Patrulha Maria da Penha de Duque de Caxias é pioneira no estado - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Patrulha Maria da Penha de Duque de Caxias é pioneira no estado Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/11/2026 19:29

programa Abraço Mulher, criado há um ano e sete meses pela Prefeitura de Duque de Caxias. A iniciativa integra a rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher e oferece acolhimento e acompanhamento em diferentes áreas, como atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica e serviços de saúde. A ação foi destacada pelo município como parte das atividades de conscientização e combate à violência contra as mulheres. Mais de 19 mil mulheres já foram atendidas pelo, criado há um ano e sete meses pela Prefeitura de Duque de Caxias. A iniciativa integra a rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher e oferece acolhimento e acompanhamento em diferentes áreas, como atendimento psicológico, assistência social, orientação jurídica e serviços de saúde. A ação foi destacada pelo município como parte das atividades de conscientização e combate à violência contra as mulheres.





Embaixadora dos programas municipais, a primeira-dama Julia Reis ressaltou a importância de manter uma estrutura permanente de acolhimento e proteção para mulheres que enfrentam situações de violência. Segundo ela, o objetivo é garantir que as vítimas tenham acesso a serviços especializados e encontrem apoio para romper o ciclo de agressões.



“O Abraço Mulher já acolheu mais de 19 mil mulheres, oferecendo acompanhamento psicológico, assistência social, jurídica e de saúde. A inscrição é feita pelo aplicativo Colab”, explicou Julia Reis. A primeira-dama também reforçou que a violência não deve ser naturalizada e que o poder público precisa atuar para assegurar os direitos e a segurança das mulheres.



Além do Abraço Mulher, Duque de Caxias conta com outros equipamentos e serviços voltados ao atendimento feminino. Entre eles está a Casa da Mulher Caxiense, que oferece oficinas e atendimentos psicológico, jurídico e de assistência social. O município também dispõe dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs), unidades destinadas ao acolhimento, à orientação e ao encaminhamento de mulheres que precisam de acompanhamento especializado. LEIA MAIS: Carreta da Saúde chega a Xerém, em Caxias, com consultas gratuitas Embaixadora dos programas municipais, a primeira-dama Julia Reis ressaltou a importância de manter uma estrutura permanente de acolhimento e proteção para mulheres que enfrentam situações de violência. Segundo ela, o objetivo é garantir que as vítimas tenham acesso a serviços especializados e encontrem apoio para romper o ciclo de agressões.“O Abraço Mulher já acolheu mais de 19 mil mulheres, oferecendo acompanhamento psicológico, assistência social, jurídica e de saúde. A inscrição é feita pelo aplicativo Colab”, explicou Julia Reis. A primeira-dama também reforçou que a violência não deve ser naturalizada e que o poder público precisa atuar para assegurar os direitos e a segurança das mulheres.Além do Abraço Mulher, Duque de Caxias conta com outros equipamentos e serviços voltados ao atendimento feminino. Entre eles está a, que oferece oficinas e atendimentos psicológico, jurídico e de assistência social. O município também dispõe dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs), unidades destinadas ao acolhimento, à orientação e ao encaminhamento de mulheres que precisam de acompanhamento especializado.

Primeira-dama, Julia Reis, ao lado do prefeito Netinho Reis Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Outra frente de atuação é a Patrulha Maria da Penha, que funciona 24 horas por dia por meio do número 153. O serviço acompanha mulheres que possuem medidas protetivas de urgência, com o objetivo de reforçar a segurança das vítimas e contribuir para o cumprimento das determinações judiciais.



A mobilização também ganha destaque no calendário internacional. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data de enfrentamento à violência contra as mulheres busca ampliar a conscientização sobre as diferentes formas de agressão e a necessidade de políticas públicas para prevenir e combater esse tipo de crime.



A violência de gênero pode acontecer em diferentes ambientes, como nas ruas, no local de trabalho, dentro de casa e até mesmo no meio digital. No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece mecanismos de prevenção e proteção às vítimas e reconhece cinco formas de violência doméstica e familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.



Julia Reis destacou que o enfrentamento ao problema precisa acontecer durante todo o ano, e não apenas em datas de conscientização. A primeira-dama também chamou a atenção para a importância de denunciar situações de violência e procurar os canais de atendimento disponíveis.



“Não basta falar sobre violência em uma data específica. Na nossa cidade, a luta é diária. E eu quero reforçar uma coisa: temos que combater e denunciar. Então, se você ou alguém está passando por essa situação, procure ajuda. Você pode ligar para 153 e buscar apoio da nossa rede de proteção”, afirmou.



Ela também reforçou o compromisso de continuar mobilizando ações de proteção e conscientização no município. Outra frente de atuação é a, que funciona 24 horas por dia por meio do número 153. O serviço acompanha mulheres que possuem medidas protetivas de urgência, com o objetivo de reforçar a segurança das vítimas e contribuir para o cumprimento das determinações judiciais.A mobilização também ganha destaque no calendário internacional. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data de enfrentamento à violência contra as mulheres busca ampliar a conscientização sobre as diferentes formas de agressão e a necessidade de políticas públicas para prevenir e combater esse tipo de crime.A violência de gênero pode acontecer em diferentes ambientes, como nas ruas, no local de trabalho, dentro de casa e até mesmo no meio digital. No Brasil, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece mecanismos de prevenção e proteção às vítimas e reconhece cinco formas de violência doméstica e familiar: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.Julia Reis destacou que o enfrentamento ao problema precisa acontecer durante todo o ano, e não apenas em datas de conscientização. A primeira-dama também chamou a atenção para a importância de denunciar situações de violência e procurar os canais de atendimento disponíveis.“Não basta falar sobre violência em uma data específica. Na nossa cidade, a luta é diária. E eu quero reforçar uma coisa: temos que combater e denunciar. Então, se você ou alguém está passando por essa situação, procure ajuda. Você pode ligar para 153 e buscar apoio da nossa rede de proteção”, afirmou.Ela também reforçou o compromisso de continuar mobilizando ações de proteção e conscientização no município.

“Nós acreditamos na força das mulheres e vamos continuar lutando para que cada uma tenha o direito de viver com liberdade, respeito e segurança. Eu não vou me calar, e você? Essa luta não pode parar e precisa de todas nós”, declarou.

Canais de atendimento e denúncia em Duque de Caxias

Mulheres que estejam enfrentando situações de violência ou conheçam alguém que precise de ajuda podem procurar os seguintes serviços:

- 180 – Central de Atendimento à Mulher: serviço gratuito, disponível 24 horas, para orientação e registro de denúncias.

- 190 – Polícia Militar: deve ser acionado em situações de emergência ou risco imediato.

- 153 – Guarda Municipal / Força Municipal de Duque de Caxias: atendimento de emergência e suporte da rede municipal de proteção.

- (21) 98737-0015 – Abraço Mulher: atendimento não emergencial e acolhimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A orientação é que vítimas ou pessoas que tenham conhecimento de casos de violência procurem ajuda. A denúncia pode ser um passo fundamental para interromper o ciclo de agressões e garantir proteção às mulheres.