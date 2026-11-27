Barricadas na comunidade do Parque das Missões, em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Barricadas na comunidade do Parque das Missões, em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 17:18

Operação Barricada Zero retirou 37 toneladas de obstáculos instalados irregularmente em ruas de diferentes regiões de Duque de Caxias ao longo desta semana. As ações foram concentradas nos bairros de Parada Angélica, Parque das Missões, Beira-Mar e Corte Oito, com o objetivo de desobstruir vias públicas, facilitar a circulação de veículos e pedestres e ampliar as condições de mobilidade para os moradores.





O maior volume de material foi retirado de Parada Angélica, onde as equipes removeram aproximadamente 25 toneladas de barricadas. As intervenções alcançaram seis vias: ruas General Mariante, José Pereira Alves, Visconde de Sepetiba, Vilela Cabrita, Catarine Facine e Hildebrando de Araújo Góes.



Outra frente de trabalho contemplou as regiões do Parque das Missões e Beira-Mar, onde foram retiradas quatro toneladas de materiais utilizados para bloquear a passagem. No Beira-Mar, as equipes atuaram na Rua Cardeal Arcoverde e na Travessa Pereira Passos.



Já no Parque das Missões, os serviços chegaram à Avenida 1, Avenida 2, Rua 9 e ao cruzamento da Avenida 1 com a Rua 14. A retirada dos obstáculos busca restabelecer o acesso às localidades e permitir que os moradores, prestadores de serviços e veículos de emergência possam circular pelas vias sem impedimentos. LEIA MAIS: PM recupera peças de carro roubado e apreende drogas em Caxias O maior volume de material foi retirado de Parada Angélica, onde as equipes removeram aproximadamente 25 toneladas de barricadas. As intervenções alcançaram seis vias: ruas General Mariante, José Pereira Alves, Visconde de Sepetiba, Vilela Cabrita, Catarine Facine e Hildebrando de Araújo Góes.Outra frente de trabalho contemplou as regiões do Parque das Missões e Beira-Mar, onde foram retiradas quatro toneladas de materiais utilizados para bloquear a passagem. No Beira-Mar, as equipes atuaram na Rua Cardeal Arcoverde e na Travessa Pereira Passos.Já no Parque das Missões, os serviços chegaram à Avenida 1, Avenida 2, Rua 9 e ao cruzamento da Avenida 1 com a Rua 14. A retirada dos obstáculos busca restabelecer o acesso às localidades e permitir que os moradores, prestadores de serviços e veículos de emergência possam circular pelas vias sem impedimentos.

Máquina retira barricadas de comunidade em Duque de Caxias Reprodução/Instagram

Corte Oito também recebeu equipes

O bairro Corte Oito foi outra região contemplada pela operação durante a semana. No local, foram retiradas oito toneladas de barricadas distribuídas por diferentes pontos do bairro.



As intervenções aconteceram nas ruas Doutor João Perestrelo, Seabra Sobrinho, Euclides da Cunha, Figueira de Melo, Nova Friburgo, Barbacena, Leopoldina Tomé e Teresópolis.



Somadas, as ações realizadas nas três regiões representam 37 toneladas de obstáculos removidos das ruas de Duque de Caxias. O trabalho de desobstrução é considerado importante para recuperar a circulação em áreas onde estruturas improvisadas impedem ou dificultam o deslocamento da população.



Além dos impactos na mobilidade cotidiana, a presença de barricadas pode comprometer o acesso de serviços essenciais, como ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo e equipes de manutenção urbana. A liberação das vias também contribui para facilitar o atendimento de ocorrências e a prestação de serviços públicos nas comunidades.



A Operação Barricada Zero integra as ações de enfrentamento aos bloqueios irregulares de ruas e acessos no município. Com a retirada dos materiais, a iniciativa busca devolver à população o direito de utilizar os espaços públicos e garantir melhores condições de circulação nos bairros atendidos.



O balanço desta semana aponta Parada Angélica como a região com maior quantidade de material removido, concentrando 25 das 37 toneladas retiradas. Corte Oito aparece na sequência, com oito toneladas, enquanto Parque das Missões e Beira-Mar somaram quatro toneladas.