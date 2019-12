Brahma e Zé Delivery: desconto de 30% para os flamenguistas

A Cervejaria Brahma e o Zé Delivery, plataforma de entrega de bebidas geladas, se juntam para garantir que flamenguistas celebrem o ano mágico que tiveram em 2019 saboreando muita cerveja com desconto no preço. Hoje entra em campo um abatimento para a Nação acompanhar a final do Mundial. A Nação poderá comprar Brahma gelada a um preço especial no aplicativo do Zé Delivery, usando o cupom NacaoMundial.

Estão garantidos descontos de até 30% na compra de Brahma para compras a partir de R$ 50. O abatimento máximo é de R$ 25 e válido para os primeiros três mil usuários. A oferta é válida exclusivamente para o Grande Rio e Grande Niterói. O aplicativo do Zé Delivery está disponível na Apple Store e no Google Play.

E quem tem o Zé no nome vai garantir um desconto maneiro na cerveja no Zé Delivery, que resolveu homenagear seus xarás neste Natal. O aplicativo vai oferecer um desconto especial para pessoas chamadas José, Maria José e outros nomes que tenham Zé como derivados nas regiões de Queimados e Mangaratiba, no Rio de Janeiro. José, Zé, Maria José, Josefina, Zélia, Joseph, Josélia, Josefa, Josemir, Josenildo, todos esses terão desconto.

E como fazer? Para ganhar basta enviar o e-mail de cadastro no app do Zé Delivery e uma foto da identidade inbox na página da plataforma no Instagram (@zedelivery) entre os dias 20 e 22 de dezembro. Os Zés ou as Zés precisam ter alguma referência ao apelido no seu perfil no Instagram. Os códigos de desconto para efetivar os pedidos serão de R$ 25 e enviados para o usuário a partir do dia 23, sendo válidos para utilização até o dia 27, vinculado a uma compra mínima de R$ 50.

"Para celebrar as festas desse fim de ano, decidimos homenagear nossos xarás que vão poder pedir sua cerveja gelada para esse Natal", afirma Claudio Azevedo, diretor de Marketing do Zé Delivery.