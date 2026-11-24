'Ubu Rei' integra a programação do 19º Festival de Teatro de Duque de CaxiasDivulgação/Renato Coradelo
Com dramaturgia e direção assinadas por Lino Rocca, a montagem aposta no humor, na ironia e na sátira para apresentar uma história marcada por disputas de poder, ganância e autoritarismo. No enredo, os personagens Pai Ubu e Mãe Ubu utilizam golpes, manipulações e diferentes formas de abuso para alcançar o poder, justificando suas atitudes sob o argumento de uma suposta inspiração divina.
A narrativa utiliza elementos da comédia bufa para construir uma crítica aos comportamentos autoritários e à ambição desmedida daqueles que fazem de tudo para conquistar e manter posições de poder. Por meio do exagero e do humor, o espetáculo convida o público a refletir sobre práticas de dominação, interesses pessoais e os mecanismos utilizados para legitimar abusos.
A apresentação faz parte da programação do festival, que reúne produções teatrais e iniciativas culturais, fortalecendo o acesso às artes cênicas e a circulação de espetáculos na Baixada Fluminense. Com entrada gratuita, a atividade também busca aproximar diferentes públicos da produção teatral e valorizar artistas e projetos desenvolvidos na região.
Montagem surgiu de projeto de formação artística
A iniciativa tem como proposta ampliar as oportunidades de acesso à cultura, estimular a formação de novos artistas e fortalecer a produção cultural fora dos principais circuitos tradicionais. Por meio das oficinas, os participantes têm contato com diferentes técnicas e experiências artísticas, contribuindo para a criação de trabalhos coletivos e para o desenvolvimento de novas produções.
O projeto recebe apoio por meio do edital da Rede Municipal de Pontos de Cultura de Nova Iguaçu, na edição da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), política pública de incentivo e fortalecimento do setor cultural.
Na montagem, além de assinar a direção geral e a dramaturgia, Lino Rocca divide o trabalho artístico com Vânia Santos, responsável pela direção de elenco e de arte. A trilha sonora original é assinada por Chiquinho Rota, que contribui para a construção da atmosfera cênica da apresentação.
A produção chega ao palco do Teatro Raul Cortez como parte da programação do festival, levando ao público uma comédia que combina linguagem popular, crítica social e reflexão sobre as relações de poder.
Serviço
Espetáculo: Ubu Rei – Uma Comédia Bufa Popular
Evento: 19º Festival de Teatro de Duque de Caxias
Data: 2 de dezembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro Raul Cortez – Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias
Entrada: Gratuita
Classificação indicativa: 16 anos
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