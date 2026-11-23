Vereador Catiti (PDT) de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
O vereador Michel Reis (SD) apresentou iniciativas de sua autoria relacionadas à educação, com propostas que buscam estimular o pensamento crítico dos estudantes e desenvolver atividades voltadas ao raciocínio lógico. O parlamentar também destacou outro projeto de sua autoria, voltado à promoção de ações que fortaleçam o respeito e a dignidade da população negra.
Na sequência, Catiti (PDT) complementou o debate ao abordar o significado do Dia da Consciência Negra. Em seu pronunciamento, ressaltou a trajetória histórica de luta da população negra e a necessidade de avançar na construção de uma sociedade com igualdade de direitos e oportunidades.
O vereador Moisés Neguinho (PP) também participou da discussão e defendeu que pessoas negras ocupem mais espaços de fala e decisão nos poderes municipais. Catiti voltou a destacar a importância da criação de uma Secretaria Municipal da Igualdade Racial, apontando a necessidade de ampliar a estrutura de políticas públicas destinadas ao enfrentamento das desigualdades raciais.
Proposta para criação da Polícia Municipal entra em debate
Antes do debate sobre o tema, o vereador Dr. Maurício (PRD) utilizou a tribuna para contestar informações do Executivo e solicitar esclarecimentos. Ele recebeu o apoio do vereador Junior Uios (PDT), que também se manifestou durante a sessão.
A proposta do governo municipal prevê alterações nos artigos 8º, 12 e 32 da Lei Orgânica, estabelecendo a transformação da Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. O texto foi lido no Expediente do Dia pelo vereador Vitinho Grandão (PL), a pedido do presidente da Casa, Claudio Thomaz (PRD).
Durante a discussão, Vitinho Grandão ressaltou a importância do debate legislativo e comentou os investimentos realizados na área de segurança pública. O parlamentar destacou a preocupação do Executivo com o armamento da corporação e afirmou que os agentes deverão receber fuzis em breve. Também mencionou a implantação de câmeras de monitoramento e a redução dos registros de roubos no município como pontos relacionados às ações de segurança.
Indicações cobram melhorias em bairros
Entre as demandas estão a realização de uma campanha de vacinação antirrábica no Campo da Igrejinha, no Centenário, e a instalação de ilhas de hidratação em pontos estratégicos do bairro Bar dos Cavaleiros durante o verão.
Também foram solicitadas a construção de passagens independentes para pedestres nos dois lados da ponte principal da Rua José Lopes Cançado, conhecida como Rua da Feira, em Imbariê, e a implantação de uma cabine de integração da Força Municipal na Praça do Franciscão, no bairro Doutor Laureano.
Na área de infraestrutura, as indicações incluem a revitalização e manutenção da sinalização horizontal e vertical das vias públicas de Xerém, além de obras de pavimentação e drenagem na Alameda dos Cajueiros, em Campos Elíseos.
Na área da saúde, foi solicitada a inclusão da Praça do Galo, no Parque Fluminense, no roteiro de atendimento da unidade móvel do programa Visão Caxiense. Os parlamentares também pediram a implementação do Programa Agente Mais Perto, vinculado à Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), na Vila.
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