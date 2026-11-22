PMs apreenderam uma motocicleta com sinal identificador adulterado - Divulgação/ PMERJ

PMs apreenderam uma motocicleta com sinal identificador adulteradoDivulgação/ PMERJ

Publicado 22/11/2026 15:50

Dois homens foram presos, na manhã deste domingo (22), por tentar fugir de uma abordagem policial e trafegar em alta velocidade na Linha Vermelha, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A dupla estava usando uma motocicleta com a placa encoberta por uma sacola plástica. Ambos não possuíam habilitação.

, na manhã deste domingo (22), por tentar fugir de uma abordagem policial e trafegar em alta velocidade, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A dupla estava usando uma motocicleta com a. Ambos não possuíam habilitação.

A ocorrência terminou com a prisão dos suspeitos e a moto em questão foi apreendida. A dupla foi detida após registro na 59ª Delegacia de Polícia Duque de Caxias. As identidades dos envolvidos não foram informadas.



Motocicleta com sinal adulterado



Segundo informações da PM, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estavam realizando patrulhamento de rotina na via quando flagraram dois homens em atitudes suspeitas. Foi dada ordem de parada, mas eles não obedeceram. A dupla foi prontamente alcançada pelos agentes.



A motocicleta foi identificada com a placa tampada por uma sacola plástica, além de possuir sina adulterado. Ao serem questionados, os condutores não souberam explicar a procedência dos fatos e não estavam munidos de documentos de identificação. Ambos não possuíam habilitação.



A dupla foi levada para a 59ª delegacia da Polícia Civil, em Duque de Caxias, junto com a motocicleta, que foi encaminhada para um pátio.



Homem forjou acidente para roubar carro no Arco Metropolitano





Policiais prenderam em Duque de Caxias, Keven Ricardo de Araújo Machado, de 21 anos, que estava sendo investigado por participação em roubos de veículos no Arco Metropolitano . o criminoso provocou um acidente para render a vítima, roubar o veículo e os pertences.

Segundo as investigações, em junho deste ano, o criminoso e dois comparsas simularam um acidente no arco Metropolitano. o grupo queria abordar um motorista de um Fiat Mobi e roubá-lo. Após a colisão, os criminosos que estavam armados renderam a vítima, roubaram o veículo e seus pertences e ainda a agrediram com socos e chutes.



A captura aconteceu na Estrada Volta Fria, no bairro Parque Capivari, em Duque de Caxias. Contra Keven Ricardo, havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Itaguaí. O criminoso estava foragido desde setembro de 2026. A Policia Civil não informou a gravidade do confronto e detalhes dos atos criminosos.



Após as formalidades legais, ele permanecerá a disposição da Justiça. A reportagem tenta contato com a defesa do preso.