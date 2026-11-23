Mais de 10 mil pessoas participam da Corrida e Caminhada da Consciência Negra em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Mais de 10 mil pessoas participam da Corrida e Caminhada da Consciência Negra em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 23/11/2026 17:04

2ª Corrida e Caminhada da Consciência Negra. Mais de 10 mil pessoas participaram da mobilização, que marcou as celebrações pelo Dia da Consciência Negra e transformou a As ruas do Centro de Duque de Caxias foram tomadas por uma multidão na manhã da última sexta-feira, 20, durante a realização da. Mais de 10 mil pessoas participaram da mobilização, que marcou as celebrações pelo Dia da Consciência Negra e transformou a prática esportiva em um ato coletivo de valorização da história, da cultura e da luta da população negra.





Com concentração na Praça do Pacificador, a atividade reuniu corredores, caminhantes, famílias e pessoas de diferentes gerações. A prova contou com um percurso de cinco quilômetros, com largada na Avenida Plínio Casado e trajeto pelas principais vias da região central. A movimentação começou nas primeiras horas da manhã, reunindo moradores de Duque de Caxias e participantes de outros municípios da Baixada Fluminense.



A dimensão da segunda edição superou a expectativa inicial da organização. Antes mesmo da realização da prova, o evento já havia ultrapassado a marca de 10 mil inscrições nas primeiras duas horas de abertura. Promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a iniciativa teve a organização do secretário municipal Leandro Teixeira Guimarães. A proposta foi unir esporte, saúde e conscientização, aproveitando a importância simbólica do 20 de novembro para ampliar a discussão sobre igualdade racial e enfrentamento ao preconceito.



Para os participantes, a corrida também representou uma oportunidade de reafirmar a importância da data. Mais do que completar os cinco quilômetros, cada passo carregava um significado relacionado à memória e à resistência histórica da população negra. LEIA MAIS: Senac oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em Caxias Com concentração na Praça do Pacificador, a atividade reuniu corredores, caminhantes, famílias e pessoas de diferentes gerações. A prova contou com um percurso de cinco quilômetros, com largada na Avenida Plínio Casado e trajeto pelas principais vias da região central. A movimentação começou nas primeiras horas da manhã, reunindo moradores de Duque de Caxias e participantes de outros municípios daA dimensão da segunda edição superou a expectativa inicial da organização. Antes mesmo da realização da prova, o evento já havia ultrapassado a marca de 10 mil inscrições nas primeiras duas horas de abertura. Promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a iniciativa teve a organização do secretário municipal Leandro Teixeira Guimarães. A proposta foi unir esporte, saúde e conscientização, aproveitando a importância simbólica do 20 de novembro para ampliar a discussão sobre igualdade racial e enfrentamento ao preconceito.Para os participantes, a corrida também representou uma oportunidade de reafirmar a importância da data. Mais do que completar os cinco quilômetros, cada passo carregava um significado relacionado à memória e à resistência histórica da população negra.

Resistência em movimento

Entre os corredores, a avaliação foi de que a iniciativa conseguiu transformar uma atividade esportiva em uma manifestação de pertencimento e representatividade.



“Participar dessa corrida no Dia da Consciência Negra significa muito mais do que correr. Cada passo representa um pouco da nossa história, da nossa luta e da nossa capacidade de seguir em frente. Foi um passo de resiliência e resistência, uma forma de mostrar que estamos ocupando todos os espaços e que a nossa história precisa ser respeitada e valorizada”, destacou o participante Sérgio Borges.



O secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Teixeira Guimarães, também ressaltou a importância da mobilização e do alcance conquistado pela segunda edição.



“É uma enorme satisfação ver Duque de Caxias recebendo milhares de pessoas em um evento que une esporte, saúde e uma causa tão importante para a nossa sociedade. A Corrida da Consciência Negra vai muito além da atividade física. É uma oportunidade de promover união, respeito, inclusão e dar visibilidade à luta histórica da população negra. Ver essa participação tão expressiva nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a fazer um evento ainda maior nas próximas edições”, afirmou.

