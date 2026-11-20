Ação da PM recuperou pistola em Duque de CaxiasDivulgação/PM
A primeira ação aconteceu no bairro do Gramacho. Durante um trabalho de monitoramento voltado à prevenção de roubos de veículos, os agentes identificaram um Renault Kwid em atitude suspeita na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os ocupantes do automóvel tentaram fugir e efetuaram disparos contra a equipe.
Após a intervenção dos militares, três homens foram detidos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida. Um dos envolvidos foi atingido por disparos e recebeu atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.
Segundo informações apresentadas pelos envolvidos aos policiais, o grupo pretendia praticar roubos de veículos no município. Eles também teriam mencionado a autorização de um homem apontado como responsável pela articulação dessa modalidade criminosa na região. A informação deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.
A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis.
Ação na Rio-Magé
Durante a ocorrência, os agentes também conseguiram identificar a vítima de um roubo envolvendo uma van. A recuperação do automóvel e a identificação da vítima poderão contribuir para o esclarecimento do crime e para o avanço das investigações.
As duas operações fazem parte das ações de policiamento ostensivo e monitoramento realizadas pelo batalhão para combater roubos de veículos em Duque de Caxias. Ao todo, cinco suspeitos foram presos nas ocorrências, e os materiais apreendidos foram apresentados às autoridades policiais.
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