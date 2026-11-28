Carro roubado foi recuperado perto da comunidade do Beira-Mar, em Caxias - Divulgação/PM

Carro roubado foi recuperado perto da comunidade do Beira-Mar, em CaxiasDivulgação/PM

Publicado 28/11/2026 14:43

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram, na noite desta sexta-feira, 27, um automóvel Toyota Corolla que havia sido roubado por dois criminosos na Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo foi localizado durante uma ação policial nas proximidades da comunidade Beira-Mar, no bairro Parque Duque.





De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas pela Sala de Operações do batalhão após receberem informações sobre o roubo do automóvel. Os agentes iniciaram as buscas na região e conseguiram localizar o Corolla pouco tempo depois, nas imediações da comunidade.



Durante a ocorrência, além do veículo, os policiais também recuperaram dois aparelhos eletrônicos e outros materiais que estavam no automóvel. A corporação, no entanto, não divulgou detalhes sobre a procedência dos objetos encontrados nem informou se os suspeitos foram localizados ou presos durante a ação.



Após a recuperação, o veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi apresentado para o registro da ocorrência e a adoção dos procedimentos necessários. LEIA MAIS: PM prende suspeito após tiroteio em comunidade de Duque de Caxias De acordo com informações da, as equipes foram acionadas pela Sala de Operações do batalhão após receberem informações sobre o roubo do automóvel. Os agentes iniciaram as buscas na região e conseguiram localizar o Corolla pouco tempo depois, nas imediações da comunidade.Durante a ocorrência, além do veículo, os policiais também recuperaram dois aparelhos eletrônicos e outros materiais que estavam no automóvel. A corporação, no entanto, não divulgou detalhes sobre a procedência dos objetos encontrados nem informou se os suspeitos foram localizados ou presos durante a ação.Após a recuperação, o veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias), onde o caso foi apresentado para o registro da ocorrência e a adoção dos procedimentos necessários.

Combate aos roubos na região

A recuperação do automóvel faz parte das ações de policiamento ostensivo realizadas pelo 15º BPM em Duque de Caxias. A unidade mantém operações voltadas à repressão de crimes patrimoniais, especialmente roubos de veículos, que representam uma preocupação para moradores e motoristas que circulam pelas principais vias do município.



A Rodovia Washington Luiz é um dos principais corredores rodoviários da Baixada Fluminense, ligando a região à capital e a outros municípios. Com intenso fluxo de veículos, a via também é uma área estratégica para as ações de segurança pública.



Em publicação nas redes sociais, o 15º BPM destacou a atuação das equipes na recuperação do automóvel e reafirmou a continuidade das operações de combate aos roubos na cidade. A Polícia Militar orienta que vítimas de crimes acionem as autoridades para que as ocorrências sejam registradas e investigadas.

