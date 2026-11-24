Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
De acordo com a meteorologia municipal, a previsão é de pancadas de chuva moderadas ao longo do período, com possibilidade de intensificação dos ventos, que podem variar de moderados a localmente fortes. O volume estimado preocupa principalmente pelo acumulado previsto em um intervalo de apenas quatro dias, exigindo atenção dos moradores, especialmente daqueles que vivem em áreas historicamente afetadas por alagamentos e outros transtornos provocados por temporais.
As equipes da Defesa Civil já estão em regime de sobreaviso e acompanham continuamente as condições meteorológicas para identificar possíveis mudanças no cenário. Caso sejam registradas alterações na previsão ou situações que representem riscos à população, novas informações poderão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.
Confira a previsão para os próximos dias
Na quinta-feira (26), o acumulado estimado é de 50 milímetros, também com pancadas de chuva moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Já na sexta-feira (27), a previsão indica mais 40 milímetros de precipitação. No sábado (28), o volume esperado é de aproximadamente 30 milímetros, mantendo a possibilidade de chuva e ventos.
Somados, os volumes representam cerca de 190 milímetros de precipitação durante os quatro dias de monitoramento.
Defesa Civil orienta moradores e disponibiliza pontos de apoio
Também é importante evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas, estruturas metálicas e outros objetos que possam cair durante rajadas de vento. Em caso de sinais de movimentação de terra, rachaduras em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas, os moradores devem deixar imediatamente o local e acionar a Defesa Civil.
O município possui mais de 100 pontos de apoio cadastrados, distribuídos entre escolas, igrejas e outros espaços que podem receber moradores em situações de risco ou desastre. A relação dos locais pode ser consultada pelo aplicativo Colab, ferramenta que permite identificar os pontos de apoio disponíveis e facilita o acesso da população às informações durante situações de emergência.
A orientação da prefeitura é que os moradores de áreas vulneráveis procurem conhecer antecipadamente o ponto de apoio mais próximo de suas residências, evitando deixar para buscar informações somente quando as condições climáticas já estiverem comprometidas.
Em caso de emergência, a população deve procurar um local seguro e entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil pelos telefones (21) 99463-7387 ou 0800 023 0199.
A prefeitura reforça que o acompanhamento das condições meteorológicas e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir riscos e proteger vidas durante o período de instabilidade climática.
Previsão de chuva em Duque de Caxias – 25 a 28 de novembro
25/11 (quarta-feira): 70 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento moderadas a localmente fortes.
26/11 (quinta-feira): 50 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.
27/11 (sexta-feira): 40 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.
28/11 (sábado): 30 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.
Contatos da Defesa Civil:
Telefone: (21) 99463-7387
Telefone gratuito: 0800 023 0199
Pontos de apoio: consulta pelo aplicativo Colab.
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