Avenida do Parque, em Campos Elíseos, ficou alagada - Reprodução/Instagram

Avenida do Parque, em Campos Elíseos, ficou alagadaReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2026 17:39

A cidade de Duque de Caxias tem previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada, acompanhadas de rajadas de vento moderadas a localmente fortes, entre a tarde desta sexta-feira, 27, e a manhã de sábado, 28. O alerta foi divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil , que estima acumulados pluviométricos de até 30 milímetros durante o período.





A mudança nas condições meteorológicas está relacionada à recirculação de ventos úmidos vindos do oceano em direção ao continente. De acordo com a Defesa Civil, as pancadas de chuva podem começar a partir da tarde desta sexta-feira, exigindo atenção dos moradores, principalmente em áreas historicamente afetadas por alagamentos.



O aviso tem validade das 14h15 de sexta-feira até as 11h59 de sábado. Durante esse intervalo, as equipes municipais permanecerão monitorando as condições do tempo e poderão emitir novas atualizações caso sejam identificadas mudanças no cenário meteorológico.



A previsão chega em um momento de preocupação para os moradores do município. Nos últimos dias, Duque de Caxias foi atingida por fortes chuvas que provocaram alagamentos em diferentes pontos da cidade. A situação mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura e da Defesa Civil, que atuaram nas ruas para minimizar os impactos e auxiliar na recuperação das áreas afetadas.



Mesmo com a previsão de acumulados de até 30 milímetros, a orientação é que a população mantenha a atenção, especialmente diante da possibilidade de novas ocorrências em locais que já apresentaram problemas recentes com o escoamento da água da chuva. LEIA MAIS: Alerta de chuva: Caxias prevê 190 mm nos próximos quatro dias A mudança nas condições meteorológicas está relacionada à recirculação de ventos úmidos vindos do oceano em direção ao continente. De acordo com a, as pancadas de chuva podem começar a partir da tarde desta sexta-feira, exigindo atenção dos moradores, principalmente em áreas historicamente afetadas por alagamentos.O aviso tem validade das 14h15 de sexta-feira até as 11h59 de sábado. Durante esse intervalo, as equipes municipais permanecerão monitorando as condições do tempo e poderão emitir novas atualizações caso sejam identificadas mudanças no cenário meteorológico.A previsão chega em um momento de preocupação para os moradores do município. Nos últimos dias, Duque de Caxias foi atingida porque provocaram alagamentos em diferentes pontos da cidade. A situação mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Obras e Agricultura e da Defesa Civil, que atuaram nas ruas para minimizar os impactos e auxiliar na recuperação das áreas afetadas.Mesmo com a previsão de acumulados de até 30 milímetros, a orientação é que a população mantenha a atenção, especialmente diante da possibilidade de novas ocorrências em locais que já apresentaram problemas recentes com o escoamento da água da chuva.

Município permanece em estágio de atenção

Duque de Caxias continua em estágio de atenção, o quarto nível em uma escala de cinco adotada para classificar a situação operacional da cidade diante de possíveis ocorrências. O cenário reforça a necessidade de acompanhamento das condições meteorológicas e de atenção redobrada por parte dos moradores.



A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os comunicados oficiais e fique atenta aos avisos emitidos pelos órgãos municipais. Durante os períodos de chuva, a orientação é evitar áreas alagadas, não tentar atravessar ruas com correnteza e procurar locais seguros caso sejam identificados sinais de risco.



Também é importante evitar a proximidade de árvores, postes, estruturas metálicas e outros objetos que possam ser atingidos ou derrubados pelas rajadas de vento. Em caso de emergência, os moradores devem buscar abrigo seguro e acionar imediatamente a Defesa Civil.



Os atendimentos podem ser solicitados pelos telefones (21) 99463-7387 e 0800 023 0199.



A Secretaria Municipal de Defesa Civil informou que seguirá acompanhando as condições do tempo e que novas informações poderão ser divulgadas caso haja alterações na previsão ou necessidade de atualização do alerta.



Serviço



Previsão: pancadas de chuva moderada e rajadas de vento moderadas a localmente fortes.



Acumulado previsto: até 30 milímetros.



Início: sexta-feira (27), às 14h15.



Término: sábado (28), às 11h59.



Estágio operacional: atenção (quarto nível de uma escala de cinco).



Emergências: (21) 99463-7387 ou 0800 023 0199.