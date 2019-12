Os contribuintes do Município do Rio que possuem débitos relacionados às Taxa de Autorização de Publicidade (TAP), Taxas de Licença para Estabelecimento (TLE), Taxa de Uso de Área Púbica (TUAP) e Taxa de Fiscalização de Cemitérios também podem negociar suas dívidas no programa Concilia Rio na Secretaria Municipal de Fazenda.

Essa é a primeira vez que essas taxas, pagas na ocasião da colocação de publicidade em área pública, da retirada do alvará, do uso de mesas e cadeiras na calçada, e da administração de cemitérios, respectivamente, são incluídas ao programa de renegociação de débitos.

Os descontos podem reduzir de 80% a 25% os acréscimos moratórios - valores acrescidos à dívida original.

O Concilia Rio no âmbito da Fazenda termina no dia 2/1/2020