou pistola em Duque de Caxias - Divulgação/PM

Ação da PM recuperou pistola em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 20/11/2026 16:22

Cinco homens foram presos em duas ações distintas realizadas por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira, 19. As operações resultaram na apreensão de uma pistola calibre 9mm, de um simulacro de arma de fogo e de aparelhos celulares, além da recuperação de um veículo roubado. Em uma das ocorrências, um dos suspeitos foi baleado durante a intervenção policial e precisou ser socorrido.





A primeira ação aconteceu no bairro do Gramacho. Durante um trabalho de monitoramento voltado à prevenção de roubos de veículos, os agentes identificaram um Renault Kwid em atitude suspeita na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os ocupantes do automóvel tentaram fugir e efetuaram disparos contra a equipe.



Após a intervenção dos militares, três homens foram detidos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida. Um dos envolvidos foi atingido por disparos e recebeu atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.



Segundo informações apresentadas pelos envolvidos aos policiais, o grupo pretendia praticar roubos de veículos no município. Eles também teriam mencionado a autorização de um homem apontado como responsável pela articulação dessa modalidade criminosa na região. A informação deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.



A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis. LEIA MAIS: Homem simula sequestro para extorquir R$ 7 mil da esposa em Caxias A primeira ação aconteceu no bairro do Gramacho. Durante um trabalho de monitoramento voltado à prevenção de roubos de veículos, os agentes identificaram um Renault Kwid em atitude suspeita na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os ocupantes do automóvel tentaram fugir e efetuaram disparos contra a equipe.Após a intervenção dos militares, três homens foram detidos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida. Um dos envolvidos foi atingido por disparos e recebeu atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.Segundo informações apresentadas pelos envolvidos aos policiais, o grupo pretendia praticarno município. Eles também teriam mencionado a autorização de um homem apontado como responsável pela articulação dessa modalidade criminosa na região. A informação deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis.

Ação na Rio-Magé

Em outra ação, também realizada por equipes do 15º BPM, dois suspeitos foram presos na Rodovia Rio-Magé. Os policiais recuperaram um Chery Tiggo que havia sido roubado e apreenderam um simulacro de arma de fogo e aparelhos celulares.



Durante a ocorrência, os agentes também conseguiram identificar a vítima de um roubo envolvendo uma van. A recuperação do automóvel e a identificação da vítima poderão contribuir para o esclarecimento do crime e para o avanço das investigações.



As duas operações fazem parte das ações de policiamento ostensivo e monitoramento realizadas pelo batalhão para combater roubos de veículos em Duque de Caxias. Ao todo, cinco suspeitos foram presos nas ocorrências, e os materiais apreendidos foram apresentados às autoridades policiais.

A população também pode colaborar com o trabalho das forças de segurança por meio do Disque Denúncia. Informações que ajudem a identificar suspeitos, localizar veículos roubados ou esclarecer a atuação de grupos criminosos podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp (21) 99973-1177. O anonimato é garantido.