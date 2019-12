American Airlines retoma voo direto entre o Rio de Janeiro e Nova York

Rio - A American Airlines retomou nesta quinta-feira o voo entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (GIG) o Aeroporto Internacional de Nova York (JFK). O voo direto entre os destinos será realizado de forma sazonal, até o dia 29 de março, e operado por uma aeronave Boeing 777-200, com capacidade de 272 passageiros e configurado com três classes de serviço: Business, Premium Economy e Econômica.



A American Airlines é a companhia que mais oferece voos entre Brasil e Estados Unidos. Atualmente, a companhia opera 53 voos semanais a partir de São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG), Brasília (BSB) e Manaus (MAO). Além do reforço da operação na alta temporada, a American oferece 7 voos por semana de GIG para o Aeroporto Internacional de Miami (MIA).