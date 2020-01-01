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Economia

Rede de supermercados lança campanha queima de estoque

Produtos com descontos serão vendidos nas 26 lojas do mercado nesta quinta-feira. Empresa sorteará, diariamente, um vale compras de R$ 200

Por O Dia

As 26 lojas da rede vão oferecer os produtos com descontos
As 26 lojas da rede vão oferecer os produtos com descontos -
Rio - A rede de supermercados Guanabara lança nesta quinta-feira, 2 de janeiro, a promoção Queima Estoque. A campanha coloca em liquidação materiais de limpeza, beleza, bebê, sortimentos de cesta básica. Até cerveja estará com descontos. A empresa sorteará, diariamente, um vale compras no valor de R$ 200.

De acordo com a rede, itens como carnes para churrasco, suco, aves, biscoito também terão destaque na campanha. As 26 unidades do Guanabara, durante a ação, vão oferecer descontos, em todas as categorias de produtos.

A empresa ressalta que o cliente precisa ficar atento, pois as ofertas mudam praticamente todos os dias, já que será feito um rodízio de promoção. Com a campanha, o Guanabara espera aumentar em 20% o fluxo de clientes nas lojas, comparando com o mesmo período de 2019. Já as vendas devem representar um crescimento de 25%.


Confira as ofertas válidas entre 02/01 e 03/01/2020.


1. AÇÚCAR UNIÃO, QUILO, 1,99.

2. ÓLEO DE SOJA LEVE 900ML, 2,99.

3. LEITE LONGA VIDA ELEGÊ OU PARMALAT, LITRO, 2,77.

4. LEITE LONGA VIDA NINHO OU MOLICO, LITRO, 2,99.

5. LEITE EM PÓ AURORA OU ITALAC 400G, 6,99.

6. LEITE EM PÓ NINHO 400G OU MOLICO 280G, 9,99.

7. NESCAU, LATA 2.0 400G, 4,99.

8. CONDENSADO MOÇA, LATA 395G, 3,87.

9. CONDENSADO ITALAC 395G, 2,77.

10. CREME DE LEITE ITALAC OU PIRACANJUBA TP 200G, 1,57.

11. MAIONESE HELLMANN’S, 4,99. (TRAD.500G)

12. MOLHO DE TOMATE PRAMESA, 0,87. (SACHÊ 340G)

13. BISCOITO MAISENA PIRAQUÊ, 2,99. (TRAD. 200G)

14. CAFÉ PILÃO (EXC. ABRE FÁCIL) OU MELITTA, 8,48. (500G)

15. CAFÉ PIMPINELA GOLDEN, 7,98. (L500g P475g)

16. CAFÉ SUL DE MINAS, 5,98. (500G)

17. ARROZ CARRETEIRO, CAMIL OU COMBRASIL 5KG, 11,95.

18. ARROZ OURO NOBRE, CINCO QUILOS, 9,95.

19. FEIJÃO PRETO COPA, QUILO, 2,99.

20. FEIJÃO PRETO MÁXIMO, QUILO, 3,99

21. PEIXE TIPO BACALHAU SAITH, QUILO, 24,98.

22. SALSICHA HOT DOG MANÁ, QUILO, 3,99.

23. QUEIJO MUÇARELA, QUILO, 17,98. (PEÇA OU PEDAÇO – EXCETO FATIADO)

24. PETIT SUISSE DANONINHO, 3,99. (320G)

25. HAMBÚRGUER IMPÉRIO, QUILO, 6,99.

26. OVOS TIPO A BRANCO, C/30 UNID, 8,99.

27. BATATA PALITO COOL MIND, 2 QUILO, 9,99.

28. COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, QUILO, 4,99. (C/DORSO)

29. PEITO DE FRANGO, QUILO, 5,99.

30. FILÉ DE FRANGO GUIBOM, QUILO, 7,98. (ENVELOPADO)

31. PÁ, PEITO OU ACÉM, QUILO, 17,98. (PEÇA – FRIBOI)

32. ALCATRA BOVINA FRIBOI, QUILO, 25,98 (PEÇA – FRIBOI)

33. CONTRAFILÉ OU CORAÇÃO DA ALCATRA MATURATTA, QUILO, 29,98. (PEÇA –FRIBOI)

34. PICANHA MATURATTA OU FILÉ MIGNON DO CHEFF, QUILO, 39,98. (PEÇA - FRIBOI)

35. VODKA SMIRNOFF RED, 13,99. (600ml)

36. GIN TANQUERAY OU BEEFEATER, 77,98. (750ML)

37. WISKY BLACK LABEL, 1 LITRO, 99,98.

38. STELLA 275ML OU BUDWEISER 330ML, LONG NECK, 2,99.

39. ANTARCTICA OU BOHEMIA, LATÃO, 2,87. (473ML)

40. SKOL, LATÃO, 2,47. (473ML)

41. BRAHMA, 269ML, 1,67.
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