No Centro de Caxias, carro fica preso em meio ao alagamento - Reprodução/Instagram

No Centro de Caxias, carro fica preso em meio ao alagamentoReprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 17:17

Rua em Jardim Primavera alagada Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, opublicou um vídeo comentando as ações realizadas pela administração municipal para minimizar os impactos das chuvas. Segundo ele, a Prefeitura vem executando serviços de macrodrenagem e limpeza de rios e canais, além de mobilizar equipes de limpeza urbana, que estão nas ruas trabalhando em diferentes regiões da cidade.Durante a publicação, o prefeito também anunciou a realização de obras de macrodrenagem no Canal Jacques Demolay, em Jardim Primavera. A intervenção, segundo o anúncio, faz parte das medidas previstas para melhorar o escoamento das águas pluviais na região, que historicamente enfrenta problemas de alagamento em períodos de chuva intensa.A situação em Jardim Primavera volta a chamar a atenção para os desafios relacionados à drenagem urbana no município. A combinação de grandes volumes de chuva e dificuldades no escoamento das águas pode provocar alagamentos e transtornos para quem vive ou circula pelas áreas atingidas.A Prefeitura mantém os serviços de limpeza urbana e o acompanhamento das condições dos bairros afetados. A Defesa Civil reforça que a população deve evitar atravessar ruas alagadas, não tentar passar por áreas com correnteza e se afastar de locais que apresentem risco.Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Duque de Caxias pelos telefones:(21) 99463-73870800 023 0199A população deve permanecer atenta aos avisos oficiais e às atualizações sobre as condições do tempo.