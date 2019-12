Fazenda: 13º é prioridade e que dezembro será quitado no prazo

Em nota, a Fazenda municipal disse que os pagamentos dos salários dos servidores serão realizados conforme o Decreto 46.198 de 2019, ou seja, até o quinto dia útil. Informou ainda que o depósito da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo teve seu cronograma reajustado, "em função da publicação da Resolução SMF de terça-feira, que suspendeu temporariamente os pagamentos a serem realizados pelo Tesouro Muncipal até que as demandas judiciais para pagamento sejam finalizadas".

A pasta declarou ainda que "o 13º é uma despesa obrigatória, prioridade desta gestão, e que seus recursos já estavam projetados no orçamento de 2019". Em relação aos vencimentos de dezembro, afirmou que serão pagos conforme o Decreto 46198 de 2019: em 8 de janeiro.