Programa 'Chegaram os Especialistas' de Duque de Caxias já realizou mais de 200 mil atendimentosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços especializados da rede pública. Lançado em março de 2026, o programa utiliza unidades móveis para levar atendimento médico a diferentes regiões da cidade, percorrendo os quatro distritos e aproximando os serviços de saúde dos moradores.
A chegada da estrutura a Xerém representa a 14ª mobilização do programa desde a sua criação. Ao longo dos primeiros oito meses de funcionamento, foram realizados mais de 200 mil atendimentos, considerando consultas e exames. Segundo a administração municipal, a estratégia busca descentralizar os serviços de saúde, facilitar o acesso aos especialistas e contribuir para diminuir a demanda reprimida por consultas e procedimentos na rede pública.
A oferta de atendimento contempla diferentes áreas da medicina. Entre as especialidades disponíveis estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia e Proctologia, entre outras. A estrutura também disponibiliza exames como MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), Holter, Ecodoppler, Ultrassonografia e Ecocardiograma.
Atendimento depende de agendamento pela regulação
Outra possibilidade é o encaminhamento feito diretamente pela Clínica da Família mais próxima da residência do paciente. Por esse motivo, a orientação é que os moradores mantenham seus dados cadastrais atualizados junto às unidades de saúde, especialmente o número de telefone celular. A medida é importante para garantir que a equipe consiga localizar os pacientes e informar sobre a disponibilidade de consultas e procedimentos.
Já os exames laboratoriais e o eletrocardiograma podem ser realizados por livre demanda, desde que o paciente apresente o pedido médico e um documento de identificação.
Com a instalação da carreta em Xerém, o programa amplia sua presença no município e leva os serviços especializados para mais perto da população. A proposta é facilitar o atendimento de moradores que precisam de acompanhamento médico e exames, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras regiões de Duque de Caxias.
Serviço
Programa: Chegaram os Especialistas – Carreta da Saúde em Xerém.
Local: Ao lado da Praça do KM 51, em Xerém, quarto distrito de Duque de Caxias.
Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.
Sábados: Das 7h às 12h.
Consultas especializadas: Mediante regulação pelo SUS.
Exames laboratoriais e eletrocardiograma: Livre demanda, mediante apresentação de pedido médico e documento de identificação.
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