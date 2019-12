Rio - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nesta segunda-feira que, pela primeira vez, a produção nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia.



A marca anterior era de 2,989 milhões de barris por dia, atingida em agosto de 2019. A produção diária do pré-sal atingiu uma média de 2,061 milhões de barris de petróleo, 66,7% do total nacional, e 83,7 milhões de metros cúbicos de gás natural, 61,1% do total do país.