Vendas nos shoppings devem crescer 10% no Natal

Rio - De acordo com uma pesquisa da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), as vendas para o Natal nos shopping centers brasileiros devem crescer 10% este ano em relação a 2018. Com projeção de ser o melhor desde 2012, o período natalino deve movimentar R$ 36,3 bilhões em 2019. Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a expectativa de crescimento da principal data do varejo brasileiro é de 5,2%.



No fim de semana que antecede o Natal, o NorteShopping, principal centro de compras da Zona Norte do Rio, espera um aumento importante de fluxo para suas 343 lojas e 56 quiosques. "O aumento de fluxo acompanha o otimismo do lojista. Depois dos excelentes resultados de Black Friday, esperamos um Natal de crescimento para quem compra e para quem vende. Geramos mais de 300 vagas de emprego pro fim do ano e temos duas horas a mais por dia em horário especial para o cliente ter mais tempo de escolher os presentes", explica Luiz Muniz, superintendente do NorteShopping.



O destaque das compras de Natal deve ir para as lojas de vestuário, beleza e brinquedos. A Mercatto, por exemplo, que dobrou seu efetivo para o fim de ano e observou melhoras crescentes nas vendas das datas de varejo de 2019, espera um crescimento de 10% nesse fim de ano. Já na Zinzane, a promoção de camisetas na qual a cliente compra 4 e paga 3 puxa o aumento de vendas do Natal. "Vamos fechar esse fim de ano com um aumento acumulado de 30% nas vendas", prevê Nadjara Nogueira, gerente da loja.

A lista de presentes tem os seus queridinhos. Entre os itens mais procurados estão o kit de batom e máscara de cílios da Quem Disse, Berenice? (R$ 49,90), a sandália Melissa Color Pop (R$ 99), a rasteira de pedrarias da Arezzo (R$ 149,90) e as camisetas masculinas básicas da Taco (a partir de R$ 25,90). Para as crianças, a grande sensação da PB Kids e da Ri Happy é a boneca LOL, seguida de slime, boneca Baby Alive e brinquedos licenciados, como os da Patrulha Canina. O shopping também reforçou o mix para a data. Na Miamar Make, operação recém-inaugurada, as maquiagens saem por R$ 10, sendo uma opção imperdível para as lembrancinhas de Natal.



No Plaza Shopping Niterói, um dos principais empreendimentos da cidade, o movimento de compras foi crescente nas datas de varejo de 2019 e para o Natal não será diferente. Os segmentos mais procurados para a data são os de vestuário, perfumaria e eletrônicos. Além disso, as novas inaugurações, que somam mais de 45 operações, têm atraído o público. Entre as novidades mais recentes estão Le Deppaneur, LeBonton, NBA, Adidas e Tea Shop.



"O Plaza é um lugar que vai além das compras, é uma opção também de entretenimento. Os clientes podem apreciar uma decoração especial iluminada e o espetáculo de Natal dos Brinquedos. Outro destaque é a decoração lúdica e interativa do Toy Story, que tem trazido muitas famílias para o shopping como opção entretenimento e experiência", explica Aline Piubel, Gerente de Marketing do shopping.



No Shopping Tijuca, o principal centro comercial da Grande Tijuca, o movimento de compras tem sido crescente e os segmentos mais procurados tem sido diversificado com cosméticos e vestuário. Segundo Alessandra Torres, gerente da Beauty Box, loja presente no shopping há seis anos, já sente um crescimento considerável das vendas do Natal 2019.

"Estamos com um crescimento de 38% nas vendas comparada ao ano passado. Tivemos também um aumento do ticket médio, com os consumidores comprando os presentes não só para familiares e amigos, tanto que a categoria mais vendida na loja é de perfumes, produto que normalmente as pessoas compram para si mesmo. O J´Adore, da Dior, é o mais vendido neste período", exemplifica Alessandra.

Já no setor de vestuário, a Track & Field, especializada em roupas esportivas, também é uma das que vem apresentando crescimento de 10%. Entre as principais peças procuradas estão os tênis esportivos da marca como forma de presente. De acordo com Natália Correia, gerente de marketing do shopping, o movimento tem sido intenso durante todo o dia, inclusive à noite, sendo uma das razões do horário especial para 2019.



"Neste ano decidimos aumentar mais uma vez o funcionamento em até duas horas, nos dias úteis e sábados, chegando a três horas a mais aos domingos, como forma de proporcionar mais tempo para os clientes realizarem suas compras com tranquilidade, já que muitos trabalham até a véspera do Natal", explica Natália.