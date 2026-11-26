Prefeitura de Duque de Caxias realiza limpeza em rios Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
De acordo com a Defesa Civil, a cidade permanece em estágio de alerta. Nas últimas 24 horas, a estação meteorológica de Santo Antônio registrou 90 milímetros de chuva, índice máximo acumulado no período. Apesar do volume de precipitação, até o momento não há registros de moradores desalojados ou desabrigados. Segundo a administração municipal, os serviços públicos seguem funcionando normalmente.
As equipes da Secretaria de Obras e Agricultura atuam em todos os distritos com a limpeza de rios e canais, além da desobstrução de ralos e redes de drenagem. Também é realizado o acompanhamento das condições da comporta e do nível das águas na região do Pilar.
Outro ponto de atuação é o Canal Jacques DeMolay, em Jardim Primavera, onde os profissionais trabalham na limpeza para melhorar o escoamento das águas. O bairro está entre as regiões que registraram transtornos durante o temporal.
O prefeito Netinho Reis acompanhou pessoalmente os trabalhos nas ruas e destacou a mobilização das equipes municipais para recuperar os pontos afetados e melhorar as condições de circulação.
“Estamos nas ruas acompanhando o trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Obras e Agricultura. Limpeza de rios, vac-all, limpeza manual das ruas, para melhorar o acesso de vias que foram afetadas pelas chuvas na última madrugada”, afirmou.
O prefeito também ressaltou a importância dos investimentos em obras de macrodrenagem para reduzir os problemas provocados pelas chuvas. Segundo ele, após as intervenções no Canal Gaspar Ventura, no bairro Pantanal, a administração pretende avançar com obras semelhantes em Jardim Primavera, no Canal Jacques DeMolay.
Além das ações emergenciais, a prefeitura informou que vem executando intervenções preventivas em diferentes regiões da cidade. Entre as obras de macrodrenagem citadas estão as realizadas nos canais Roncador, Vasquinho, Dois Irmãos, Francisco de Azevedo, Rui Barbosa, Calombé e Gaspar Ventura.
As intervenções têm como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo o acúmulo de água nas ruas e os riscos de alagamentos e inundações durante períodos de chuva intensa.
Orientação aos moradores
(21) 99463-7387
0800 023 0199
O município continuará monitorando as condições meteorológicas e as áreas afetadas, com possibilidade de atualização dos alertas caso haja mudanças no cenário.
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