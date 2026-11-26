Prefeito Netinho Reis entrega mais de 2 mil óculos gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeito Netinho Reis entrega mais de 2 mil óculos gratuitos Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 26/11/2026 17:35

A Prefeitura de Duque de Caxias entregou, nesta quarta-feira, 25, mais 2,4 mil óculos gratuitos a moradores atendidos pelo programa Visão Caxiense . A cerimônia foi realizada na Nova Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, e contou com a presença do prefeito Netinho Reis, da vice-prefeita Aline do Áureo, da secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, além de autoridades e colaboradores.





Lançado em junho de 2026, o programa já contabiliza mais de 14,5 mil óculos distribuídos gratuitamente. A iniciativa tem como meta chegar a 33 mil unidades entregues até o encerramento das atividades.



Durante a cerimônia, que reuniu um grande público, o prefeito participou da entrega dos primeiros óculos da nova remessa à moradora de Saracuruna, Viviane. A paciente recebeu a armação e as lentes confeccionadas sob medida e comemorou a oportunidade de contar com o benefício.



“Recebi a mensagem pelo WhatsApp comunicando a entrega dos meus óculos e vim com meu filho, para receber esse presente de Natal. Ficaram ótimos. Amei!”, contou. LEIA MAIS: Carreta da Saúde chega a Xerém, em Caxias, com consultas gratuitas Lançado em junho de 2026, o programa já contabiliza mais de 14,5 mil óculos distribuídos gratuitamente. A iniciativa tem como meta chegar a 33 mil unidades entregues até o encerramento das atividades.Durante a cerimônia, que reuniu um grande público, o prefeito participou da entrega dos primeiros óculos da nova remessa à moradora de Saracuruna, Viviane. A paciente recebeu a armação e as lentes confeccionadas sob medida e comemorou a oportunidade de contar com o benefício.“Recebi a mensagem pelo WhatsApp comunicando a entrega dos meus óculos e vim com meu filho, para receber esse presente de Natal. Ficaram ótimos. Amei!”, contou.

Programa Visão Caxiense, da Prefeitura de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Os beneficiários são avisados sobre a disponibilidade dos óculos por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Também é possível acompanhar as etapas de confecção e entrega pelo site oficial do programa, no endereço visaocaxiense.com.br.



A iniciativa foi criada para ampliar o acesso aos serviços oftalmológicos da rede municipal de saúde e reduzir a demanda concentrada no Hospital Municipal do Olho. A proposta também é descentralizar os atendimentos, aproximando os serviços dos moradores de diferentes regiões da cidade.



Além das consultas e dos exames oftalmológicos, incluindo avaliações relacionadas à catarata, o programa oferece diagnóstico precoce e tratamento especializado. Um dos principais diferenciais é a concessão gratuita de óculos aos pacientes que apresentam necessidade de correção visual.



Em cinco meses de funcionamento, o Visão Caxiense já realizou quase 19 mil atendimentos. O serviço funciona de forma itinerante, com estrutura montada em diferentes bairros do município. Os beneficiários são avisados sobre a disponibilidade dos óculos por meio de mensagens enviadas pelo WhatsApp. Também é possível acompanhar as etapas de confecção e entrega pelo site oficial do programa, no endereço visaocaxiense.com.br.A iniciativa foi criada para ampliar o acesso aos serviços oftalmológicos da rede municipal de saúde e reduzir a demanda concentrada no. A proposta também é descentralizar os atendimentos, aproximando os serviços dos moradores de diferentes regiões da cidade.Além das consultas e dos exames oftalmológicos, incluindo avaliações relacionadas à catarata, o programa oferece diagnóstico precoce e tratamento especializado. Um dos principais diferenciais é a concessão gratuita de óculos aos pacientes que apresentam necessidade de correção visual.Em cinco meses de funcionamento, o Visão Caxiense já realizou quase 19 mil atendimentos. O serviço funciona de forma itinerante, com estrutura montada em diferentes bairros do município.

Moradora de Saracuruna, Viviane e o filho recebem óculos em programa caxiense Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Como agendar atendimento

Atualmente, a unidade móvel do programa está instalada na Praça do Galo, no Parque São Bento, no segundo distrito de Duque de Caxias. Os atendimentos acontecem de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h.



O serviço é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. Para participar, é necessário procurar a Clínica da Família mais próxima da residência e solicitar o encaminhamento para o programa.



O agendamento segue o fluxo de regulação da rede municipal, com o objetivo de organizar os atendimentos e facilitar o acesso da população aos serviços oftalmológicos.