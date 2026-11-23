Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado - Mauricio Bazilio / Divulgação

Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estadoMauricio Bazilio / Divulgação

Publicado 23/11/2026 15:58

Semana do Doador de Sangue 2026. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária e estimular a participação de novos doadores, além de reforçar a necessidade de manter os estoques abastecidos durante todo o ano. A programação também destaca o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro. Hemorio Caxias , com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, realiza até o dia 27 de novembro a2026. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação voluntária e estimular a participação de novos doadores, além de reforçar a necessidade de manter os estoques abastecidos durante todo o ano. A programação também destaca o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro.





A campanha ganha importância especial neste período que antecede as festas de fim de ano e as férias escolares. Tradicionalmente, nessa época, os bancos de sangue enfrentam uma redução no número de doações, enquanto a demanda por transfusões nos hospitais permanece. A diminuição das coletas pode comprometer os estoques e dificultar o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em tratamentos médicos, cirurgias e situações de emergência.



Por isso, a mobilização pretende sensibilizar os moradores de Duque de Caxias e de municípios vizinhos para que incluam a doação de sangue na rotina. A proposta é mostrar que um gesto simples de solidariedade pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta problemas de saúde e precisa de transfusão para continuar o tratamento. LEIA MAIS: Câmara de Caxias conquista Selo Ouro e lidera ranking de transparência A campanha ganha importância especial neste período que antecede as festas de fim de ano e as férias escolares. Tradicionalmente, nessa época, osenfrentam uma redução no número de doações, enquanto a demanda por transfusões nos hospitais permanece. A diminuição das coletas pode comprometer os estoques e dificultar o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em tratamentos médicos, cirurgias e situações de emergência.Por isso, a mobilização pretende sensibilizar os moradores de Duque de Caxias e de municípios vizinhos para que incluam a doação de sangue na rotina. A proposta é mostrar que um gesto simples de solidariedade pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta problemas de saúde e precisa de transfusão para continuar o tratamento.

Uma doação pode salvar até quatro vidas

A doação voluntária é fundamental para o funcionamento dos serviços de saúde. De acordo com a campanha, uma única bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, dependendo do processamento e da utilização de seus componentes.



Outro fator que reforça a necessidade de doações frequentes é o prazo de validade dos componentes sanguíneos. Como o sangue coletado não pode ser armazenado indefinidamente, os estoques precisam de reposição constante para atender à demanda hospitalar, que acontece diariamente.



O Hemorio Caxias está instalado no pátio do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), no Parque Beira Mar. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, e recebe voluntários interessados em contribuir com a manutenção dos estoques.

Novas regras para os doadores

Os interessados em participar da campanha também devem ficar atentos às atualizações nos critérios para doação de sangue. Em vigor desde setembro, a Portaria GM/MS nº 11.685/2026 estabeleceu mudanças nas regras que definem quem está apto a realizar a coleta.



Entre os requisitos, está a idade mínima de 16 anos. No caso de adolescentes com menos de 18 anos, é obrigatória a apresentação de autorização assinada pelo responsável legal. Pessoas com mais de 60 anos precisam comprovar que já realizaram pelo menos uma doação anteriormente. Já os doadores frequentes com idade superior a 70 anos podem continuar contribuindo, desde que passem por avaliação médica.



Também é necessário ter peso mínimo de 50 quilos, estar descansado e ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação. No momento do atendimento, o voluntário deve apresentar um documento oficial com foto, que pode ser físico ou digital, desde que tenha sido baixado de um órgão oficial.



A orientação é que os interessados procurem a unidade e busquem informações sobre os critérios antes de realizar a coleta.



Serviço



Semana do Doador de Sangue 2026 – Hemorio Caxias



Data: de 23 a 27 de novembro de 2026.



Dia Nacional do Doador de Sangue: 25 de novembro.



Local: Hemorio Caxias, no pátio do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.



Endereço: Rodovia Washington Luiz, nº 3.200, Parque Beira Mar, Duque de Caxias.



Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.



Mais informações: perfil @hemoriocaxias.