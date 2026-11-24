Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/11/2026 17:05

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Duque de Caxias realizou, nesta terça-feira, 24, uma programação especial em celebração ao mês da Consciência Negra . O encontro reuniu usuários atendidos pelo equipamento em uma atividade dedicada à valorização da ancestralidade, da memória e das manifestações culturais afro-brasileiras.





Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o Centro Pop preparou uma programação que teve como proposta promover a reflexão sobre a importância da cultura negra na formação da identidade brasileira, além de proporcionar um momento de integração e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.



Um dos momentos mais marcantes da celebração foi a homenagem à memória de Idalinda Souza, fundadora do Espaço Cultural de Arte Semeando Axé, que faleceu em outubro de 2026. Sua história e contribuição para a preservação das tradições afro-brasileiras foram lembradas durante o evento, destacando o papel que desempenhou na valorização da cultura negra e na construção da identidade cultural do município.



A escolha da homenagem também reforçou a importância de manter vivas as histórias de pessoas que dedicaram suas trajetórias à preservação da memória, das tradições e das expressões culturais da população negra. O legado de Idalinda foi apresentado como parte de um patrimônio cultural que precisa ser reconhecido e transmitido às novas gerações.



O samba também ocupou lugar de destaque na programação. Reconhecido como uma das principais expressões da cultura afro-brasileira, o ritmo foi celebrado por sua ligação com a ancestralidade, a resistência e o sentimento de pertencimento. A manifestação cultural proporcionou um ambiente de confraternização e valorização das raízes que atravessam gerações. LEIA MAIS: Caxias abre calendário de matrículas para o ano letivo de 2027 Vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o Centro Pop preparou uma programação que teve como proposta promover a reflexão sobre a importância da cultura negra na formação da identidade brasileira, além de proporcionar um momento de integração e fortalecimento dos vínculos entre os participantes.Um dos momentos mais marcantes da celebração foi a homenagem à memória de Idalinda Souza, fundadora do Espaço Cultural de Arte Semeando Axé, que faleceu em outubro de 2026. Sua história e contribuição para a preservação das tradições afro-brasileiras foram lembradas durante o evento, destacando o papel que desempenhou na valorização da cultura negra e na construção da identidade cultural do município.A escolha da homenagem também reforçou a importância de manter vivas as histórias de pessoas que dedicaram suas trajetórias à, das tradições e das expressões culturais da população negra. O legado de Idalinda foi apresentado como parte de um patrimônio cultural que precisa ser reconhecido e transmitido às novas gerações.O samba também ocupou lugar de destaque na programação. Reconhecido como uma das principais expressões da cultura afro-brasileira, o ritmo foi celebrado por sua ligação com a ancestralidade, a resistência e o sentimento de pertencimento. A manifestação cultural proporcionou um ambiente de confraternização e valorização das raízes que atravessam gerações.

Unidade realizou ação em alusão ao mês da Consciência Negra Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Outro destaque foi a tradicional feijoada promovida anualmente pelo equipamento, que já faz parte do calendário de atividades aguardadas pelos usuários. Mais do que um momento de confraternização, a iniciativa buscou fortalecer a convivência e criar oportunidades de troca entre as pessoas atendidas pelo serviço.



A celebração foi organizada a partir do resgate de memórias e tradições que representam a resistência histórica da população negra. A proposta foi reconhecer a contribuição dessa população para a formação social e cultural do país, destacando a importância de ações que promovam o respeito à diversidade e o enfrentamento às desigualdades. Outro destaque foi a tradicionalpromovida anualmente pelo equipamento, que já faz parte do calendário de atividades aguardadas pelos usuários. Mais do que um momento de confraternização, a iniciativa buscou fortalecer a convivência e criar oportunidades de troca entre as pessoas atendidas pelo serviço.A celebração foi organizada a partir do resgate de memórias e tradições que representam a resistência histórica da população negra. A proposta foi reconhecer a contribuição dessa população para a formação social e cultural do país, destacando a importância de ações que promovam o respeito à diversidade e o enfrentamento às desigualdades.

Cultura e cidadania

Além do caráter cultural, o encontro também reforçou a proposta de atendimento humanizado desenvolvida pelo Centro Pop. O trabalho realizado pelo equipamento considera que a assistência à população em situação de rua deve ir além das necessidades imediatas, incorporando aspectos relacionados à dignidade, à identidade, à memória e ao pertencimento social.



Nesse contexto, atividades culturais e de integração representam ferramentas importantes para fortalecer vínculos, estimular a convivência e reconhecer as histórias individuais e coletivas dos usuários atendidos.

Celebração foi organizada a partir do resgate de memórias e tradições que representam a resistência histórica da população negra Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias voltadas à promoção da inclusão social, à valorização da diversidade e à garantia de direitos. A programação do mês da Consciência Negra também reforça a importância de reconhecer o protagonismo da população negra e preservar as manifestações culturais que fazem parte da história do município e do país. A iniciativa integra as ações da Secretaria Municipal dede Duque de Caxias voltadas à promoção da inclusão social, à valorização da diversidade e à garantia de direitos. A programação do mês da Consciência Negra também reforça a importância de reconhecer o protagonismo da população negra e preservar as manifestações culturais que fazem parte da história do município e do país.