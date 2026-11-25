Peças de carro roubado foram recuperado durante ação em Duque de CaxiasReprodução/Instagram
Após consulta aos sistemas de segurança, os militares constataram que as peças eram provenientes de um BYD Dolphin com registro de roubo. O suspeito que estava no veículo foi detido e encaminhado à 60ª DP (Campos Elíseos), junto com o automóvel e todo o material recuperado.
A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que ficou responsável pela análise do caso e pela adoção das medidas legais cabíveis. A investigação deverá apurar as circunstâncias em que as peças do veículo elétrico roubado foram parar no interior do Fiat Doblô.
Fuzil e drogas apreendidos na Vila Centenário
De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu depois que criminosos atacaram uma equipe que realizava patrulhamento na região. Os agentes reagiram à agressão, e os suspeitos conseguiram fugir.
Após o confronto, os policiais realizaram buscas nas imediações e encontraram o armamento e uma quantidade significativa de drogas. Entre o material apreendido estavam um fuzil calibre 5,56 mm, acompanhado de seis munições, 185 trouxinhas de maconha, totalizando 956 gramas, e 118 pinos de cocaína, com aproximadamente 1,02 quilo.
Um rádio comunicador também foi localizado durante a ação. Todo o material foi encaminhado à 59ª DP, onde a ocorrência foi registrada.
As duas operações fazem parte das ações de policiamento ostensivo realizadas pelo 15º Batalhão em Duque de Caxias. Os resultados incluem a recuperação de bens com registro de roubo, a retirada de armamento de circulação e a apreensão de entorpecentes.
A Polícia Militar reforça que o trabalho de patrulhamento e as abordagens fazem parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade no município e de combate às atividades ilegais na Baixada Fluminense.
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