Mais de 10 mil pessoas participam da Corrida e Caminhada da Consciência Negra em Duque de CaxiasReprodução/Instagram
Com concentração na Praça do Pacificador, a atividade reuniu corredores, caminhantes, famílias e pessoas de diferentes gerações. A prova contou com um percurso de cinco quilômetros, com largada na Avenida Plínio Casado e trajeto pelas principais vias da região central. A movimentação começou nas primeiras horas da manhã, reunindo moradores de Duque de Caxias e participantes de outros municípios da Baixada Fluminense.
A dimensão da segunda edição superou a expectativa inicial da organização. Antes mesmo da realização da prova, o evento já havia ultrapassado a marca de 10 mil inscrições nas primeiras duas horas de abertura. Promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a iniciativa teve a organização do secretário municipal Leandro Teixeira Guimarães. A proposta foi unir esporte, saúde e conscientização, aproveitando a importância simbólica do 20 de novembro para ampliar a discussão sobre igualdade racial e enfrentamento ao preconceito.
Para os participantes, a corrida também representou uma oportunidade de reafirmar a importância da data. Mais do que completar os cinco quilômetros, cada passo carregava um significado relacionado à memória e à resistência histórica da população negra.
Resistência em movimento
“Participar dessa corrida no Dia da Consciência Negra significa muito mais do que correr. Cada passo representa um pouco da nossa história, da nossa luta e da nossa capacidade de seguir em frente. Foi um passo de resiliência e resistência, uma forma de mostrar que estamos ocupando todos os espaços e que a nossa história precisa ser respeitada e valorizada”, destacou o participante Sérgio Borges.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Teixeira Guimarães, também ressaltou a importância da mobilização e do alcance conquistado pela segunda edição.
“É uma enorme satisfação ver Duque de Caxias recebendo milhares de pessoas em um evento que une esporte, saúde e uma causa tão importante para a nossa sociedade. A Corrida da Consciência Negra vai muito além da atividade física. É uma oportunidade de promover união, respeito, inclusão e dar visibilidade à luta histórica da população negra. Ver essa participação tão expressiva nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a fazer um evento ainda maior nas próximas edições”, afirmou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.