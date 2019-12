Rio tem 5 mil vagas de trabalho

Conquistar a vaga seria o presente de Natal ideal para quem busca um emprego. E essa semana está recheada de oportunidades, com 5.071 chances para trabalho, Jovem Aprendiz e estágio. Desse número, cerca de três mil são para efetivados.

Hoje é o último feirão do ano na Comunidade Católica Gerando Vidas. A ação oferta 575 postos no Sinttel, que fica na Rua Morais e Silva, no Maracanã. O mutirão vai começar às 10h.

Já na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, são 1.240 vagas para vários níveis de escolaridade. Os interessados devem comparecer a um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego com identidade, CPF, carteira de trabalho e PIS.

No estado, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda oferece 585 vagas de emprego. O candidato deve se dirigir à unidade Sine mais próxima para se inscrever.

A recrutadora Luandre está com 324 vagas. Para concorrer, se cadastre no site www.luandre.com.br.

A rede Burger King contrata mais de 200 pessoas. Inscrições pelo WhatsApp da marca, em (11) 94317 6360.