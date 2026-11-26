Alunos da Fundec, em Duque de Caxias, ganham destaque no mercado de trabalho - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Alunos da Fundec, em Duque de Caxias, ganham destaque no mercado de trabalhoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 26/11/2026 19:18

Fundec) tem contribuído para a entrada de moradores do município no A qualificação profissional oferecida pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias () tem contribuído para a entrada de moradores do município no mercado de trabalho . Nos últimos três anos, mais de 40 alunos formados pela instituição conquistaram oportunidades profissionais em uma multinacional suíça. Neste segundo semestre, 13 estudantes foram selecionados para vagas de estágio remunerado, com possibilidade de efetivação após o período de experiência.





Os novos profissionais são alunos do curso de Instalador e Montador de Elevadores, oferecido no Polo da Indústria, localizado no bairro Centenário. A formação combina conhecimentos teóricos e atividades práticas, com foco nas exigências do setor e nas habilidades necessárias para o exercício da profissão.



De acordo com o engenheiro Aristides Barbosa, professor de montagem e manutenção de elevadores da Fundec, a metodologia de ensino é desenvolvida para aproximar a formação oferecida em sala de aula das necessidades reais das empresas. A proposta é preparar jovens e adultos para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos técnicos e experiência prática.



“A Fundec tem gerado emprego e renda por meio da inserção desses estudantes no mercado de trabalho”, afirmou o professor.



Entre os alunos selecionados está Kleber Silva de Jesus, de 40 anos, morador do bairro Jardim Ana Clara. Antes de ingressar no curso, ele trabalhava como técnico de telecomunicações e decidiu buscar uma nova oportunidade profissional por meio da qualificação oferecida pela fundação.



A mudança de carreira começou a apresentar resultados durante a participação em uma feira do setor. Seguindo uma orientação do professor Aristides Barbosa, que incentivava os estudantes a frequentarem eventos profissionais para conhecer empresas e ampliar a rede de contatos, Kleber compareceu ao evento utilizando o crachá de aluno da Fundec.



A identificação com a instituição chamou a atenção de um recrutador, que o convidou inicialmente para uma entrevista no próprio estande. Apesar da abordagem, o estudante acabou optando por participar do processo seletivo da multinacional suíça, onde conseguiu uma oportunidade de estágio remunerado.



A experiência no curso também mudou os planos de Kleber para o futuro. Motivado pelo aprendizado e pelas possibilidades de crescimento profissional na área, ele passou a considerar o ingresso em uma faculdade de Engenharia para aprofundar os conhecimentos e construir uma carreira no segmento de elevadores.



Para o estudante, a formação representou uma oportunidade de recomeço profissional e de acesso a um mercado no qual ainda não tinha experiência.



“A Fundec foi uma porta de Deus na minha vida. Tenho muito a agradecer por esta oportunidade, que vou honrar com muita dedicação”, declarou. LEIA MAIS: Caxias abre calendário de matrículas para o ano letivo de 2027 Os novos profissionais são alunos do curso de Instalador e Montador de Elevadores, oferecido no Polo da Indústria, localizado no bairro Centenário. A formação combina conhecimentos teóricos e atividades práticas, com foco nas exigências do setor e nas habilidades necessárias para o exercício da profissão.De acordo com o engenheiro Aristides Barbosa, professor de montagem e manutenção de elevadores da Fundec, a metodologia de ensino é desenvolvida para aproximar a formação oferecida em sala de aula das necessidades reais das empresas. A proposta é preparar jovens e adultos para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos técnicos e experiência prática.“A Fundec tem geradopor meio da inserção desses estudantes no mercado de trabalho”, afirmou o professor.Entre os alunos selecionados está Kleber Silva de Jesus, de 40 anos, morador do bairro Jardim Ana Clara. Antes de ingressar no curso, ele trabalhava como técnico de telecomunicações e decidiu buscar uma nova oportunidade profissional por meio da qualificação oferecida pela fundação.A mudança de carreira começou a apresentar resultados durante a participação em uma feira do setor. Seguindo uma orientação do professor Aristides Barbosa, que incentivava os estudantes a frequentarem eventos profissionais para conhecer empresas e ampliar a rede de contatos, Kleber compareceu ao evento utilizando o crachá de aluno da Fundec.A identificação com a instituição chamou a atenção de um recrutador, que o convidou inicialmente para uma entrevista no próprio estande. Apesar da abordagem, o estudante acabou optando por participar do processo seletivo da multinacional suíça, onde conseguiu uma oportunidade de estágio remunerado.A experiência no curso também mudou os planos de Kleber para o futuro. Motivado pelo aprendizado e pelas possibilidades de crescimento profissional na área, ele passou a considerar o ingresso em uma faculdade de Engenharia para aprofundar os conhecimentos e construir uma carreira no segmento de elevadores.Para o estudante, a formação representou uma oportunidade de recomeço profissional e de acesso a um mercado no qual ainda não tinha experiência.“A Fundec foi uma porta de Deus na minha vida. Tenho muito a agradecer por esta oportunidade, que vou honrar com muita dedicação”, declarou.

Qualificação e oportunidades

Os resultados alcançados pelos estudantes reforçam a importância da formação técnica como caminho para ampliar as oportunidades de emprego. A parceria entre o aprendizado prático e as demandas do setor produtivo permite que os alunos tenham contato com possibilidades concretas de inserção profissional ainda durante o período de formação.



No caso do curso de Instalador e Montador de Elevadores, as oportunidades conquistadas pelos estudantes mostram como a qualificação pode contribuir para a entrada de novos profissionais em um segmento especializado, além de possibilitar a transição de carreira para trabalhadores que buscam novos caminhos no mercado de trabalho.