Alunos da Fundec, em Duque de Caxias, ganham destaque no mercado de trabalhoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Os novos profissionais são alunos do curso de Instalador e Montador de Elevadores, oferecido no Polo da Indústria, localizado no bairro Centenário. A formação combina conhecimentos teóricos e atividades práticas, com foco nas exigências do setor e nas habilidades necessárias para o exercício da profissão.
De acordo com o engenheiro Aristides Barbosa, professor de montagem e manutenção de elevadores da Fundec, a metodologia de ensino é desenvolvida para aproximar a formação oferecida em sala de aula das necessidades reais das empresas. A proposta é preparar jovens e adultos para ingressar no mercado de trabalho com conhecimentos técnicos e experiência prática.
“A Fundec tem gerado emprego e renda por meio da inserção desses estudantes no mercado de trabalho”, afirmou o professor.
Entre os alunos selecionados está Kleber Silva de Jesus, de 40 anos, morador do bairro Jardim Ana Clara. Antes de ingressar no curso, ele trabalhava como técnico de telecomunicações e decidiu buscar uma nova oportunidade profissional por meio da qualificação oferecida pela fundação.
A mudança de carreira começou a apresentar resultados durante a participação em uma feira do setor. Seguindo uma orientação do professor Aristides Barbosa, que incentivava os estudantes a frequentarem eventos profissionais para conhecer empresas e ampliar a rede de contatos, Kleber compareceu ao evento utilizando o crachá de aluno da Fundec.
A identificação com a instituição chamou a atenção de um recrutador, que o convidou inicialmente para uma entrevista no próprio estande. Apesar da abordagem, o estudante acabou optando por participar do processo seletivo da multinacional suíça, onde conseguiu uma oportunidade de estágio remunerado.
A experiência no curso também mudou os planos de Kleber para o futuro. Motivado pelo aprendizado e pelas possibilidades de crescimento profissional na área, ele passou a considerar o ingresso em uma faculdade de Engenharia para aprofundar os conhecimentos e construir uma carreira no segmento de elevadores.
Para o estudante, a formação representou uma oportunidade de recomeço profissional e de acesso a um mercado no qual ainda não tinha experiência.
“A Fundec foi uma porta de Deus na minha vida. Tenho muito a agradecer por esta oportunidade, que vou honrar com muita dedicação”, declarou.
Qualificação e oportunidades
No caso do curso de Instalador e Montador de Elevadores, as oportunidades conquistadas pelos estudantes mostram como a qualificação pode contribuir para a entrada de novos profissionais em um segmento especializado, além de possibilitar a transição de carreira para trabalhadores que buscam novos caminhos no mercado de trabalho.
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