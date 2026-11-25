Homem é preso após participar de audiência no Fórum de Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Homem é preso após participar de audiência no Fórum de Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 14:30

Um homem condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso ao comparecer ao fórum para participar de uma audiência judicial no Fórum de Duque de Caxias, nesta quarta-feira, 25. A captura aconteceu após um trabalho de inteligência da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Federal, que identificou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o acusado, decorrente de uma condenação relacionada a crimes ocorridos em 2024.





As equipes já tinham informações sobre a situação do condenado e aproveitaram o comparecimento dele à unidade do Judiciário para realizar a prisão.



De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), o trabalho foi resultado de levantamentos de inteligência e do compartilhamento de informações entre as instituições envolvidas. A operação foi planejada para garantir o cumprimento do mandado de prisão sem comprometer a realização dos procedimentos judiciais.



O homem participou da audiência sob acompanhamento policial. Após o compromisso no fórum, ele foi conduzido a uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais referentes à prisão. O condenado permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena estabelecida.



A condenação tem relação com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujos fatos ocorreram em 2024. A existência do mandado em aberto permitiu que as equipes realizassem a captura assim que identificaram a presença do homem no fórum. LEIA MAIS: Dupla é presa após tentar fugir da PM usando moto com placa tampada As equipes já tinham informações sobre a situação do condenado e aproveitaram o comparecimento dele à unidade do Judiciário para realizar a prisão.De acordo com as informações divulgadas pela, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), o trabalho foi resultado de levantamentos de inteligência e do compartilhamento de informações entre as instituições envolvidas. A operação foi planejada para garantir o cumprimento do mandado de prisão sem comprometer a realização dos procedimentos judiciais.O homem participou da audiência sob acompanhamento policial. Após o compromisso no fórum, ele foi conduzido a uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais referentes à prisão. O condenado permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena estabelecida.A condenação tem relação com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujos fatos ocorreram em 2024. A existência do mandado em aberto permitiu que as equipes realizassem a captura assim que identificaram a presença do homem no fórum.

Integração entre as forças de segurança

A operação reforça a importância da atuação conjunta entre as instituições responsáveis pela segurança pública, especialmente no cumprimento de decisões judiciais e na localização de pessoas com mandados de prisão pendentes.



O compartilhamento de informações e os levantamentos de inteligência são considerados ferramentas fundamentais para ampliar a eficiência das ações policiais. Nesse caso, a integração entre as três instituições possibilitou identificar a oportunidade de cumprir a ordem judicial durante o comparecimento do condenado ao fórum.



A iniciativa também evidencia a importância da cooperação entre os órgãos de segurança e o sistema de Justiça no enfrentamento à criminalidade na Baixada Fluminense.



Segundo as instituições envolvidas, ações coordenadas como essa contribuem para fortalecer o trabalho de investigação, garantir o cumprimento das decisões judiciais e retirar de circulação pessoas condenadas por crimes, reforçando as estratégias de combate ao tráfico de drogas na região.

