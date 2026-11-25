Peças de carro roubado foram recuperado durante ação em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Peças de carro roubado foram recuperado durante ação em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 25/11/2026 14:43

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram duas ações distintas que resultaram na recuperação de do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram duas ações distintas que resultaram na recuperação de peças automotivas provenientes de um veículo roubado , na apreensão de um fuzil e quase dois quilos de drogas. As ocorrências foram registradas nesta quarta-feira, 25, em diferentes regiões de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Na primeira ação, os agentes recuperaram diversas peças automotivas durante uma abordagem na Rodovia Washington Luís, no sentido Petrópolis. O material estava no interior de um Fiat Doblô, onde os policiais também localizaram um motor.



Após consulta aos sistemas de segurança, os militares constataram que as peças eram provenientes de um BYD Dolphin com registro de roubo. O suspeito que estava no veículo foi detido e encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos), junto com o automóvel e todo o material recuperado.



A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ficou responsável pela análise do caso e pela adoção das medidas legais cabíveis. A investigação deverá apurar as circunstâncias em que as peças do veículo elétrico roubado foram parar no interior do Fiat Doblô.

Arma e drogas foram apreendidas em Duque de Caxias Divulgação/PM

Fuzil e drogas apreendidos na Vila Centenário

Em outra ocorrência, policiais militares apreenderam um fuzil calibre 5,56 milímetros e aproximadamente dois quilos de entorpecentes na Vila Centenário, também em Duque de Caxias.



De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu depois que criminosos atacaram uma equipe que realizava patrulhamento na região. Os agentes reagiram à agressão, e os suspeitos conseguiram fugir.



Após o confronto, os policiais realizaram buscas nas imediações e encontraram o armamento e uma quantidade significativa de drogas. Entre o material apreendido estavam um fuzil calibre 5,56 mm, acompanhado de seis munições, 185 trouxinhas de maconha, totalizando 956 gramas, e 118 pinos de cocaína, com aproximadamente 1,02 quilo.



Um rádio comunicador também foi localizado durante a ação. Todo o material foi encaminhado à 59ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



As duas operações fazem parte das ações de policiamento ostensivo realizadas pelo 15º Batalhão em Duque de Caxias. Os resultados incluem a recuperação de bens com registro de roubo, a retirada de armamento de circulação e a apreensão de entorpecentes.



A Polícia Militar reforça que o trabalho de patrulhamento e as abordagens fazem parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade no município e de combate às atividades ilegais na Baixada Fluminense.