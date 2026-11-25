Sessão plenária da Câmara de Vereadores de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa Legislativa, Claudio Thomaz (PRD). A pedido dele, a primeira-secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira (MDB), realizou a leitura do Expediente do Dia, com a apresentação das matérias encaminhadas ao Legislativo.
Durante os trabalhos, os vereadores também tomaram conhecimento de um veto parcial do Executivo ao Projeto de Lei nº 115/2026, que trata da implementação do Programa Municipal de Educação para o Trânsito na Rede Municipal de Educação. De acordo com os procedimentos previstos no Regimento Interno da Câmara, o veto deverá ser apreciado pelos parlamentares dentro do prazo de 30 dias. Após esse período, caso não haja deliberação, a matéria será submetida à votação em plenário.
Se o veto for rejeitado pelos vereadores, o projeto será encaminhado novamente ao prefeito para sanção. Caso não haja manifestação do chefe do Executivo no prazo de 48 horas após o recebimento, caberá ao presidente da Câmara promulgar a lei. Se isso também não ocorrer dentro do mesmo prazo, a responsabilidade passará ao primeiro vice-presidente da Casa.
Projetos sobre iluminação pública e energia elétrica
O segundo projeto aprovado autoriza o parcelamento de uma dívida municipal relacionada ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária Ampla.
A proposta teve 20 votos favoráveis e cinco contrários na primeira votação. Já no segundo turno, recebeu 20 votos favoráveis e seis contrários. Com a aprovação nas duas etapas, o texto concluiu sua tramitação em plenário.
Vereadores cobram melhorias em bairros
Entre as solicitações apresentadas estão a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Santa Tereza, na Vila São Luiz, e o recapeamento asfáltico da Rua Itamaracá, no bairro Vila Itamaraty.
Também foi solicitada a desobstrução e limpeza das galerias pluviais no Parque Vila Nova, medida relacionada à manutenção do sistema de escoamento das águas das chuvas.
Em Xerém, uma das indicações pede serviços de limpeza, capina e varrição na Avenida Engenheiro Benjamin Dumont, na região da Vila do Sase. Já no bairro Jonas Gondim, a solicitação é para a realização de obras de pavimentação e drenagem na Rua Alfredo Teixeira.
Outra indicação apresentada pelos parlamentares trata da implantação do Programa Agente Mais Perto, vinculado à Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), no bairro Jacatirão. A iniciativa está relacionada às ações de vigilância ambiental e ao atendimento de demandas da população nessa área.
As indicações parlamentares são instrumentos utilizados pelos vereadores para encaminhar solicitações ao Poder Executivo e cobrar providências em relação a problemas identificados nas comunidades.
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