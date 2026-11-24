Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El Niño - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Defesa Civil de Caxias realiza simulado ara efeitos do El NiñoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 24/11/2026 17:19

estágio de observação para as próximas 96 horas. Os próximos dias exigem atenção redobrada dos moradores de Duque de Caxias. A previsão meteorológica indica a possibilidade de aproximadamente 190 milímetros de chuva acumulada entre os dias 25 e 28 de novembro, acompanhada de raios e rajadas de vento. Diante do cenário, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, colocou o município empara as próximas 96 horas.





De acordo com a meteorologia municipal, a previsão é de pancadas de chuva moderadas ao longo do período, com possibilidade de intensificação dos ventos, que podem variar de moderados a localmente fortes. O volume estimado preocupa principalmente pelo acumulado previsto em um intervalo de apenas quatro dias, exigindo atenção dos moradores, especialmente daqueles que vivem em áreas historicamente afetadas por alagamentos e outros transtornos provocados por temporais.



As equipes da Defesa Civil já estão em regime de sobreaviso e acompanham continuamente as condições meteorológicas para identificar possíveis mudanças no cenário. Caso sejam registradas alterações na previsão ou situações que representem riscos à população, novas informações poderão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura. LEIA MAIS: Carreta da Saúde chega a Xerém, em Caxias, com consultas gratuitas De acordo com a meteorologia municipal, a previsão é de pancadas de chuva moderadas ao longo do período, com possibilidade de intensificação dos ventos, que podem variar de moderados a localmente fortes. O volume estimado preocupa principalmente pelo acumulado previsto em um intervalo de apenas quatro dias, exigindo atenção dos moradores, especialmente daqueles que vivem em áreas historicamente afetadas por alagamentos e outros transtornos provocados por temporais.As equipes dajá estão em regime de sobreaviso e acompanham continuamente as condições meteorológicas para identificar possíveis mudanças no cenário. Caso sejam registradas alterações na previsão ou situações que representem riscos à população, novas informações poderão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

Confira a previsão para os próximos dias

O maior volume de chuva está previsto para esta quarta-feira (25), quando são esperados aproximadamente 70 milímetros em 24 horas. A previsão também aponta possibilidade de raios e rajadas de vento moderadas a localmente fortes.



Na quinta-feira (26), o acumulado estimado é de 50 milímetros, também com pancadas de chuva moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Já na sexta-feira (27), a previsão indica mais 40 milímetros de precipitação. No sábado (28), o volume esperado é de aproximadamente 30 milímetros, mantendo a possibilidade de chuva e ventos.



Somados, os volumes representam cerca de 190 milímetros de precipitação durante os quatro dias de monitoramento.

Defesa Civil orienta moradores e disponibiliza pontos de apoio

Diante da previsão, a recomendação é que a população acompanhe os boletins meteorológicos e siga as orientações dos órgãos oficiais. A Defesa Civil orienta que os moradores evitem atravessar ruas alagadas, não tentem passar por áreas com correnteza e procurem abrigo seguro durante a ocorrência de raios e ventos fortes.



Também é importante evitar permanecer próximo a árvores, postes, placas, estruturas metálicas e outros objetos que possam cair durante rajadas de vento. Em caso de sinais de movimentação de terra, rachaduras em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas, os moradores devem deixar imediatamente o local e acionar a Defesa Civil.



O município possui mais de 100 pontos de apoio cadastrados, distribuídos entre escolas, igrejas e outros espaços que podem receber moradores em situações de risco ou desastre. A relação dos locais pode ser consultada pelo aplicativo Colab, ferramenta que permite identificar os pontos de apoio disponíveis e facilita o acesso da população às informações durante situações de emergência.



A orientação da prefeitura é que os moradores de áreas vulneráveis procurem conhecer antecipadamente o ponto de apoio mais próximo de suas residências, evitando deixar para buscar informações somente quando as condições climáticas já estiverem comprometidas.



Em caso de emergência, a população deve procurar um local seguro e entrar em contato imediatamente com a Defesa Civil pelos telefones (21) 99463-7387 ou 0800 023 0199.



A prefeitura reforça que o acompanhamento das condições meteorológicas e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir riscos e proteger vidas durante o período de instabilidade climática.



Previsão de chuva em Duque de Caxias – 25 a 28 de novembro



25/11 (quarta-feira): 70 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento moderadas a localmente fortes.



26/11 (quinta-feira): 50 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.



27/11 (sexta-feira): 40 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.



28/11 (sábado): 30 mm. Pancadas moderadas, com possibilidade de raios e rajadas de vento.



Contatos da Defesa Civil:



Telefone: (21) 99463-7387



Telefone gratuito: 0800 023 0199



Pontos de apoio: consulta pelo aplicativo Colab.