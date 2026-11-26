Prefeito Netinho Reis entrega mais de 2 mil óculos gratuitos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Lançado em junho de 2026, o programa já contabiliza mais de 14,5 mil óculos distribuídos gratuitamente. A iniciativa tem como meta chegar a 33 mil unidades entregues até o encerramento das atividades.
Durante a cerimônia, que reuniu um grande público, o prefeito participou da entrega dos primeiros óculos da nova remessa à moradora de Saracuruna, Viviane. A paciente recebeu a armação e as lentes confeccionadas sob medida e comemorou a oportunidade de contar com o benefício.
“Recebi a mensagem pelo WhatsApp comunicando a entrega dos meus óculos e vim com meu filho, para receber esse presente de Natal. Ficaram ótimos. Amei!”, contou.
Os beneficiários são avisados sobre a disponibilidade dos óculos por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Também é possível acompanhar as etapas de confecção e entrega pelo site oficial do programa, no endereço visaocaxiense.com.br.
A iniciativa foi criada para ampliar o acesso aos serviços oftalmológicos da rede municipal de saúde e reduzir a demanda concentrada no Hospital Municipal do Olho. A proposta também é descentralizar os atendimentos, aproximando os serviços dos moradores de diferentes regiões da cidade.
Além das consultas e dos exames oftalmológicos, incluindo avaliações relacionadas à catarata, o programa oferece diagnóstico precoce e tratamento especializado. Um dos principais diferenciais é a concessão gratuita de óculos aos pacientes que apresentam necessidade de correção visual.
Em cinco meses de funcionamento, o Visão Caxiense já realizou quase 19 mil atendimentos. O serviço funciona de forma itinerante, com estrutura montada em diferentes bairros do município.
Como agendar atendimento
O serviço é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. Para participar, é necessário procurar a Clínica da Família mais próxima da residência e solicitar o encaminhamento para o programa.
O agendamento segue o fluxo de regulação da rede municipal, com o objetivo de organizar os atendimentos e facilitar o acesso da população aos serviços oftalmológicos.
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