Vereador Catiti (PDT) de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereador Catiti (PDT) de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 23/11/2026 16:12

Câmara Municipal de Duque de Caxias, realizada na última quinta-feira, 19, foi marcada por debates sobre igualdade racial, Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, para destacar a importância da valorização da população negra e da ampliação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade. A sessão plenária da, realizada na última quinta-feira, 19, foi marcada por debates sobre igualdade racial, segurança pública e demandas de diferentes bairros da cidade. Na tribuna, os vereadores aproveitaram a proximidade do, celebrado em 20 de novembro, para destacar a importância da valorização da população negra e da ampliação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade.





O vereador Michel Reis (SD) apresentou iniciativas de sua autoria relacionadas à educação, com propostas que buscam estimular o pensamento crítico dos estudantes e desenvolver atividades voltadas ao raciocínio lógico. O parlamentar também destacou outro projeto de sua autoria, voltado à promoção de ações que fortaleçam o respeito e a dignidade da população negra.



Na sequência, Catiti (PDT) complementou o debate ao abordar o significado do Dia da Consciência Negra. Em seu pronunciamento, ressaltou a trajetória histórica de luta da população negra e a necessidade de avançar na construção de uma sociedade com igualdade de direitos e oportunidades.



O vereador Moisés Neguinho (PP) também participou da discussão e defendeu que pessoas negras ocupem mais espaços de fala e decisão nos poderes municipais. Catiti voltou a destacar a importância da criação de uma Secretaria Municipal da Igualdade Racial, apontando a necessidade de ampliar a estrutura de políticas públicas destinadas ao enfrentamento das desigualdades raciais. LEIA MAIS: Duque de Caxias recebe fórum de promoção da igualdade racial O vereador Michel Reis (SD) apresentou iniciativas de sua autoria relacionadas à educação, com propostas que buscam estimular o pensamento crítico dos estudantes e desenvolver atividades voltadas ao raciocínio lógico. O parlamentar também destacou outro projeto de sua autoria, voltado à promoção de ações que fortaleçam o respeito e a dignidade da população negra.Na sequência, Catiti (PDT) complementou o debate ao abordar o significado do Dia da Consciência Negra. Em seu pronunciamento, ressaltou a trajetória histórica de luta da população negra e a necessidade de avançar na construção de uma sociedade com igualdade de direitos e oportunidades.O vereador Moisés Neguinho (PP) também participou da discussão e defendeu que pessoas negras ocupem mais espaços de fala e decisão nos poderes municipais. Catiti voltou a destacar a importância da criação de uma Secretaria Municipal da Igualdade Racial, apontando a necessidade de ampliar a estrutura de políticas públicas destinadas ao enfrentamento das desigualdades raciais.

Proposta para criação da Polícia Municipal entra em debate

Outro assunto que movimentou a sessão foi a proposta apresentada pelo Poder Executivo para instituir a Polícia Municipal de Duque de Caxias, por meio da transformação da atual Guarda Civil Municipal. A iniciativa foi apresentada por meio de uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica do município.



Antes do debate sobre o tema, o vereador Dr. Maurício (PRD) utilizou a tribuna para contestar informações do Executivo e solicitar esclarecimentos. Ele recebeu o apoio do vereador Junior Uios (PDT), que também se manifestou durante a sessão.



A proposta do governo municipal prevê alterações nos artigos 8º, 12 e 32 da Lei Orgânica, estabelecendo a transformação da Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal. O texto foi lido no Expediente do Dia pelo vereador Vitinho Grandão (PL), a pedido do presidente da Casa, Claudio Thomaz (PRD).



Durante a discussão, Vitinho Grandão ressaltou a importância do debate legislativo e comentou os investimentos realizados na área de segurança pública. O parlamentar destacou a preocupação do Executivo com o armamento da corporação e afirmou que os agentes deverão receber fuzis em breve. Também mencionou a implantação de câmeras de monitoramento e a redução dos registros de roubos no município como pontos relacionados às ações de segurança.

Indicações cobram melhorias em bairros

Além dos debates realizados na tribuna, os vereadores apresentaram indicações parlamentares com solicitações de serviços e intervenções em diferentes regiões de Duque de Caxias.



Entre as demandas estão a realização de uma campanha de vacinação antirrábica no Campo da Igrejinha, no Centenário, e a instalação de ilhas de hidratação em pontos estratégicos do bairro Bar dos Cavaleiros durante o verão.



Também foram solicitadas a construção de passagens independentes para pedestres nos dois lados da ponte principal da Rua José Lopes Cançado, conhecida como Rua da Feira, em Imbariê, e a implantação de uma cabine de integração da Força Municipal na Praça do Franciscão, no bairro Doutor Laureano.



Na área de infraestrutura, as indicações incluem a revitalização e manutenção da sinalização horizontal e vertical das vias públicas de Xerém, além de obras de pavimentação e drenagem na Alameda dos Cajueiros, em Campos Elíseos.



Na área da saúde, foi solicitada a inclusão da Praça do Galo, no Parque Fluminense, no roteiro de atendimento da unidade móvel do programa Visão Caxiense. Os parlamentares também pediram a implementação do Programa Agente Mais Perto, vinculado à Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), na Vila.

