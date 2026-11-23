Escola municipal em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A primeira fase será realizada entre os dias 23 e 27 de novembro e é destinada à renovação de matrícula dos estudantes que concluíram o ano letivo de 2026. Nesse período, pais e responsáveis deverão comparecer presencialmente à unidade escolar onde o aluno já está matriculado para confirmar a continuidade dos estudos na mesma instituição.
Na sequência, entre os dias 1º e 4 de dezembro, será aberto o período de inscrições on-line destinado exclusivamente aos novos estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou superdotação. A etapa prevê oportunidades na Educação Infantil, para crianças de 1 a 5 anos, no Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e na Educação de Jovens e Adultos.
Já os demais estudantes que desejam ingressar na rede municipal deverão realizar a inscrição entre os dias 7 e 11 de dezembro. O procedimento também será exclusivamente on-line e contemplará diferentes modalidades de ensino.
Na Educação Infantil, serão disponibilizadas inscrições para creche, berçário e turmas de 1, 2 e 3 anos, além de vagas para crianças de 4 e 5 anos. O calendário também inclui oportunidades para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As inscrições para novos alunos deverão ser feitas exclusivamente pelo portal oficial de matrículas da Secretaria Municipal de Educação, no endereço: http://matricula.eduque.smeduquedecaxias.rj.gov.br.
Resultados serão divulgados em janeiro
Para os candidatos inscritos na primeira fase de ingresso nas modalidades de Educação Infantil, para crianças de 4 e 5 anos, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a divulgação da lista de contemplados está prevista para o dia 18 de janeiro.
No caso da modalidade Educação Infantil I, que reúne as vagas destinadas às crianças menores, será realizado um sorteio público entre os dias 5 e 13 de janeiro, conforme o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.
O planejamento também prevê uma nova etapa de matrículas em fevereiro de 2027. O período será destinado ao preenchimento das vagas que eventualmente permanecerem disponíveis após a conclusão das fases anteriores.
A Secretaria Municipal de Educação orienta pais, responsáveis e estudantes a acompanharem o calendário e observarem os prazos específicos de cada modalidade. A recomendação é que os interessados realizem os procedimentos dentro dos períodos estabelecidos, evitando perder a oportunidade de participar do processo de ingresso na rede pública municipal de ensino.
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