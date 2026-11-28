Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, nesta sexta-feira, 27, suspeitos de envolvimento no furto e na receptação de bens pertencentes à Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A dupla também vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação foi realizada por agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) da 61ª DP (Xerém), após uma investigação sobre o desaparecimento de três banheiros químicos instalados na Fazenda Paraíso. A polícia não divulgou a identidade dos presos.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após o registro do furto dos equipamentos. Durante as diligências, os policiais identificaram um anúncio publicado na plataforma de vendas OLX oferecendo os banheiros químicos que haviam sido levados do espaço público.
A partir das informações disponíveis no anúncio, os agentes conseguiram identificar o responsável pela publicação e deram início a novas diligências para localizar os equipamentos e os envolvidos no crime.
A operação resultou na recuperação de dois dos três banheiros químicos furtados e na prisão de um dos suspeitos. Durante a abordagem e os desdobramentos da ocorrência, um segundo homem assumiu a autoria do furto. Ele também informou aos policiais que já havia comercializado uma das unidades e que teria solicitado ao comparsa que anunciasse os outros equipamentos na internet para tentar vendê-los.
Motocicleta apresentava sinais de adulteração
Durante a ação policial, os investigadores também identificaram irregularidades em uma motocicleta Honda XRE utilizada por um dos envolvidos. Segundo a corporação, o veículo apresentava divergências entre a placa ostentada e os sinais identificadores do chassi e do motor.
Após a verificação, os agentes constataram que os sinais identificadores da motocicleta haviam sido adulterados, o que acrescentou mais uma ocorrência criminal ao caso.
Os dois homens foram autuados em flagrante pelos respectivos crimes. Após a conclusão dos procedimentos na delegacia, eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permaneceram à disposição da Justiça.
A ocorrência foi registrada na 61ª DP (Xerém). A ação foi coordenada pela delegada titular da unidade, Cristiana Onorato Miguel.
A Polícia Civil destacou que o trabalho de investigação permitiu não apenas identificar os suspeitos, mas também localizar parte dos bens públicos furtados e descobrir outra irregularidade envolvendo um veículo utilizado por um dos investigados. Dos três banheiros químicos levados da Fazenda Paraíso, dois foram recuperados durante a operação.
Local para recuperação de dependentes químicos
A Fazenda Paraíso é um centro público de acolhimento, tratamento e recuperação de pessoas com dependência química, localizado em Xerém, no quarto distrito de Duque de Caxias. Inaugurada em dezembro de 2021, a unidade é considerada o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país e oferece atendimento voluntário, com acompanhamento terapêutico e atividades voltadas à reinserção social. O complexo conta com alojamentos, oficinas, áreas de produção agrícola e criação de animais, além de cursos de alfabetização, reforço escolar e capacitação profissional. A proposta é proporcionar aos acolhidos condições para superar a dependência, resgatar a dignidade e construir novas oportunidades de vida.
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