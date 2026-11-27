Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Vacinação contra Covid-19 em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 27/11/2026 16:13

A Prefeitura de Duque de Caxias está convocando moradores que integram os grupos prioritários para atualizar a vacinação contra a Covid-19 . A mobilização, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, ocorre após os últimos indicadores epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) apontarem uma elevação no número de casos da doença em território fluminense.





Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter o esquema vacinal em dia, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis às complicações provocadas pelo coronavírus. A imunização continua sendo uma das principais estratégias para reduzir o risco de agravamento da doença, hospitalizações e mortes.



A pasta destaca que a campanha segue as recomendações do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). As orientações estabelecem os públicos contemplados, a quantidade de doses necessárias e os intervalos entre as aplicações, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.



Entre os públicos que devem ficar atentos à atualização da caderneta estão crianças, idosos, gestantes, pessoas imunocomprometidas e moradores com condições de saúde que aumentam o risco de complicações.



Para crianças de seis meses a menores de cinco anos, a vacina contra a Covid-19 integra o calendário de rotina. O esquema inicial prevê duas ou três doses, dependendo do imunizante utilizado.



Já os idosos com 60 anos ou mais e as pessoas imunocomprometidas devem receber uma dose a cada seis meses. Para as gestantes, a recomendação é de uma aplicação a cada gravidez, independentemente do trimestre de gestação.



Outros grupos prioritários devem receber uma dose anual. A relação inclui puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua e integrantes da população e funcionários do sistema prisional.



No caso de pessoas entre cinco e 59 anos que não apresentam comorbidades, não há recomendação de doses de reforço periódicas. Entretanto, quem nunca recebeu nenhuma dose da vacina pode procurar uma unidade de saúde para receber orientações e atualizar a situação vacinal. LEIA MAIS: Carreta da Saúde chega a Xerém, em Caxias, com consultas gratuitas Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter o esquema vacinal em dia, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis às complicações provocadas pelo coronavírus. A imunização continua sendo uma das principais estratégias para reduzir o risco de agravamento da doença, hospitalizações e mortes.A pasta destaca que a campanha segue as recomendações do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). As orientações estabelecem os públicos contemplados, a quantidade de doses necessárias e os intervalos entre as aplicações, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.Entre os públicos que devem ficar atentos à atualização da caderneta estão crianças, idosos, gestantes, pessoas imunocomprometidas e moradores com condições de saúde que aumentam o risco de complicações.Para crianças de seis meses a menores de cinco anos, a vacina contra a Covid-19 integra o calendário de rotina. O esquema inicial prevê duas ou três doses, dependendo do imunizante utilizado.Já os idosos com 60 anos ou mais e as pessoas imunocomprometidas devem receber uma dose a cada seis meses. Para as gestantes, a recomendação é de uma aplicação a cada gravidez, independentemente do trimestre de gestação.Outros grupos prioritários devem receber uma dose anual. A relação inclui puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua e integrantes da população e funcionários do sistema prisional.No caso de pessoas entre cinco e 59 anos que não apresentam comorbidades, não há recomendação de doses de reforço periódicas. Entretanto, quem nunca recebeu nenhuma dose da vacina pode procurar uma unidade de saúde para receber orientações e atualizar a situação vacinal.

Onde se vacinar

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a vacinação contra a Covid-19 em diferentes unidades do município. O atendimento pode ser procurado nos seguintes endereços:



Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC): Rua da República, s/nº, Centro.



Hospital Municipal Duque / Policlínica: Avenida Doutor Manoel Lucas, s/nº, Parque Senhor do Bonfim.



CRAESM – Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher: Rua Vinte e Cinco de Agosto, nº 1, Vila Santa Alice, Xerém.



Unidades Pré-Hospitalares (UPHs): Xerém, Saracuruna, Pilar, Equitativa e Campos Elíseos.



Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, CPF e caderneta de vacinação.



A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que os moradores que fazem parte dos públicos contemplados procurem os pontos de imunização para verificar se há doses pendentes. A atualização da vacinação é considerada fundamental para ampliar a proteção individual e coletiva, especialmente em períodos de aumento da circulação do vírus.