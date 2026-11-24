Programa 'Chegaram os Especialistas' de Duque de Caxias já realizou mais de 200 mil atendimentos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Programa 'Chegaram os Especialistas' de Duque de Caxias já realizou mais de 200 mil atendimentosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/11/2026 16:55

programa Chegaram os Especialistas. A Os moradores de Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias, passaram a contar, a partir desta segunda-feira, 23, com os serviços da carreta do. A unidade móvel de saúde foi instalada ao lado da Praça do KM 51 e oferece consultas com médicos especialistas e diversos exames. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h.





A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços especializados da rede pública. Lançado em março de 2026, o programa utiliza unidades móveis para levar atendimento médico a diferentes regiões da cidade, percorrendo os quatro distritos e aproximando os serviços de saúde dos moradores.



A chegada da estrutura a Xerém representa a 14ª mobilização do programa desde a sua criação. Ao longo dos primeiros oito meses de funcionamento, foram realizados mais de 200 mil atendimentos, considerando consultas e exames. Segundo a administração municipal, a estratégia busca descentralizar os serviços de saúde, facilitar o acesso aos especialistas e contribuir para diminuir a demanda reprimida por consultas e procedimentos na rede pública.



A oferta de atendimento contempla diferentes áreas da medicina. Entre as especialidades disponíveis estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia e Proctologia, entre outras. A estrutura também disponibiliza exames como MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), Holter, Ecodoppler, Ultrassonografia e Ecocardiograma. LEIA MAIS: Caxias realiza mobilização contra o mosquito da dengue nos distritos A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços especializados da rede pública. Lançado em março de 2026, o programa utiliza unidades móveis para levar atendimento médico a diferentes regiões da cidade, percorrendo os quatro distritos e aproximando os serviços de saúde dos moradores.A chegada da estrutura a Xerém representa a 14ª mobilização do programa desde a sua criação. Ao longo dos primeiros oito meses de funcionamento, foram realizados mais de 200 mil atendimentos, considerando consultas e exames. Segundo a administração municipal, a estratégia busca descentralizar os serviços de saúde, facilitar o acesso aos especialistas e contribuir para diminuir a demanda reprimida por consultas e procedimentos na rede pública.A oferta de atendimento contempla diferentes áreas da medicina. Entre as especialidades disponíveis estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia e Proctologia, entre outras. A estrutura também disponibiliza exames como MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), Holter, Ecodoppler, Ultrassonografia e Ecocardiograma.

Atendimento depende de agendamento pela regulação

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as consultas especializadas são destinadas exclusivamente aos pacientes que já estão inseridos na fila de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). O agendamento é realizado pela própria equipe do programa, que entra em contato com os pacientes por meio do WhatsApp, conforme a disponibilidade e a ordem da fila de regulação.



Outra possibilidade é o encaminhamento feito diretamente pela Clínica da Família mais próxima da residência do paciente. Por esse motivo, a orientação é que os moradores mantenham seus dados cadastrais atualizados junto às unidades de saúde, especialmente o número de telefone celular. A medida é importante para garantir que a equipe consiga localizar os pacientes e informar sobre a disponibilidade de consultas e procedimentos.



Já os exames laboratoriais e o eletrocardiograma podem ser realizados por livre demanda, desde que o paciente apresente o pedido médico e um documento de identificação.



Com a instalação da carreta em Xerém, o programa amplia sua presença no município e leva os serviços especializados para mais perto da população. A proposta é facilitar o atendimento de moradores que precisam de acompanhamento médico e exames, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras regiões de Duque de Caxias.



Serviço



Programa: Chegaram os Especialistas – Carreta da Saúde em Xerém.



Local: Ao lado da Praça do KM 51, em Xerém, quarto distrito de Duque de Caxias.



Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.



Sábados: Das 7h às 12h.



Consultas especializadas: Mediante regulação pelo SUS.



Exames laboratoriais e eletrocardiograma: Livre demanda, mediante apresentação de pedido médico e documento de identificação.