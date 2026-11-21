Keven Ricardo estava foragidoDivulgação/ Polícia Civil
Homem que forjou acidente para roubar carro no Arco Metropolitano é preso em Caxias
Criminoso e dois comparsas renderam a vítima, roubaram o veículo e pertences e ainda a agrediram com socos
Captura em Duque de Caxias
Polícia prende cinco e recupera veículo em Caxias
PM retira mais de 60 toneladas de barricadas de Caxias em novembro
Operação realizada pelo 15º BPM já alcançou diversas comunidades e contabiliza 73 vias atendidas
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Polícia prende cinco suspeitos e recupera veículo roubado em Caxias
Ações do 15º BPM terminaram com apreensão de pistola, simulacro de arma e celulares; uma das ocorrências foi no Gramacho
Cantora de Caxias lança música inspirada em Martin Luther King
Donna Dona apresenta single que aborda racismo, violência policial e desigualdade territorial, com referências à Baixada
Festival de Teatro de Caxias chega à 19ª edição com entrada gratuita
Evento será realizado entre os dias 1º e 3 de dezembro, no Teatro Raul Cortez, e terá espetáculos premiados
Mutirão realiza serviços de zeladoria no Parque Estrela, em Caxias
Operação mobilizou 62 profissionais em Imbariê e incluiu limpeza urbana, manutenção de vias e substituição de transformador
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