Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Inea e polícia deflagram operação em Jardim Gramacho, em Caxias - Divulgação/Inea

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Inea e polícia deflagram operação em Jardim Gramacho, em CaxiasDivulgação/Inea

Publicado 28/11/2026 16:28

Baixada Fluminense. Durante a fiscalização, um estabelecimento que manipulava e armazenava produtos químicos de maneira irregular foi autuado e teve as atividades suspensas. Outras duas empresas também receberam autuações por problemas relacionados ao armazenamento de resíduos e à poluição ambiental. Uma operação conjunta da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), realizada nesta sexta-feira, 27, identificou irregularidades ambientais em empresas que atuam em Jardim Gramacho , em Duque de Caxias, na. Durante a fiscalização, um estabelecimento que manipulava e armazenava produtos químicos de maneira irregular foi autuado e teve as atividades suspensas. Outras duas empresas também receberam autuações por problemas relacionados ao armazenamento de resíduos e à poluição ambiental.