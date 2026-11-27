Mães atípicas podem obter ajuda jurídica em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Mães atípicas podem obter ajuda jurídica em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/11/2026 15:36 | Atualizado 27/11/2026 15:56

apoio jurídico e orientação às mães atípicas, pais e responsáveis por pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Gestão, Inclusão e Mulher e tem como objetivo A Prefeitura de Duque de Caxias está oferecendoe orientação às mães atípicas, pais e responsáveis por pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Gestão, Inclusão e Mulher e tem como objetivo ampliar o acesso à informação , além de auxiliar as famílias na compreensão dos direitos e dos mecanismos legais disponíveis para garantir assistência e proteção.

Entre os serviços oferecidos está a orientação sobre a identificação destinada a reconhecer a condição de cuidador principal. O documento representa um importante instrumento para dar visibilidade às pessoas que dedicam grande parte de sua rotina aos cuidados contínuos de filhos ou familiares que necessitam de acompanhamento especial.



A identificação também pode facilitar o acesso a políticas públicas e benefícios sociais, além de assegurar prioridade nos atendimentos em diferentes setores, como saúde, educação e assistência social. A proposta é contribuir para que mães, pais e demais responsáveis tenham seus direitos reconhecidos e encontrem menos obstáculos na busca por serviços essenciais.



A iniciativa considera os desafios enfrentados diariamente pelas chamadas mães atípicas, que, muitas vezes, precisam conciliar os cuidados permanentes com outras responsabilidades familiares, profissionais e pessoais. A rotina pode envolver consultas médicas frequentes, terapias, acompanhamento escolar, deslocamentos e uma série de demandas que exigem disponibilidade e dedicação constantes.



Nesse contexto, o reconhecimento da condição de cuidador principal também representa uma forma de valorizar o trabalho de cuidado, frequentemente exercido de maneira silenciosa e sem o devido reconhecimento social. A medida busca fortalecer a rede de apoio às famílias e ampliar o conhecimento sobre os direitos garantidos pela legislação.



Os interessados em obter mais informações sobre a legislação, os direitos previstos e os procedimentos necessários para solicitar o documento podem procurar diretamente a equipe da Secretaria Municipal de Gestão, Inclusão e Mulher.

Aparelho público

O atendimento acontece todas as quartas-feiras, a partir das 8h, na Fazendinha do Autista, localizada em Xerém. No local, mães atípicas, pais e responsáveis podem receber orientações e esclarecimentos sobre os caminhos para acessar os instrumentos de apoio disponíveis.

A Fazendinha do Autista, localizada em Xerém, é um espaço da Prefeitura de Duque de Caxias voltado ao acolhimento, atendimento e acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. O equipamento municipal busca oferecer suporte especializado, promover a inclusão e contribuir para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos assistidos, além de funcionar como um ponto de orientação e apoio às famílias que buscam informações sobre direitos, serviços e políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento.