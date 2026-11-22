PMs apreenderam uma motocicleta com sinal identificador adulteradoDivulgação/ PMERJ
Dupla é presa após tentar fugir da PM usando moto com placa tampada
Ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (22), na Linha Vermelha, altura de Duque de Caxias
Motocicleta com sinal adulterado
Homem forjou acidente para roubar carro no Arco Metropolitano
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