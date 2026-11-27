Material apreendido em comunidade de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes realizavam rondas pela localidade quando foram atacados por criminosos armados. Diante da situação, os policiais reagiram e houve um confronto.
Durante a ação, um homem foi baleado. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi socorrido pelos policiais ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também conhecido como Hospital de Saracuruna. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do ferido.
Após o confronto, os agentes realizaram uma operação na região e apreenderam uma pistola, rádios transmissores e uma quantidade de material entorpecente. Um suspeito acabou preso durante a ocorrência.
O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil deverá conduzir os procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias do confronto e a participação dos envolvidos na ocorrência.
A ação foi realizada por equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo em Duque de Caxias. Segundo a corporação, o patrulhamento vem sendo intensificado em diferentes pontos do município como parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade.
A região de Jardim Primavera está entre as áreas de atuação das equipes do batalhão, que realizam operações e rondas para coibir a circulação de criminosos armados e a atuação de grupos envolvidos com o tráfico de drogas.
Em publicação nas redes sociais, o 15º BPM informou que seguirá intensificando as ações de policiamento em Duque de Caxias. A corporação também destacou a importância da participação da população, por meio de denúncias que possam auxiliar o trabalho das forças de segurança.
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