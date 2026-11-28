Dupla presa após furtar banheiros químicos em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Dupla presa após furtar banheiros químicos em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2026 14:34 | Atualizado 28/11/2026 14:44

banheiros químicos instalados na Fazenda Paraíso. A polícia não divulgou a identidade dos presos. Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira, 27, suspeitos de envolvimento no furto e na receptação de bens pertencentes à Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A dupla também vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação foi realizada por agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) da 61ª DP (Xerém), após uma investigação sobre o desaparecimento de trêsinstalados na Fazenda Paraíso. A polícia não divulgou a identidade dos presos.





De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após o registro do furto dos equipamentos. Durante as diligências, os policiais identificaram um anúncio publicado na plataforma de vendas OLX oferecendo os banheiros químicos que haviam sido levados do espaço público.



A partir das informações disponíveis no anúncio, os agentes conseguiram identificar o responsável pela publicação e deram início a novas diligências para localizar os equipamentos e os envolvidos no crime.



A operação resultou na recuperação de dois dos três banheiros químicos furtados e na prisão de um dos suspeitos. Durante a abordagem e os desdobramentos da ocorrência, um segundo homem assumiu a autoria do furto. Ele também informou aos policiais que já havia comercializado uma das unidades e que teria solicitado ao comparsa que anunciasse os outros equipamentos na internet para tentar vendê-los. LEIA MAIS: Barricada Zero retira 37 toneladas em três regiões de Duque de Caxias De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após o registro do furto dos equipamentos. Durante as diligências, os policiais identificaram um anúncio publicado na plataforma de vendas OLX oferecendo os banheiros químicos que haviam sido levados do espaço público.A partir das informações disponíveis no anúncio, os agentes conseguiram identificar o responsável pela publicação e deram início a novas diligências para localizar os equipamentos e os envolvidos no crime.A operação resultou na recuperação de dois dos três banheiros químicos furtados e na prisão de um dos suspeitos. Durante a abordagem e os desdobramentos da ocorrência, um segundo homem assumiu a autoria do furto. Ele também informou aos policiais que já havia comercializado uma das unidades e que teria solicitado ao comparsa que anunciasse os outros equipamentos na internet para tentar vendê-los.

Motocicleta apresentava sinais de adulteração

Durante a ação policial, os investigadores também identificaram irregularidades em uma motocicleta Honda XRE utilizada por um dos envolvidos. Segundo a corporação, o veículo apresentava divergências entre a placa ostentada e os sinais identificadores do chassi e do motor.



Após a verificação, os agentes constataram que os sinais identificadores da motocicleta haviam sido adulterados, o que acrescentou mais uma ocorrência criminal ao caso.



Os dois homens foram autuados em flagrante pelos respectivos crimes. Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada na 61ª DP (Xerém). A ação foi coordenada pela delegada titular da unidade, Cristiana Onorato Miguel.



A Polícia Civil destacou que o trabalho de investigação permitiu não apenas identificar os suspeitos, mas também localizar parte dos bens públicos furtados e descobrir outra irregularidade envolvendo um veículo utilizado por um dos investigados. Dos três banheiros químicos levados da Fazenda Paraíso, dois foram recuperados durante a operação.

Local para recuperação de dependentes químicos

A Fazenda Paraíso é um centro público de acolhimento, tratamento e recuperação de pessoas com dependência química, localizado em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias. Inaugurada em dezembro de 2021, a unidade é considerada o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país e oferece atendimento voluntário, com acompanhamento terapêutico e atividades voltadas à reinserção social. O complexo conta com alojamentos, oficinas, áreas de produção agrícola e criação de animais, além de cursos de alfabetização, reforço escolar e capacitação profissional. A proposta é proporcionar aos acolhidos condições para superar a dependência, resgatar a dignidade e construir novas oportunidades de vida.