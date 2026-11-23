Escola municipal em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Escola municipal em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 23/11/2026 15:44

A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou nesta segunda-feira, 23, o calendário de matrículas para o ano letivo de 2027 na rede municipal de ensino. Coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, o processo será dividido em diferentes etapas, contemplando desde a renovação dos estudantes que já fazem parte da rede até o ingresso de novos alunos na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).





A primeira fase será realizada entre os dias 23 e 27 de novembro e é destinada à renovação de matrícula dos estudantes que concluíram o ano letivo de 2026. Nesse período, pais e responsáveis deverão comparecer presencialmente à unidade escolar onde o aluno já está matriculado para confirmar a continuidade dos estudos na mesma instituição.



Na sequência, entre os dias 1º e 4 de dezembro, será aberto o período de inscrições on-line destinado exclusivamente aos novos estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação. A etapa prevê oportunidades na Educação Infantil, para crianças de 1 a 5 anos, no Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e na Educação de Jovens e Adultos.



Já os demais estudantes que desejam ingressar na rede municipal deverão realizar a inscrição entre os dias 7 e 11 de dezembro. O procedimento também será exclusivamente on-line e contemplará diferentes modalidades de ensino.



Na Educação Infantil, serão disponibilizadas inscrições para creche, berçário e turmas de 1, 2 e 3 anos, além de vagas para crianças de 4 e 5 anos. O calendário também inclui oportunidades para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).



As inscrições para novos alunos deverão ser feitas exclusivamente pelo portal oficial de matrículas da Secretaria Municipal de Educação, no endereço: LEIA MAIS: Senac oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em Caxias A primeira fase será realizada entre os dias 23 e 27 de novembro e é destinada à renovação de matrícula dos estudantes que concluíram o ano letivo de 2026. Nesse período, pais e responsáveis deverão comparecer presencialmente à unidade escolar onde o aluno já está matriculado para confirmar a continuidade dos estudos na mesma instituição.Na sequência, entre os dias 1º e 4 de dezembro, será aberto o período de inscrições on-line destinado exclusivamente aos novos estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação. A etapa prevê oportunidades na, para crianças de 1 a 5 anos, no Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e na Educação de Jovens e Adultos.Já os demais estudantes que desejam ingressar na rede municipal deverão realizar a inscrição entre os dias 7 e 11 de dezembro. O procedimento também será exclusivamente on-line e contemplará diferentes modalidades de ensino.Na Educação Infantil, serão disponibilizadas inscrições para creche, berçário e turmas de 1, 2 e 3 anos, além de vagas para crianças de 4 e 5 anos. O calendário também inclui oportunidades para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).As inscrições para novos alunos deverão ser feitas exclusivamente pelo portal oficial de matrículas da Secretaria Municipal de Educação, no endereço: http://matricula.eduque.smeduquedecaxias.rj.gov.br

Resultados serão divulgados em janeiro

O cronograma divulgado pela prefeitura também estabelece as datas para a publicação dos resultados das inscrições. No dia 4 de janeiro de 2027, será disponibilizada, no portal de matrículas, a relação dos estudantes contemplados na etapa destinada às pessoas com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação.



Para os candidatos inscritos na primeira fase de ingresso nas modalidades de Educação Infantil, para crianças de 4 e 5 anos, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a divulgação da lista de contemplados está prevista para o dia 18 de janeiro.



No caso da modalidade Educação Infantil I, que reúne as vagas destinadas às crianças menores, será realizado um sorteio público entre os dias 5 e 13 de janeiro, conforme o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.



O planejamento também prevê uma nova etapa de matrículas em fevereiro de 2027. O período será destinado ao preenchimento das vagas que eventualmente permanecerem disponíveis após a conclusão das fases anteriores.



A Secretaria Municipal de Educação orienta pais, responsáveis e estudantes a acompanharem o calendário e observarem os prazos específicos de cada modalidade. A recomendação é que os interessados realizem os procedimentos dentro dos períodos estabelecidos, evitando perder a oportunidade de participar do processo de ingresso na rede pública municipal de ensino.