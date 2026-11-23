Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estadoMauricio Bazilio / Divulgação
A campanha ganha importância especial neste período que antecede as festas de fim de ano e as férias escolares. Tradicionalmente, nessa época, os bancos de sangue enfrentam uma redução no número de doações, enquanto a demanda por transfusões nos hospitais permanece. A diminuição das coletas pode comprometer os estoques e dificultar o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em tratamentos médicos, cirurgias e situações de emergência.
Por isso, a mobilização pretende sensibilizar os moradores de Duque de Caxias e de municípios vizinhos para que incluam a doação de sangue na rotina. A proposta é mostrar que um gesto simples de solidariedade pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta problemas de saúde e precisa de transfusão para continuar o tratamento.
Uma doação pode salvar até quatro vidas
Outro fator que reforça a necessidade de doações frequentes é o prazo de validade dos componentes sanguíneos. Como o sangue coletado não pode ser armazenado indefinidamente, os estoques precisam de reposição constante para atender à demanda hospitalar, que acontece diariamente.
O Hemorio Caxias está instalado no pátio do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), no Parque Beira Mar. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, e recebe voluntários interessados em contribuir com a manutenção dos estoques.
Novas regras para os doadores
Entre os requisitos, está a idade mínima de 16 anos. No caso de adolescentes com menos de 18 anos, é obrigatória a apresentação de autorização assinada pelo responsável legal. Pessoas com mais de 60 anos precisam comprovar que já realizaram pelo menos uma doação anteriormente. Já os doadores frequentes com idade superior a 70 anos podem continuar contribuindo, desde que passem por avaliação médica.
Também é necessário ter peso mínimo de 50 quilos, estar descansado e ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação. No momento do atendimento, o voluntário deve apresentar um documento oficial com foto, que pode ser físico ou digital, desde que tenha sido baixado de um órgão oficial.
A orientação é que os interessados procurem a unidade e busquem informações sobre os critérios antes de realizar a coleta.
Serviço
Semana do Doador de Sangue 2026 – Hemorio Caxias
Data: de 23 a 27 de novembro de 2026.
Dia Nacional do Doador de Sangue: 25 de novembro.
Local: Hemorio Caxias, no pátio do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.
Endereço: Rodovia Washington Luiz, nº 3.200, Parque Beira Mar, Duque de Caxias.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.
Mais informações: perfil @hemoriocaxias.
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