Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Inea e polícia deflagram operação em Jardim Gramacho, em CaxiasDivulgação/Inea
A ação contou com a participação das polícias Civil e Militar e mobilizou mais de 60 agentes, entre técnicos do órgão ambiental estadual e policiais do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm), do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM), de Duque de Caxias, e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O objetivo foi fiscalizar empresas que atuam na região, especialmente aquelas envolvidas na captação, no recebimento e no armazenamento de resíduos de diferentes categorias.
As equipes percorreram estabelecimentos que trabalham com materiais recicláveis e resíduos provenientes da construção civil, entre outras atividades. Durante as vistorias, os técnicos identificaram uma empresa que realizava operações com produtos químicos sem atender às exigências ambientais. As irregularidades envolviam tanto a manipulação quanto o armazenamento dessas substâncias. Diante da situação, o estabelecimento foi autuado e teve suas atividades imediatamente suspensas.
Em outras duas empresas fiscalizadas, os agentes constataram problemas relacionados ao armazenamento inadequado de resíduos. Segundo os órgãos envolvidos na operação, as irregularidades provocavam poluição do solo e de um curso d'água localizado na região, representando riscos ao meio ambiente.
Uma das empresas também foi autuada por realizar a captação ilegal de água do lençol freático. A prática foi identificada durante a fiscalização e acrescentou outra infração ambiental ao estabelecimento.
No momento da chegada das equipes, os proprietários das empresas não estavam presentes. Mesmo assim, os responsáveis pelos estabelecimentos receberam autuações e notificações referentes às irregularidades identificadas. Além das medidas administrativas, uma ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que poderá dar prosseguimento às apurações.
As penalidades aplicadas têm como fundamento a Lei Estadual nº 3.467/2000, que estabelece sanções administrativas para condutas que causam danos ao meio ambiente no estado do Rio de Janeiro. Somadas, as multas relacionadas às infrações constatadas durante a operação podem alcançar R$ 5,5 milhões.
A fiscalização em Jardim Gramacho faz parte das ações de controle ambiental sobre atividades potencialmente poluidoras. A região de Duque de Caxias concentra diferentes empreendimentos ligados ao recebimento, à separação e ao tratamento de resíduos, o que exige acompanhamento dos órgãos responsáveis para verificar o cumprimento das normas ambientais e evitar danos ao solo e aos recursos hídricos.
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