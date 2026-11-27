Vereadores de Duque de Caxias em sessão plenária - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias em sessão plenáriaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 27/11/2026 16:35

infraestrutura urbana, saneamento básico, limpeza pública e melhorias na mobilidade, além de debaterem uma proposta de alteração no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou, nesta quinta-feira, 26, mais uma sessão plenária marcada pela discussão de projetos encaminhados pelo Executivo e pela apresentação de demandas dos vereadores para diferentes regiões da cidade. Durante os trabalhos, os parlamentares levaram à tribuna reivindicações relacionadas à, saneamento básico, limpeza pública e melhorias na mobilidade, além de debaterem uma proposta de alteração no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.





No Expediente do Dia, por solicitação do presidente da Casa Legislativa, vereador Claudio Thomaz (PRD), a primeira-secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira (MDB), realizou a leitura dos projetos de decretos legislativos, requerimentos para concessão de honrarias e indicações parlamentares.



Entre as solicitações encaminhadas ao Poder Executivo estão intervenções em redes de esgoto, recuperação de vias públicas, instalação de equipamentos de segurança e reforço dos serviços de conservação urbana. No Parque Vila Nova, por exemplo, foi solicitada a substituição da rede de esgoto. Já na Rua Bahia, no Parque Paulicéia, os vereadores pediram a instalação de tampas de bueiros.



No bairro Itatiaia, uma das reivindicações foi a realização de uma operação tapa-buracos na Rua Itamaracá. Outra demanda envolve o bairro Santa Lúcia, onde os parlamentares solicitaram a retirada dos destroços de uma antiga ponte desativada na Rua João Rocha, além da instalação de corrimão na estrutura atualmente utilizada pelos moradores como passagem para pedestres.



Os pedidos de manutenção também contemplam outras localidades. Na Rua Vidal Negreiros, no bairro Prainha, e na Travessa Djalma, em Café Torrado, no distrito de Xerém, foram solicitados serviços de capina, varrição e limpeza urbana. LEIA MAIS: Criação da Polícia Municipal é discutida na Câmara de Caxias No Expediente do Dia, por solicitação do presidente da Casa Legislativa, vereador Claudio Thomaz (PRD), a primeira-secretária da Mesa Diretora, vereadora Delza de Oliveira (MDB), realizou a leitura dos projetos de decretos legislativos, requerimentos para concessão de honrarias e indicações parlamentares.Entre as solicitações encaminhadas ao Poder Executivo estão intervenções em redes de esgoto, recuperação de vias públicas, instalação de equipamentos de segurança e reforço dos serviços de conservação urbana. No Parque Vila Nova, por exemplo, foi solicitada a substituição da rede de esgoto. Já na Rua Bahia, no Parque Paulicéia, os vereadores pediram a instalação de tampas de bueiros.No bairro Itatiaia, uma das reivindicações foi a realização de umana Rua Itamaracá. Outra demanda envolve o bairro Santa Lúcia, onde os parlamentares solicitaram a retirada dos destroços de uma antiga ponte desativada na Rua João Rocha, além da instalação de corrimão na estrutura atualmente utilizada pelos moradores como passagem para pedestres.Os pedidos de manutenção também contemplam outras localidades. Na Rua Vidal Negreiros, no bairro Prainha, e na Travessa Djalma, em Café Torrado, no distrito de Xerém, foram solicitados serviços de capina, varrição e limpeza urbana.

Saneamento e conservação dos bairros

Durante a sessão, os vereadores também chamaram atenção para a necessidade de ampliar e manter os serviços de limpeza pública em diferentes regiões de Duque de Caxias. Uma das indicações pede a disponibilização de uma equipe fixa de conservação para atender os bairros Laguna e Dourados.



No Jardim Anhangá, a solicitação apresentada prevê obras de asfaltamento e implantação de serviços de saneamento básico na Rua JJ. Já na Vila Angélica, os parlamentares reivindicaram a pintura dos meios-fios e a realização de serviços de limpeza na Rua General Mariante.



As demandas por melhorias na infraestrutura também chegaram a Campos Elíseos. Para o distrito, foram solicitadas intervenções de saneamento básico e asfaltamento nas ruas Elba e Onze.



Outra indicação apresentada durante os trabalhos trata da implementação do Programa Agente Mais Perto, vinculado à Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), na Vila Leopoldina. A proposta busca aproximar os serviços de vigilância ambiental e controle de vetores da população local.

Projeto do Estatuto dos Servidores é aprovado

Além das indicações parlamentares, a sessão teve como destaque a votação do Projeto de Lei nº 23/2026, que altera a Lei Municipal nº 1.506/2000, responsável por instituir o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias.



A proposta, encaminhada pelo Poder Executivo, foi discutida pelos vereadores, que levantaram questionamentos sobre pontos considerados importantes no texto. A matéria passou por duas votações durante a sessão plenária.



No primeiro turno, o projeto recebeu 21 votos favoráveis e seis contrários. Posteriormente, colocado novamente em votação pelo presidente Claudio Thomaz, o texto foi aprovado em segundo turno, com 20 votos favoráveis e sete contrários.



Com a aprovação nas duas etapas de votação, a proposta avança no processo legislativo para alteração do Estatuto dos Servidores Municipais. O debate sobre o projeto ocorreu em meio às manifestações dos parlamentares sobre as demandas da cidade e a atuação do governo municipal.