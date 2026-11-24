'Ubu Rei' integra a programação do 19º Festival de Teatro de Duque de Caxias - Divulgação/Renato Coradelo

'Ubu Rei' integra a programação do 19º Festival de Teatro de Duque de CaxiasDivulgação/Renato Coradelo

Publicado 24/11/2026 17:11

Teatro Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, no Centro. A apresentação integra a O público de Duque de Caxias terá a oportunidade de assistir gratuitamente ao espetáculo “Ubu Rei – Uma Comédia Bufa Popular”, no dia 2 de dezembro, quarta-feira, às 19h, no, localizado na Praça do Pacificador, no Centro. A apresentação integra a programação do 19º Festival de Teatro de Duque de Caxias e tem classificação indicativa de 16 anos.





Com dramaturgia e direção assinadas por Lino Rocca, a montagem aposta no humor, na ironia e na sátira para apresentar uma história marcada por disputas de poder, ganância e autoritarismo. No enredo, os personagens Pai Ubu e Mãe Ubu utilizam golpes, manipulações e diferentes formas de abuso para alcançar o poder, justificando suas atitudes sob o argumento de uma suposta inspiração divina.



A narrativa utiliza elementos da comédia bufa para construir uma crítica aos comportamentos autoritários e à ambição desmedida daqueles que fazem de tudo para conquistar e manter posições de poder. Por meio do exagero e do humor, o espetáculo convida o público a refletir sobre práticas de dominação, interesses pessoais e os mecanismos utilizados para legitimar abusos.



A apresentação faz parte da programação do festival, que reúne produções teatrais e iniciativas culturais, fortalecendo o acesso às artes cênicas e a circulação de espetáculos na Baixada Fluminense. Com entrada gratuita, a atividade também busca aproximar diferentes públicos da produção teatral e valorizar artistas e projetos desenvolvidos na região. LEIA MAIS: Cantora de Caxias lança música inspirada em Martin Luther King Com dramaturgia e direção assinadas por Lino Rocca, a montagem aposta no humor, na ironia e na sátira para apresentar uma história marcada por disputas de poder, ganância e autoritarismo. No enredo, os personagens Pai Ubu e Mãe Ubu utilizam golpes, manipulações e diferentes formas de abuso para alcançar o poder, justificando suas atitudes sob o argumento de uma suposta inspiração divina.A narrativa utiliza elementos da comédia bufa para construir uma crítica aos comportamentos autoritários e à ambição desmedida daqueles que fazem de tudo para conquistar e manter posições de poder. Por meio do exagero e do humor, o espetáculo convida o público a refletir sobre práticas de dominação, interesses pessoais e os mecanismos utilizados para legitimar abusos.A apresentação faz parte da programação do festival, que reúne produções teatrais e iniciativas culturais, fortalecendo o acesso às artes cênicas e a circulação de espetáculos na Baixada Fluminense. Com entrada gratuita, a atividade também busca aproximar diferentes públicos da produção teatral e valorizar artistas e projetos desenvolvidos na região.

Montagem surgiu de projeto de formação artística

“Ubu Rei – Uma Comédia Bufa Popular” é resultado da Oficina Permanente de Teatro e Circo do Ponto de Cultura e Escola Livre CETA. O projeto é coordenado pelo diretor e produtor cultural Lino Rocca e pela atriz e artista circense Vânia Santos, que desenvolvem um trabalho voltado à formação artística e à difusão das linguagens do teatro e do circo nas periferias do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense.



A iniciativa tem como proposta ampliar as oportunidades de acesso à cultura, estimular a formação de novos artistas e fortalecer a produção cultural fora dos principais circuitos tradicionais. Por meio das oficinas, os participantes têm contato com diferentes técnicas e experiências artísticas, contribuindo para a criação de trabalhos coletivos e para o desenvolvimento de novas produções.



O projeto recebe apoio por meio do edital da Rede Municipal de Pontos de Cultura de Nova Iguaçu, na edição da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), política pública de incentivo e fortalecimento do setor cultural.



Na montagem, além de assinar a direção geral e a dramaturgia, Lino Rocca divide o trabalho artístico com Vânia Santos, responsável pela direção de elenco e de arte. A trilha sonora original é assinada por Chiquinho Rota, que contribui para a construção da atmosfera cênica da apresentação.



A produção chega ao palco do Teatro Raul Cortez como parte da programação do festival, levando ao público uma comédia que combina linguagem popular, crítica social e reflexão sobre as relações de poder.



Serviço



Espetáculo: Ubu Rei – Uma Comédia Bufa Popular



Evento: 19º Festival de Teatro de Duque de Caxias



Data: 2 de dezembro de 2026 (quarta-feira)



Horário: 19h



Local: Teatro Raul Cortez – Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias



Entrada: Gratuita



Classificação indicativa: 16 anos