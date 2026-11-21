Ação da Polícia Militar removeu barricadas na Vila Operária, em Duque de CaxiasReprodução/Instagram/PM
No dia 9 de novembro, a operação chegou à comunidade de Vila Urussaí, onde os agentes retiraram 3,6 toneladas de materiais utilizados para bloquear a passagem em sete vias. Já no dia 11, em Nova Campina, foram removidas sete toneladas de entulhos e barricadas, em uma ação que alcançou oito ruas.
A atuação teve continuidade no dia 12 de novembro, com uma nova intervenção em Campos Elíseos, na região do Badu e de Ana Clara. Na ocasião, foram retiradas quatro toneladas de materiais em nove vias. No dia 16, os policiais voltaram ao Corte Oito e também atuaram na comunidade da Mangueirinha. O trabalho resultou na remoção de 14 toneladas de barricadas, com atendimento a seis ruas.
A operação mais recente entre as ações detalhadas ocorreu em 19 de novembro. Nesse dia, foram retiradas 16 toneladas de entulhos, em uma intervenção que contemplou 24 ruas. O volume removido e a quantidade de vias alcançadas demonstram a abrangência das ações desenvolvidas pelo batalhão ao longo do mês.
A importância da retirada das barricadas
Nesse cenário, o trabalho realizado pelo 15º BPM busca garantir condições de mobilidade e acesso às localidades atendidas. A retirada dos materiais permite liberar vias utilizadas diariamente pela população, além de facilitar o deslocamento de profissionais que prestam serviços públicos e de emergência.
A atuação dos policiais militares exige planejamento e presença operacional em diferentes pontos do município. As equipes precisam identificar os locais com obstáculos, realizar as intervenções e assegurar condições para que o serviço seja executado. A frequência semanal da Operação Barricada Zero também demonstra a continuidade do trabalho de monitoramento e enfrentamento desse tipo de bloqueio.
Com ações em diversas comunidades e dezenas de ruas alcançadas, o 15º BPM mantém a operação como parte das estratégias de policiamento em Duque de Caxias. Além da quantidade expressiva de materiais retirados, o resultado representa a recuperação de acessos importantes para os moradores e reforça a atuação da Polícia Militar na busca por ruas mais livres e seguras para a circulação da população.
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