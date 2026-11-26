No Centro de Caxias, carro fica preso em meio ao alagamentoReprodução/Instagram
Entre os pontos afetados estão a Avenida Jornalista Moacir Padilha e a Avenida Monte Castelo, em Jardim Primavera. Também foram registrados alagamentos em ruas do Centro da cidade, como a Almirante Tamandaré, além de vias do bairro Pantanal. Imagens que circulam nas redes sociais mostram trechos completamente tomados pela água, dificultando a circulação de veículos e pedestres.
Diante das condições climáticas, a Defesa Civil informou que mantém o monitoramento das áreas do município e poderá atualizar os avisos caso haja mudanças no cenário meteorológico. A orientação é para que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e, em situações de emergência, procurem um local seguro.
Nas redes sociais, o prefeito Netinho Reis publicou um vídeo comentando as ações realizadas pela administração municipal para minimizar os impactos das chuvas. Segundo ele, a Prefeitura vem executando serviços de macrodrenagem e limpeza de rios e canais, além de mobilizar equipes de limpeza urbana, que estão nas ruas trabalhando em diferentes regiões da cidade.
Durante a publicação, o prefeito também anunciou a realização de obras de macrodrenagem no Canal Jacques Demolay, em Jardim Primavera. A intervenção, segundo o anúncio, faz parte das medidas previstas para melhorar o escoamento das águas pluviais na região, que historicamente enfrenta problemas de alagamento em períodos de chuva intensa.
A situação em Jardim Primavera volta a chamar a atenção para os desafios relacionados à drenagem urbana no município. A combinação de grandes volumes de chuva e dificuldades no escoamento das águas pode provocar alagamentos e transtornos para quem vive ou circula pelas áreas atingidas.
A Prefeitura mantém os serviços de limpeza urbana e o acompanhamento das condições dos bairros afetados. A Defesa Civil reforça que a população deve evitar atravessar ruas alagadas, não tentar passar por áreas com correnteza e se afastar de locais que apresentem risco.
Serviço
Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Duque de Caxias pelos telefones:
(21) 99463-7387
0800 023 0199
A população deve permanecer atenta aos avisos oficiais e às atualizações sobre as condições do tempo.
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