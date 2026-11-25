Homem foi localizado cerca de uma hora após o crime, mesmo depois de trocar de roupa, em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Homem foi localizado cerca de uma hora após o crime, mesmo depois de trocar de roupa, em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 25/11/2026 19:41 | Atualizado 25/11/2026 22:12

Força Municipal e do Segurança Presente. O sistema de videomonitoramento Smart Duque foi decisivo para a identificação e prisão de um homem acusado de roubo no Centro de Duque de Caxias. O suspeito foi localizado e preso em flagrante nesta terça-feira, 24, após ser acompanhado pelas câmeras instaladas em diferentes pontos da cidade. Mesmo depois de trocar de camisa na tentativa de despistar as equipes de segurança, ele continuou sendo monitorado e acabou capturado em uma operação integrada dae do





De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o crime aconteceu na Praça do Pacificador. Assim que a Central de Videomonitoramento recebeu o alerta sobre a ocorrência, os operadores iniciaram a análise das imagens e acionaram as equipes que atuam nas ruas. A partir das características físicas e das roupas utilizadas pelo homem, os agentes começaram as buscas pela região.



Na ocasião, o suspeito vestia um boné preto, camisa verde da Seleção Brasileira e bermuda colorida. Outro detalhe que contribuiu para sua identificação foi o uso de uma tornozeleira eletrônica. As informações foram compartilhadas com as equipes operacionais, que passaram a trabalhar de forma coordenada para localizar o homem.



Durante o deslocamento, o suspeito passou pela Galeria Santa Rosa e saiu temporariamente do alcance das câmeras. No entanto, o trabalho de monitoramento continuou. Aproximadamente uma hora depois, os operadores conseguiram identificar novamente o homem, que já estava usando outra camisa, mas permanecia com a mesma bermuda. A mudança de roupa não foi suficiente para impedir o reconhecimento pelas equipes.



Com a nova localização, foi montado um cerco operacional para interceptá-lo. As câmeras acompanharam os passos do suspeito até o Mercado Popular e, posteriormente, em direção à Galeria José de Alvarenga. Uma equipe da Força Municipal já aguardava a passagem do homem pelo local e realizou a abordagem assim que confirmou sua identidade.



Após a captura, ele foi encaminhado para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada. A vítima também compareceu à unidade policial, reconheceu o suspeito e teve o telefone celular recuperado. O delegado de plantão determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante. LEIA MAIS: Criação da Polícia Municipal é discutida na Câmara de Caxias De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, o crime aconteceu na Praça do Pacificador. Assim que a Central de Videomonitoramento recebeu o alerta sobre a ocorrência, os operadores iniciaram a análise das imagens e acionaram as equipes que atuam nas ruas. A partir das características físicas e das roupas utilizadas pelo homem, os agentes começaram as buscas pela região.Na ocasião, o suspeito vestia um boné preto, camisa verde da Seleção Brasileira e bermuda colorida. Outro detalhe que contribuiu para sua identificação foi o uso de uma tornozeleira eletrônica. As informações foram compartilhadas com as equipes operacionais, que passaram a trabalhar de forma coordenada para localizar o homem.Durante o deslocamento, o suspeito passou pela Galeria Santa Rosa e saiu temporariamente do alcance das câmeras. No entanto, o trabalho de monitoramento continuou. Aproximadamente uma hora depois, os operadores conseguiram identificar novamente o homem, que já estava usando outra camisa, mas permanecia com a mesma bermuda. A mudança de roupa não foi suficiente para impedir o reconhecimento pelas equipes.Com a nova localização, foi montado um cerco operacional para interceptá-lo. As câmeras acompanharam os passos do suspeito até o Mercado Popular e, posteriormente, em direção à Galeria José de Alvarenga. Uma equipe da Força Municipal já aguardava a passagem do homem pelo local e realizou a abordagem assim que confirmou sua identidade.Após a captura, ele foi encaminhado para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada. A vítima também compareceu à unidade policial, reconheceu o suspeito e teve o telefone celular recuperado. O delegado de plantão determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Sistema já contribuiu para 43 prisões

O caso reforça a utilização da tecnologia como ferramenta de apoio às ações de segurança pública no município. Segundo a Prefeitura, somente neste ano, o sistema Smart Duque já contribuiu para 43 prisões em Duque de Caxias. A plataforma permite acompanhar imagens em tempo real, identificar movimentações suspeitas e compartilhar informações com as equipes responsáveis pelo patrulhamento e pelas abordagens.



O prefeito Netinho Reis destacou que o resultado é consequência dos investimentos em tecnologia e da integração entre os diferentes órgãos de segurança.



“Estamos investindo em segurança pública porque nossa prioridade é proteger as pessoas e garantir a ordem na cidade. O Smart Duque mostra, na prática, como a tecnologia pode trabalhar a favor da população. Quando integramos monitoramento, inteligência e agentes nas ruas, conseguimos agir mais rápido, localizar suspeitos e dar uma resposta efetiva à criminalidade. Vamos continuar fortalecendo essa estrutura para que Duque de Caxias seja uma cidade cada vez mais segura”, afirmou.



A estratégia municipal busca combinar o monitoramento eletrônico com a presença de agentes nas ruas, permitindo que informações captadas pelas câmeras sejam transformadas em ações operacionais. A integração envolve a Força Municipal, o Segurança Presente e as polícias Militar, Civil e Rodoviária, ampliando a capacidade de identificação, localização e abordagem de suspeitos.

