Ação da Polícia Militar removeu barricadas na Vila Operária, em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram/PM

Ação da Polícia Militar removeu barricadas na Vila Operária, em Duque de CaxiasReprodução/Instagram/PM

Publicado 21/11/2026 17:23

Mais de 60 toneladas de barricadas e entulhos já foram retiradas de ruas de Duque de Caxias somente em novembro. O resultado é fruto das ações semanais da Operação Barricada Zero , realizada por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), que percorrem diferentes comunidades do município para remover obstáculos instalados irregularmente nas vias públicas e restabelecer a circulação de moradores e veículos. Ao longo do mês, as equipes atuaram em localidades como Parque das Missões, Mangueirinha, Corte Oito, Olavo Bilac, Campos Elíseos, Badu, Jardim Ana Clara, Vila Urussaí e Nova Campina.

Os números divulgados pelo batalhão mostram a dimensão do trabalho realizado em diferentes regiões da cidade. Nas sete ações com dados detalhados, foram removidas 64,6 toneladas de materiais, com atendimento a 73 vias.

Uma das maiores operações ocorreu no dia 3 de novembro, quando os policiais retiraram 17 toneladas de barricadas em ruas do Corte Oito e de Olavo Bilac. A ação contemplou 11 vias. Dois dias depois, em 5 de novembro, as equipes estiveram em Campos Elíseos, Badu e Jardim Ana Clara. Foram três toneladas de obstáculos removidas em oito ruas.

Tronco é utilizado como barricada em comunidade de Duque de Caxias Reprodução/Instagram/PM



No dia 9 de novembro, a operação chegou à comunidade de Vila Urussaí, onde os agentes retiraram 3,6 toneladas de materiais utilizados para bloquear a passagem em sete vias. Já no dia 11, em Nova Campina, foram removidas sete toneladas de entulhos e barricadas, em uma ação que alcançou oito ruas.



A atuação teve continuidade no dia 12 de novembro, com uma nova intervenção em Campos Elíseos, na região do Badu e de Ana Clara. Na ocasião, foram retiradas quatro toneladas de materiais em nove vias. No dia 16, os policiais voltaram ao Corte Oito e também atuaram na comunidade da Mangueirinha. O trabalho resultou na remoção de 14 toneladas de barricadas, com atendimento a seis ruas.



A operação mais recente entre as ações detalhadas ocorreu em 19 de novembro. Nesse dia, foram retiradas 16 toneladas de entulhos, em uma intervenção que contemplou 24 ruas. O volume removido e a quantidade de vias alcançadas demonstram a abrangência das ações desenvolvidas pelo batalhão ao longo do mês. No dia 9 de novembro, a operação chegou à comunidade de Vila Urussaí, onde os agentes retiraram 3,6 toneladas de materiais utilizados para bloquear a passagem em sete vias. Já no dia 11, em Nova Campina, foram removidas sete toneladas de entulhos e barricadas, em uma ação que alcançou oito ruas.A atuação teve continuidade no dia 12 de novembro, com uma nova intervenção em Campos Elíseos, na região do Badu e de Ana Clara. Na ocasião, foram retiradas quatro toneladas de materiais em nove vias. No dia 16, os policiais voltaram ao Corte Oito e também atuaram na comunidade da Mangueirinha. O trabalho resultou na remoção de 14 toneladas de barricadas, com atendimento a seis ruas.A operação mais recente entre as ações detalhadas ocorreu em 19 de novembro. Nesse dia, foram retiradas 16 toneladas de entulhos, em uma intervenção que contemplou 24 ruas. O volume removido e a quantidade de vias alcançadas demonstram a abrangência das ações desenvolvidas pelo batalhão ao longo do mês.

A importância da retirada das barricadas

A remoção dos obstáculos tem impacto direto na rotina de quem vive nas comunidades. Barricadas instaladas em ruas e acessos podem dificultar ou impedir a circulação de carros, motocicletas, ônibus e veículos de serviços essenciais. Em situações de emergência, bloqueios também podem comprometer a chegada de ambulâncias, viaturas policiais e equipes de atendimento, tornando mais difícil o socorro aos moradores.



Nesse cenário, o trabalho realizado pelo 15º BPM busca garantir condições de mobilidade e acesso às localidades atendidas. A retirada dos materiais permite liberar vias utilizadas diariamente pela população, além de facilitar o deslocamento de profissionais que prestam serviços públicos e de emergência.



A atuação dos policiais militares exige planejamento e presença operacional em diferentes pontos do município. As equipes precisam identificar os locais com obstáculos, realizar as intervenções e assegurar condições para que o serviço seja executado. A frequência semanal da Operação Barricada Zero também demonstra a continuidade do trabalho de monitoramento e enfrentamento desse tipo de bloqueio.

PM retirou mais de 60 toneladas de obstáculas em vias de Caxias em novembro Reprodução/Instagram/PM



Com ações em diversas comunidades e dezenas de ruas alcançadas, o 15º BPM mantém a operação como parte das estratégias de policiamento em Duque de Caxias. Além da quantidade expressiva de materiais retirados, o resultado representa a recuperação de acessos importantes para os moradores e reforça a atuação da Polícia Militar na busca por ruas mais livres e seguras para a circulação da população. Com ações em diversas comunidades e dezenas de ruas alcançadas, o 15º BPM mantém a operação como parte das estratégias de policiamento em Duque de Caxias. Além da quantidade expressiva de materiais retirados, o resultado representa a recuperação de acessos importantes para os moradores e reforça a atuação da Polícia Militar na busca por ruas mais livres e seguras para a circulação da população.