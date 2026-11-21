Keven Ricardo estava foragido - Divulgação/ Polícia Civil

Keven Ricardo estava foragidoDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 21/11/2026 14:37

Keven Ricardo de Araújo Machado, de 21 anos, que estava sendo investigado por participação em roubos de veículos no Arco Metropolitano. Na ocasião, o criminoso provocou um acidente para render a vítima, roubar o veículo e os pertences. Contra o preso havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Itaguaí.

Policiais civis da 50ª DP (Itaguaí) prenderam em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, um homem identificado por, de 21 anos, que estava sendo investigado por participação emno. Na ocasião, o criminoso provocou um acidente para render a vítima, roubar o veículo e os pertences. Contra o preso havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Itaguaí.

Segundo as investigações, em junho deste ano, o criminoso e dois comparsas simularam um acidente no arco Metropolitano, importante rodovia da Região Metropolitana que liga o Porto de Itaguaí e a Baixada Fluminense. Na ocasião, o grupo queria abordar um motorista de um Fiat Mobi e roubá-lo.



Após a colisão, os criminosos que estavam armados renderam a vítima, roubaram o veículo e seus pertences e ainda a agrediram com socos e chutes. A Policia Civil não informou a gravidade do confronto e detalhes dos atos criminosos.



Captura em Duque de Caxias



A captura aconteceu na Estrada Volta Fria, no bairro Parque Capivari, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (19), durante a Operação Espoliador, após trabalho de inteligência e cruzamento de informações. A ação foi realizada por Policias Civis da 50ª DP, em Itaguaí, integrados com a 20ª DP(Vila Isabel).



Contra Keven Ricardo, havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Itaguaí. O criminoso estava foragido desde setembro de 2026.



Após as formalidades legais, ele permanecerá a disposição da Justiça. A reportagem tenta contato com a defesa do preso. Até o momento da publicação desta matéria não obtivemos retorno.



Polícia prende cinco e recupera veículo em Caxias





Duas ações realizadas nesta quinta-feira (19) reforçaram o patrulhamento e segurança em Duque de Caxias. Ao todo, cinco homens foram presos e uma pistola calibre 9mm, um simulacro de arma de fogo e aparelhos celulares foram apreendidos. Além da recuperação de um veículo roubado.

A primeira ação aconteceu no bairro do Gramacho. Policiais suspeitaram de condutores de um veículo e tentaram realizar a abordagem, mas os ocupantes do automóvel tentaram fugir e efetuaram disparos contra a equipe. Após a intervenção dos militares, três homens foram detidos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida.



Em outra ação, também realizada por equipes do 15º BPM, dois suspeitos foram presos na Rodovia Rio-Magé. Os policiais recuperaram um Chery Tiggo que havia sido roubado e apreenderam um simulacro de arma de fogo e aparelhos celulares.



A população pode colaborar com o trabalho das forças de segurança por meio do Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo WhatsApp (21) 99973-1177. O anonimato é garantido.