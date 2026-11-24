Prefeitura de Duque de Caxias intensificou ações de combate ao mosquito da dengue - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias intensificou ações de combate ao mosquito da dengueDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/11/2026 16:46

A Prefeitura de Duque de Caxias realizou, durante a última semana, uma grande mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti , transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa, coordenada pela Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), integrou a programação do Dia D de enfrentamento ao vetor e mobilizou equipes simultaneamente nos quatro distritos do município.





Durante a ação, todas as equipes responsáveis pelas visitas domiciliares foram envolvidas nas atividades de prevenção e controle do mosquito. A mobilização também contou com o reforço das operações de campo e a ampliação dos serviços de orientação oferecidos aos moradores, com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a formação de criadouros.



O principal ponto de concentração das atividades foi o Parque do Povo, localizado no bairro Vila São Luís. O espaço recebeu uma estrutura especial para atender a população, prestar esclarecimentos e intensificar as orientações sobre as medidas que devem ser adotadas dentro das residências e nos espaços públicos.



Outro foco de atenção das equipes foi a inspeção em todos os cemitérios da cidade. Esses locais exigem cuidados específicos, principalmente em razão da presença de vasos de plantas, recipientes e outros objetos que podem acumular água da chuva e favorecer a reprodução do mosquito. As operações também incluíram a circulação de carros e motos fumacê em diferentes regiões de Duque de Caxias, como parte das estratégias de controle do vetor. LEIA MAIS: Mutirão realiza serviços de zeladoria no Parque Estrela, em Caxias Durante a ação, todas as equipes responsáveis pelas visitas domiciliares foram envolvidas nas atividades de prevenção e controle do mosquito. A mobilização também contou com o reforço das operações de campo e a ampliação dos serviços de orientação oferecidos aos moradores, com o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a formação de criadouros.O principal ponto de concentração das atividades foi o Parque do Povo, localizado no bairro Vila São Luís. O espaço recebeu uma estrutura especial para atender a população, prestar esclarecimentos e intensificar as orientações sobre as medidas que devem ser adotadas dentro das residências e nos espaços públicos.Outro foco de atenção das equipes foi a inspeção em todos osda cidade. Esses locais exigem cuidados específicos, principalmente em razão da presença de vasos de plantas, recipientes e outros objetos que podem acumular água da chuva e favorecer a reprodução do mosquito. As operações também incluíram a circulação de carros e motos fumacê em diferentes regiões de Duque de Caxias, como parte das estratégias de controle do vetor.

Carro fumacê atua nos bairros de Duque de Caxias contra o mosquito da dengue Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



A prefeitura destaca que o trabalho de combate ao Aedes aegypti acontece durante todo o ano e não se restringe às campanhas de mobilização. Os agentes de Vigilância Ambiental percorrem diariamente os bairros, realizando inspeções em imóveis, identificando possíveis focos de reprodução, eliminando criadouros e orientando os moradores sobre como prevenir a proliferação do mosquito.



A dimensão das operações também pode ser observada pelos números registrados pela administração municipal. Desde janeiro de 2025, os carros e as motos fumacê utilizados nas ações de controle já percorreram, juntos, aproximadamente 845 mil quilômetros. Para 2026, a estimativa da Vigilância Ambiental é alcançar 3.109.590 visitas domiciliares até o fim do ano. A meta busca ampliar a presença dos agentes nos bairros e fortalecer o trabalho preventivo junto às comunidades. A prefeitura destaca que o trabalho de combate ao Aedes aegypti acontece durante todo o ano e não se restringe às campanhas de mobilização. Os agentes de Vigilância Ambiental percorrem diariamente os bairros, realizando inspeções em imóveis, identificando possíveis focos de reprodução, eliminando criadouros e orientando os moradores sobre como prevenir a proliferação do mosquito.A dimensão das operações também pode ser observada pelos números registrados pela administração municipal. Desde janeiro de 2025, os carros e as motos fumacê utilizados nas ações de controle já percorreram, juntos, aproximadamente 845 mil quilômetros. Para 2026, a estimativa da Vigilância Ambiental é alcançar 3.109.590 visitas domiciliares até o fim do ano. A meta busca ampliar a presença dos agentes nos bairros e fortalecer o trabalho preventivo junto às comunidades.

Participação dos moradores é fundamental

Além das ações realizadas pelo poder público, a colaboração dos moradores é considerada indispensável para reduzir os riscos de transmissão das doenças. Isso porque o mosquito encontra condições favoráveis para se reproduzir em pequenos recipientes com água parada, que muitas vezes passam despercebidos dentro das próprias residências.



Entre as principais recomendações estão manter caixas d'água e reservatórios devidamente tampados, eliminar recipientes que possam acumular água, limpar regularmente calhas e ralos, colocar areia nos pratos de plantas e manter garrafas e pneus protegidos da chuva. Também é importante realizar o descarte correto de materiais sem utilidade, evitando que se transformem em possíveis criadouros.



A orientação é que os moradores façam uma vistoria semanal em suas casas, verificando quintais, lajes, vasos de plantas, bandejas de geladeiras e outros locais que possam acumular água. A frequência é importante porque o ciclo de reprodução do mosquito pode ser interrompido com a identificação e a eliminação dos focos antes que novos mosquitos se desenvolvam.



A Prefeitura de Duque de Caxias reforça que o enfrentamento ao Aedes aegypti depende de uma atuação conjunta entre os agentes públicos e a população. Com as visitas permanentes, as operações de controle e a participação dos moradores, o município busca ampliar as medidas de prevenção e reduzir os riscos de doenças transmitidas pelo mosquito, protegendo a saúde da população.