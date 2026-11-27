Material apreendido em comunidade de Duque de Caxias - Divulgação/Polícia Militar

Material apreendido em comunidade de Duque de CaxiasDivulgação/Polícia Militar

Publicado 27/11/2026 16:48

Um homem foi preso e uma pistola, rádios transmissores e material entorpecente foram apreendidos por policiais militares do 15º BPM durante uma ação realizada nesta sexta-feira, 27, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ocorrência aconteceu nas proximidades da comunidade do Rasta, durante um patrulhamento intensificado na região.

Até o fechamento deste texto, a corporação não divulgou a quantidade de drogas apreendidas nem detalhes sobre a identidade dos envolvidos. Assim que a PM divulgar, a matéria será atualizada.



De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes realizavam rondas pela localidade quando foram atacados por criminosos armados. Diante da situação, os policiais reagiram e houve um confronto.



Durante a ação, um homem foi baleado. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi socorrido pelos policiais ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, também conhecido como Hospital de Saracuruna. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do ferido.



Após o confronto, os agentes realizaram uma operação na região e apreenderam uma pistola, rádios transmissores e uma quantidade de material entorpecente. Um suspeito acabou preso durante a ocorrência.



O material apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil deverá conduzir os procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias do confronto e a participação dos envolvidos na ocorrência.



A ação foi realizada por equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo em Duque de Caxias. Segundo a corporação, o patrulhamento vem sendo intensificado em diferentes pontos do município como parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade.



A região de Jardim Primavera está entre as áreas de atuação das equipes do batalhão, que realizam operações e rondas para coibir a circulação de criminosos armados e a atuação de grupos envolvidos com o tráfico de drogas.



Em publicação nas redes sociais, o 15º BPM informou que seguirá intensificando as ações de policiamento em Duque de Caxias. A corporação também destacou a importância da participação da população, por meio de denúncias que possam auxiliar o trabalho das forças de segurança.





