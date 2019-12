Shoppings registram crescimento de 9,5% em vendas de Natal

Rio - A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) informou que as vendas de Natal aumentaram 9,5%, na comparação com o ano passado. Cerca de 400 empresas de varejo de todo o Brasil entraram na avaliação, que abrangeu o período de 1º a 20 de dezembro.



Para o presidente da entidade, Nabil Sahyoun, o desempenho foi "muito positivo". Em coletiva de imprensa, ele explicou que os dados preliminares indicam que o setor deve fechar o ano com um crescimento de 7,5%, ante 2018. Calcula-se, ainda, um faturamento de R$ 168,2 bilhões. Como explicou Sahyoun, os valores podem apresentar, na versão final do relatório, pouca variação, para cima ou para baixo, de modo que já se pode considerá-los bem definidos.