Patrulha Maria da Penha de Duque de Caxias é pioneira no estado Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Embaixadora dos programas municipais, a primeira-dama Julia Reis ressaltou a importância de manter uma estrutura permanente de acolhimento e proteção para mulheres que enfrentam situações de violência. Segundo ela, o objetivo é garantir que as vítimas tenham acesso a serviços especializados e encontrem apoio para romper o ciclo de agressões.
“O Abraço Mulher já acolheu mais de 19 mil mulheres, oferecendo acompanhamento psicológico, assistência social, jurídica e de saúde. A inscrição é feita pelo aplicativo Colab”, explicou Julia Reis. A primeira-dama também reforçou que a violência não deve ser naturalizada e que o poder público precisa atuar para assegurar os direitos e a segurança das mulheres.
Além do Abraço Mulher, Duque de Caxias conta com outros equipamentos e serviços voltados ao atendimento feminino. Entre eles está a Casa da Mulher Caxiense, que oferece oficinas e atendimentos psicológico, jurídico e de assistência social. O município também dispõe dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs), unidades destinadas ao acolhimento, à orientação e ao encaminhamento de mulheres que precisam de acompanhamento especializado.
Outra frente de atuação é a Patrulha Maria da Penha, que funciona 24 horas por dia por meio do número 153. O serviço acompanha mulheres que possuem medidas protetivas de urgência, com o objetivo de reforçar a segurança das vítimas e contribuir para o cumprimento das determinações judiciais.
A mobilização também ganha destaque no calendário internacional. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data de enfrentamento à violência contra as mulheres busca ampliar a conscientização sobre as diferentes formas de agressão e a necessidade de políticas públicas para prevenir e combater esse tipo de crime.
A violência de gênero pode acontecer em diferentes ambientes, como nas ruas, no local de trabalho, dentro de casa e até mesmo no meio digital. No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece mecanismos de prevenção e proteção às vítimas e reconhece cinco formas de violência doméstica e familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Julia Reis destacou que o enfrentamento ao problema precisa acontecer durante todo o ano, e não apenas em datas de conscientização. A primeira-dama também chamou a atenção para a importância de denunciar situações de violência e procurar os canais de atendimento disponíveis.
“Não basta falar sobre violência em uma data específica. Na nossa cidade, a luta é diária. E eu quero reforçar uma coisa: temos que combater e denunciar. Então, se você ou alguém está passando por essa situação, procure ajuda. Você pode ligar para 153 e buscar apoio da nossa rede de proteção”, afirmou.
Ela também reforçou o compromisso de continuar mobilizando ações de proteção e conscientização no município.
Canais de atendimento e denúncia em Duque de Caxias
- 190 – Polícia Militar: deve ser acionado em situações de emergência ou risco imediato.
- 153 – Guarda Municipal / Força Municipal de Duque de Caxias: atendimento de emergência e suporte da rede municipal de proteção.
- (21) 98737-0015 – Abraço Mulher: atendimento não emergencial e acolhimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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