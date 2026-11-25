Sessão plenária da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Sessão plenária da Câmara de Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/11/2026 19:56

Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou, nesta terça-feira, 24, mais uma sessão plenária com aprovação de projetos de lei, encaminhamento de indicações parlamentares e análise de matérias enviadas pelo Poder Executivo. Entre os destaques da reunião estão a aprovação da proposta que institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) e do projeto que autoriza o parcelamento de uma dívida do município referente ao fornecimento de energia elétrica.





A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Claudio Thomaz (PRD). A pedido dele, a primeira-secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira (MDB), realizou a leitura do Expediente do Dia, com a apresentação das matérias encaminhadas ao Legislativo.



Durante os trabalhos, os vereadores também tomaram conhecimento de um veto parcial do Executivo ao Projeto de Lei nº 115/2026, que trata da implementação do Programa Municipal de Educação para o Trânsito na Rede Municipal de Educação. De acordo com os procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara, o veto deverá ser apreciado pelos parlamentares dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, caso não haja deliberação, a matéria será submetida à votação em plenário.



Se o veto for rejeitado pelos vereadores, o projeto será encaminhado novamente ao prefeito para sanção. Caso não haja manifestação do chefe do Executivo no prazo de 48 horas após o recebimento, caberá ao presidente da Câmara promulgar a lei. Se isso também não ocorrer dentro do mesmo prazo, a responsabilidade passará ao primeiro vice-presidente da Casa. LEIA MAIS: Caxias abre calendário de matrículas para o ano letivo de 2027 A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Claudio Thomaz (PRD). A pedido dele, a primeira-secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira (MDB), realizou a leitura do Expediente do Dia, com a apresentação das matérias encaminhadas ao Legislativo.Durante os trabalhos, os vereadores também tomaram conhecimento de um veto parcial do Executivo ao Projeto de Lei nº 115/2026, que trata da implementação do Programa Municipal de Educação para o Trânsito na Rede Municipal de Educação. De acordo com os procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara, o veto deverá ser apreciado pelos parlamentares dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, caso não haja deliberação, a matéria será submetida à votação em plenário.Se o veto for rejeitado pelos vereadores, o projeto será encaminhado novamente ao prefeito para sanção. Caso não haja manifestação do chefe do Executivo no prazo de 48 horas após o recebimento, caberá ao presidente da Câmara promulgar a lei. Se isso também não ocorrer dentro do mesmo prazo, a responsabilidade passará ao primeiro vice-presidente da Casa.

Projetos sobre iluminação pública e energia elétrica

Entre as matérias aprovadas na sessão estão dois projetos de autoria do Poder Executivo. O primeiro institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, e promove alterações no Código Tributário Municipal, estabelecido pela Lei nº 1.664/2002.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, em primeiro e segundo turnos de discussão e votação. A Cosip está relacionada ao custeio dos serviços de iluminação pública, e sua instituição no município passa a integrar as medidas previstas na legislação tributária municipal.



O segundo projeto aprovado autoriza o parcelamento de uma dívida municipal relacionada ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária Ampla.



A proposta teve 20 votos favoráveis e cinco contrários na primeira votação. Já no segundo turno, recebeu 20 votos favoráveis e seis contrários. Com a aprovação nas duas etapas, o texto concluiu sua tramitação em plenário.

Vereadores cobram melhorias em bairros

Além da votação dos projetos, a sessão também contou com a apresentação de indicações parlamentares direcionadas a diferentes regiões de Duque de Caxias. Os pedidos incluem intervenções em infraestrutura urbana, serviços de manutenção, drenagem e iluminação pública.



Entre as solicitações apresentadas estão a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Santa Tereza, na Vila São Luiz, e o recapeamento asfáltico da Rua Itamaracá, no bairro Vila Itamaraty.



Também foi solicitada a desobstrução e limpeza das galerias pluviais no Parque Vila Nova, medida relacionada à manutenção do sistema de escoamento das águas das chuvas.



Em Xerém, uma das indicações pede serviços de limpeza, capina e varrição na Avenida Engenheiro Benjamin Dumont, na região da Vila do Sase. Já no bairro Jonas Gondim, a solicitação é para a realização de obras de pavimentação e drenagem na Rua Alfredo Teixeira.



Outra indicação apresentada pelos parlamentares trata da implantação do Programa Agente Mais Perto, vinculado à Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), no bairro Jacatirão. A iniciativa está relacionada às ações de vigilância ambiental e ao atendimento de demandas da população nessa área.



As indicações parlamentares são instrumentos utilizados pelos vereadores para encaminhar solicitações ao Poder Executivo e cobrar providências em relação a problemas identificados nas comunidades.

